Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 10/11/2025
12:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần tổ 15, 15B, 17 khu phố Mỹ An C phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần tổ 11 khu phố Bình Khởi phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần tổ 10, 11 khu phố Mỹ An C phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần tổ 15B, 17, 18 khu phố Mỹ An C phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần tổ 9 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần tổ 5, 6 khu phố Mỹ An A; một phần tổ 22 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 17, 18 khu phố An Thuận A phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần tổ 10, 12, 14, 15 khu phố Mỹ An A phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần tổ 13, 14, 16 khu phố 1; một phần tổ 19, 20, 21 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần tổ 10, 14 khu phố Phú Nhuận 1; một phần tổ 10B, 15 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Đường An Dương Vương từ Đình ấp 4 Nhơn Thạnh (cũ) đến Cầu Cá Trê phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Đường Tán Kế từ tòa nhà Điện lực Vĩnh Long đến đường Ngô Quyền phường An Hội; Đường Ngô Quyền từ cuối đường Tán Kế đến Cầu Cái Cá đường Hùng Vương phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Đường Quốc lộ 60 bên trái từ trạm 110kV Bến Tre đến Cầu Ba Lai 2 phường Sơn Đông; Khu phố Thạnh Hựu - Phước Hậu - Phước Thành - Phước Hựu phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần tổ 23, 24 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 20 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 12, 13 khu phố An Thuận A phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Khu vực chợ Sơn Đông thuộc khu phố 2, 3 phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Chợ Ngã Năm phường An Hội; Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Phường 7 (cũ) một phần phường An Hội; một phần phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường học Mỹ Hóa đến vòng xoay Phường 7(cũ) phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
08:30:00 ngày 16/11/2025
Khu tập thể Gò Đàng khu phố Phú Chiến phường Phú Khương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 16/11/2025
10:00:00 ngày 16/11/2025
Hẻm hồ bơi Thanh Trúc khu phố 3 phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần tổ 18, 20 khu phố An Thuận A; một phần tổ 15, 16, 17 khu phố An Thuận B phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần tổ 18, 20, 21 khu phố 3 phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần tổ 9, 10, 12 khu phố 1; một phần tổ 20, 21, 22 khu phố Phú Thành phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần tổ 21, 22 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 18, 19 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 8, 9 khu phố An Thuận A phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 16/11/2025
18:30:00 ngày 16/11/2025
Xã Ba Tri, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Mỹ Chánh Hòa, An Ngãi Trung, An Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 10/11/2025
13:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 – xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Tân Ngãi – xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Phước Tân, Phước Hảo – xã Đồng Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Bình Thới, An Hòa, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới – xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thị; ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2; ấp Mỹ Trạch, Mỹ Đức; ấp Phủ – xã Hương Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Bình Đông, Bình Tây, Phú Hữu 1, Phú Hữu 2, Phú Trạch 1, Phú Trạch 2, Thạnh Phó, Nhuận Trạch, Long Trạch – xã Hương Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Tân Hậu 2 – xã An Định
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:00:00 ngày 16/11/2025
18:30:00 ngày 16/11/2025
Xã Thạnh Phước; Thới Thuận; Ấp Bình Thạnh 1, 2, 3; một phần ấp Bình Phú, Bình Trung xã Thạnh Trị; Ấp 1–6, Bình Đại 1–3, Bình Hòa, Bình Chiến, Bình Thuận, Bình Thới 3; một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Tổ 16, 17 ấp Lộc Sơn – xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Khách hàng Hồ Văn Cát – ấp Phú Thành xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Khách hàng Nguyễn Trọng Trách – ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà – ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Tổ 7, 8 ấp Long Quới; tổ 8, 9 ấp Long Phú xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Tổ 10, 11, 15, 16 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tập – ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Tổ 8, 9, 10 ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
09:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu; NTCN Phạm Thị Tài – ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/11/2025
14:00:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 ngày 13/11/2025
15:10:00 ngày 13/11/2025
Công ty TNHH MT V Nguyên Phát – ấp Chợ xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Khách hàng Nguyễn Thế Hệ – ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp Thạnh Thới B – xã Thạnh Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp Bình Khánh – xã Đại Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp An Bình – xã An Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh An – xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 16/11/2025
10:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Thạnh Quí – xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp An Phú – xã An Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Quí Thuận A – xã Quới Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Phú Lợi – xã Đại Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Ấp Phước Hòa, ấp Phước Hậu – xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 10/11/2025
11:00:00 ngày 10/11/2025
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Tiên Đông Thượng – xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Hàm Luông – xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Phước Hậu – xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Tiên Đông Vàm, ấp Tiên Tây Vàm – xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Tân Đông, ấp Tân Bắc, ấp Tân Nam – xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Phú Hòa – xã Phú Túc; ấp Phước Thạnh 2 – xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần khu phố Thạnh Hựu – Phước Hậu – Phước Thành – Phước Hựu – Phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Thuận Điền, Khu công nghiệp An Hiệp – xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
06:30 10/11/2025
17:00 10/11/2025
Tổ 4 ấp Quí Điền A, tổ 4 ấp Quí Điền B xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 10/11/2025
11:00 10/11/2025
KH: Phạm Văn Hê
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 10/11/2025
12:00 10/11/2025
Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 10/11/2025
10:00 10/11/2025
Tổ 2, 3, 4 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 10/11/2025
14:30 10/11/2025
Tổ 2, 3, 4, 5, 6 ấp Mỹ An xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 10/11/2025
17:00 10/11/2025
Tổ 4, 5, 6 ấp Hưng An A xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 11/11/2025
17:00 11/11/2025
Tổ 2, 5, 6, 7 ấp Tân Lợi xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 11/11/2025
17:00 11/11/2025
Tổ 5, 6, 7 ấp Mỹ Thạnh xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 11/11/2025
17:00 11/11/2025
Tổ 2, 5, 9, 11 ấp 2 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 11/11/2025
10:00 11/11/2025
Tổ 9, 10 ấp Linh Lân xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 11/11/2025
14:30 11/11/2025
Tổ 15, 16, 17 ấp Miếu Điền xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 11/11/2025
17:00 11/11/2025
Tổ 19, 20, 21 ấp Mỹ Quới xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 12/11/2025
10:00 12/11/2025
Tổ 7, 15 ấp Thới Hòa xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 12/11/2025
17:00 12/11/2025
Tổ 6, 7 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 12/11/2025
10:00 12/11/2025
Tổ 9 ấp Phong Phú xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 12/11/2025
14:30 12/11/2025
Tổ 9, 10 ấp Phong Phú xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 12/11/2025
17:00 12/11/2025
Tổ 10, 11 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 12/11/2025
17:00 12/11/2025
Tổ 18, 19, 20, 21 ấp Long Thị xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 13/11/2025
09:00 13/11/2025
Tổ 9,10 ấp Thới Trị; tổ 9,10 Bình Đông A; tổ 5,6 Bình Phú xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 13/11/2025
10:30 13/11/2025
Tổ 1, 2 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30 13/11/2025
12:30 13/11/2025
Tổ 15, 19 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 13/11/2025
14:30 13/11/2025
Tổ 2, 4 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 13/11/2025
17:00 13/11/2025
Tổ 8 ấp Hưng Bình B xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 13/11/2025
17:00 13/11/2025
Tổ 10 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 13/11/2025
17:00 13/11/2025
Tổ 15, 16, 19, 20 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 14/11/2025
10:00 14/11/2025
Tổ 5 ấp Hưng Bình B xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 14/11/2025
14:30 14/11/2025
Tổ 11,12,13 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 14/11/2025
17:00 14/11/2025
Tổ 14 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 14/11/2025
17:00 14/11/2025
Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Ấp Bình Đông… xã Giồng Trôm & Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm… xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Một phần ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Một phần ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Một phần ấp Hưng An Tây xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Một phần ấp Bình Đông B xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Khu vực Hưng Nhượng – Tân Hào (nhiều ấp)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 16/11/2025
10:00 16/11/2025
Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00 16/11/2025
18:30 16/11/2025
Ấp Bình Đông, Bình Lợi, một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 16/11/2025
17:00 16/11/2025
Tổ 3,7,8 ấp Tân Phước; tổ 2,5 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 10/11/2025
17:00:00 ngày 10/11/2025
Một phần ấp Long Hiệp, Nhơn Phú xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
17:00:00 ngày 11/11/2025
Một phần ấp Phú Thới, Thanh Tân, Vĩnh Hiệp, Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Tổ 7 ấp Long Hiệp, tổ 4 ấp Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam, Tây Lộc, Bình Tây, Đông Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hưng 1 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:30:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Sơn Long, Tân Thới, Phú Hòa, Hòa Thuận, Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Đa xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 10/11/2025
10:00:00 ngày 10/11/2025
Tổ 3, 9, 11 ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15:00 ngày 10/11/2025
11:00:00 ngày 10/11/2025
Tổ 14 ấp Tân An; tổ 2 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 10/11/2025
12:30:00 ngày 10/11/2025
Tổ 12, 15 ấp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 10/11/2025
15:00:00 ngày 10/11/2025
Tổ 3 ấp Tân Đức A; tổ 5 ấp Tân Đức B - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 10/11/2025
16:30:00 ngày 10/11/2025
Tổ 6, 8, 10 ấp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
12:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài - xã Phước Mỹ Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 12/11/2025
16:30:00 ngày 12/11/2025
Tổ 05, 06 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
12:30:00 ngày 14/11/2025
Tổ 9, 10, 11 ấp Tân Thuận Trong - xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thới, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 16 phút trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.
Giá vàng hôm nay 10/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao khi giá thế giới tăng?Giá cả thị trường - 50 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC mở đầu phiên tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng/lượng, lên sát 150 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 51 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision 2025 tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao bởi Honda Vision 2026 vừa mới ra mắt.
Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.
Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Nhằm kích cầu tiêu dùng tháng tri ân Nhà giáo Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ lớn trên toàn quốc đang đồng loạt tung chương trình khuyến mại quy mô lớn. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tặng quà, tổ chức tiệc tri ân, trang trí hay tiêu dùng thiết yếu đều giảm giá sâu, giúp người dân dễ dàng chọn lựa và tiết kiệm hơn trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 9/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 9/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe gầm cao SUV hạng B đua giảm giá cuối năm: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta rẻ chưa từng thấyGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Loạt ô tô gầm cao SUV hạng B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta đang tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, thậm chí giảm tới 100% lệ phí trước bạ để tăng sức hút trước mùa mua sắm cuối năm.
Hà Nội: Những khu vực đang có giao dịch bất động sản thổ cư sôi độngSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bất động sản thổ cư Hà Nội trong thời gian qua có sự phân hóa rõ rệt. Nếu như nội đô ngày càng khan hiếm hàng đẹp thì vùng ven lại trở thành điểm đến sôi động.
Giá vàng hôm nay 9/11: Các thương hiệu vàng “nằm im” giữ giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.000,5 USD/oz.
Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.