Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Thứ hai, 09:49 10/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 10/11/2025

12:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần tổ 15, 15B, 17 khu phố Mỹ An C phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần tổ 11 khu phố Bình Khởi phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần tổ 10, 11 khu phố Mỹ An C phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần tổ 15B, 17, 18 khu phố Mỹ An C phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần tổ 9 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần tổ 5, 6 khu phố Mỹ An A; một phần tổ 22 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 17, 18 khu phố An Thuận A phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần tổ 10, 12, 14, 15 khu phố Mỹ An A phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần tổ 13, 14, 16 khu phố 1; một phần tổ 19, 20, 21 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần tổ 10, 14 khu phố Phú Nhuận 1; một phần tổ 10B, 15 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Đường An Dương Vương từ Đình ấp 4 Nhơn Thạnh (cũ) đến Cầu Cá Trê phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Đường Tán Kế từ tòa nhà Điện lực Vĩnh Long đến đường Ngô Quyền phường An Hội; Đường Ngô Quyền từ cuối đường Tán Kế đến Cầu Cái Cá đường Hùng Vương phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Đường Quốc lộ 60 bên trái từ trạm 110kV Bến Tre đến Cầu Ba Lai 2 phường Sơn Đông; Khu phố Thạnh Hựu - Phước Hậu - Phước Thành - Phước Hựu phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần tổ 23, 24 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 20 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 12, 13 khu phố An Thuận A phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Khu vực chợ Sơn Đông thuộc khu phố 2, 3 phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Chợ Ngã Năm phường An Hội; Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Phường 7 (cũ) một phần phường An Hội; một phần phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường học Mỹ Hóa đến vòng xoay Phường 7(cũ) phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

08:30:00 ngày 16/11/2025

Khu tập thể Gò Đàng khu phố Phú Chiến phường Phú Khương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 16/11/2025

10:00:00 ngày 16/11/2025

Hẻm hồ bơi Thanh Trúc khu phố 3 phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần tổ 18, 20 khu phố An Thuận A; một phần tổ 15, 16, 17 khu phố An Thuận B phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần tổ 18, 20, 21 khu phố 3 phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần tổ 9, 10, 12 khu phố 1; một phần tổ 20, 21, 22 khu phố Phú Thành phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần tổ 21, 22 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 18, 19 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 8, 9 khu phố An Thuận A phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 16/11/2025

18:30:00 ngày 16/11/2025

Xã Ba Tri, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Mỹ Chánh Hòa, An Ngãi Trung, An Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 10/11/2025

13:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 – xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Tân Ngãi – xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Phước Tân, Phước Hảo – xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Bình Thới, An Hòa, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới – xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thị; ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2; ấp Mỹ Trạch, Mỹ Đức; ấp Phủ – xã Hương Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Bình Đông, Bình Tây, Phú Hữu 1, Phú Hữu 2, Phú Trạch 1, Phú Trạch 2, Thạnh Phó, Nhuận Trạch, Long Trạch – xã Hương Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Tân Hậu 2 – xã An Định

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:00:00 ngày 16/11/2025

18:30:00 ngày 16/11/2025

Xã Thạnh Phước; Thới Thuận; Ấp Bình Thạnh 1, 2, 3; một phần ấp Bình Phú, Bình Trung xã Thạnh Trị; Ấp 1–6, Bình Đại 1–3, Bình Hòa, Bình Chiến, Bình Thuận, Bình Thới 3; một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Tổ 16, 17 ấp Lộc Sơn – xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Khách hàng Hồ Văn Cát – ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Khách hàng Nguyễn Trọng Trách – ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà – ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Tổ 7, 8 ấp Long Quới; tổ 8, 9 ấp Long Phú xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Tổ 10, 11, 15, 16 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tập – ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Tổ 8, 9, 10 ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

09:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu; NTCN Phạm Thị Tài – ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/11/2025

14:00:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 ngày 13/11/2025

15:10:00 ngày 13/11/2025

Công ty TNHH MT V Nguyên Phát – ấp Chợ xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Khách hàng Nguyễn Thế Hệ – ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp Thạnh Thới B – xã Thạnh Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp Bình Khánh – xã Đại Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp An Bình – xã An Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh An – xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 16/11/2025

10:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Thạnh Quí – xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp An Phú – xã An Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Quí Thuận A – xã Quới Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Phú Lợi – xã Đại Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Ấp Phước Hòa, ấp Phước Hậu – xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 10/11/2025

11:00:00 ngày 10/11/2025

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Tiên Đông Thượng – xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Hàm Luông – xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Phước Hậu – xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Tiên Đông Vàm, ấp Tiên Tây Vàm – xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Tân Đông, ấp Tân Bắc, ấp Tân Nam – xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Phú Hòa – xã Phú Túc; ấp Phước Thạnh 2 – xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần khu phố Thạnh Hựu – Phước Hậu – Phước Thành – Phước Hựu – Phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Thuận Điền, Khu công nghiệp An Hiệp – xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu

Thời gian dự kiến đóng điện

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do

06:30 10/11/2025

17:00 10/11/2025

Tổ 4 ấp Quí Điền A, tổ 4 ấp Quí Điền B xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 10/11/2025

11:00 10/11/2025

KH: Phạm Văn Hê

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 10/11/2025

12:00 10/11/2025

Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 10/11/2025

10:00 10/11/2025

Tổ 2, 3, 4 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 10/11/2025

14:30 10/11/2025

Tổ 2, 3, 4, 5, 6 ấp Mỹ An xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 10/11/2025

17:00 10/11/2025

Tổ 4, 5, 6 ấp Hưng An A xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 11/11/2025

17:00 11/11/2025

Tổ 2, 5, 6, 7 ấp Tân Lợi xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 11/11/2025

17:00 11/11/2025

Tổ 5, 6, 7 ấp Mỹ Thạnh xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 11/11/2025

17:00 11/11/2025

Tổ 2, 5, 9, 11 ấp 2 xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 11/11/2025

10:00 11/11/2025

Tổ 9, 10 ấp Linh Lân xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 11/11/2025

14:30 11/11/2025

Tổ 15, 16, 17 ấp Miếu Điền xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 11/11/2025

17:00 11/11/2025

Tổ 19, 20, 21 ấp Mỹ Quới xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 12/11/2025

10:00 12/11/2025

Tổ 7, 15 ấp Thới Hòa xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 12/11/2025

17:00 12/11/2025

Tổ 6, 7 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 12/11/2025

10:00 12/11/2025

Tổ 9 ấp Phong Phú xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 12/11/2025

14:30 12/11/2025

Tổ 9, 10 ấp Phong Phú xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 12/11/2025

17:00 12/11/2025

Tổ 10, 11 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 12/11/2025

17:00 12/11/2025

Tổ 18, 19, 20, 21 ấp Long Thị xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 13/11/2025

09:00 13/11/2025

Tổ 9,10 ấp Thới Trị; tổ 9,10 Bình Đông A; tổ 5,6 Bình Phú xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 13/11/2025

10:30 13/11/2025

Tổ 1, 2 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30 13/11/2025

12:30 13/11/2025

Tổ 15, 19 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 13/11/2025

14:30 13/11/2025

Tổ 2, 4 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 13/11/2025

17:00 13/11/2025

Tổ 8 ấp Hưng Bình B xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 13/11/2025

17:00 13/11/2025

Tổ 10 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 13/11/2025

17:00 13/11/2025

Tổ 15, 16, 19, 20 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 14/11/2025

10:00 14/11/2025

Tổ 5 ấp Hưng Bình B xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 14/11/2025

14:30 14/11/2025

Tổ 11,12,13 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 14/11/2025

17:00 14/11/2025

Tổ 14 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 14/11/2025

17:00 14/11/2025

Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Ấp Bình Đông… xã Giồng Trôm & Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm… xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Một phần ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Một phần ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Một phần ấp Hưng An Tây xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Một phần ấp Bình Đông B xã Châu Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Khu vực Hưng Nhượng – Tân Hào (nhiều ấp)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 16/11/2025

10:00 16/11/2025

Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00 16/11/2025

18:30 16/11/2025

Ấp Bình Đông, Bình Lợi, một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 16/11/2025

17:00 16/11/2025

Tổ 3,7,8 ấp Tân Phước; tổ 2,5 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 10/11/2025

17:00:00 ngày 10/11/2025

Một phần ấp Long Hiệp, Nhơn Phú xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

17:00:00 ngày 11/11/2025

Một phần ấp Phú Thới, Thanh Tân, Vĩnh Hiệp, Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Tổ 7 ấp Long Hiệp, tổ 4 ấp Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam, Tây Lộc, Bình Tây, Đông Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hưng 1 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:30:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Sơn Long, Tân Thới, Phú Hòa, Hòa Thuận, Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Đa xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 10/11/2025

10:00:00 ngày 10/11/2025

Tổ 3, 9, 11 ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15:00 ngày 10/11/2025

11:00:00 ngày 10/11/2025

Tổ 14 ấp Tân An; tổ 2 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 10/11/2025

12:30:00 ngày 10/11/2025

Tổ 12, 15 ấp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 10/11/2025

15:00:00 ngày 10/11/2025

Tổ 3 ấp Tân Đức A; tổ 5 ấp Tân Đức B - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 10/11/2025

16:30:00 ngày 10/11/2025

Tổ 6, 8, 10 ấp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

12:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài - xã Phước Mỹ Trung

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 12/11/2025

16:30:00 ngày 12/11/2025

Tổ 05, 06 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

12:30:00 ngày 14/11/2025

Tổ 9, 10, 11 ấp Tân Thuận Trong - xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thới, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - xã Tân Thành Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Tòa soạn Quảng cáo
Top