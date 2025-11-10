Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-16/11/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 10/11/2025 12:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần tổ 15, 15B, 17 khu phố Mỹ An C phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần tổ 11 khu phố Bình Khởi phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần tổ 10, 11 khu phố Mỹ An C phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần tổ 15B, 17, 18 khu phố Mỹ An C phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần tổ 9 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần tổ 5, 6 khu phố Mỹ An A; một phần tổ 22 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 17, 18 khu phố An Thuận A phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần tổ 1, 10 khu phố 13 phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần tổ 10, 12, 14, 15 khu phố Mỹ An A phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần tổ 13, 14, 16 khu phố 1; một phần tổ 19, 20, 21 khu phố Phú Hữu phường Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần tổ 10, 14 khu phố Phú Nhuận 1; một phần tổ 10B, 15 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Đường An Dương Vương từ Đình ấp 4 Nhơn Thạnh (cũ) đến Cầu Cá Trê phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Đường Tán Kế từ tòa nhà Điện lực Vĩnh Long đến đường Ngô Quyền phường An Hội; Đường Ngô Quyền từ cuối đường Tán Kế đến Cầu Cái Cá đường Hùng Vương phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Đường Quốc lộ 60 bên trái từ trạm 110kV Bến Tre đến Cầu Ba Lai 2 phường Sơn Đông; Khu phố Thạnh Hựu - Phước Hậu - Phước Thành - Phước Hựu phường Sơn Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần tổ 23, 24 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 20 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 12, 13 khu phố An Thuận A phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Khu vực chợ Sơn Đông thuộc khu phố 2, 3 phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Chợ Ngã Năm phường An Hội; Đường Hùng Vương từ Cầu Cái Cá đến vòng xoay Phường 7 (cũ) một phần phường An Hội; một phần phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường học Mỹ Hóa đến vòng xoay Phường 7(cũ) phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 08:30:00 ngày 16/11/2025 Khu tập thể Gò Đàng khu phố Phú Chiến phường Phú Khương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 16/11/2025 10:00:00 ngày 16/11/2025 Hẻm hồ bơi Thanh Trúc khu phố 3 phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần tổ 18, 20 khu phố An Thuận A; một phần tổ 15, 16, 17 khu phố An Thuận B phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần tổ 18, 20, 21 khu phố 3 phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần tổ 9, 10, 12 khu phố 1; một phần tổ 20, 21, 22 khu phố Phú Thành phường Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần tổ 21, 22 khu phố Mỹ An B; một phần tổ 18, 19 khu phố Mỹ An C; một phần tổ 8, 9 khu phố An Thuận A phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 ngày 16/11/2025 18:30:00 ngày 16/11/2025 Xã Ba Tri, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Mỹ Chánh Hòa, An Ngãi Trung, An Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 10/11/2025 13:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 – xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Tân Ngãi – xã An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Phước Tân, Phước Hảo – xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp Bình Thới, An Hòa, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới – xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp An Thiện – xã Thành Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thị; ấp Bình Đông 1, Bình Đông 2; ấp Mỹ Trạch, Mỹ Đức; ấp Phủ – xã Hương Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp Hội Thành – xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Bình Đông, Bình Tây, Phú Hữu 1, Phú Hữu 2, Phú Trạch 1, Phú Trạch 2, Thạnh Phó, Nhuận Trạch, Long Trạch – xã Hương Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Tân Hậu 2 – xã An Định Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp An Nhơn 1 – xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:00:00 ngày 16/11/2025 18:30:00 ngày 16/11/2025 Xã Thạnh Phước; Thới Thuận; Ấp Bình Thạnh 1, 2, 3; một phần ấp Bình Phú, Bình Trung xã Thạnh Trị; Ấp 1–6, Bình Đại 1–3, Bình Hòa, Bình Chiến, Bình Thuận, Bình Thới 3; một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Tổ 16, 17 ấp Lộc Sơn – xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Khách hàng Hồ Văn Cát – ấp Phú Thành xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Khách hàng Nguyễn Trọng Trách – ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà – ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Tổ 7, 8 ấp Long Quới; tổ 8, 9 ấp Long Phú xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Tổ 10, 11, 15, 16 ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tập – ấp Phước Bình xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Tổ 8, 9, 10 ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/11/2025 09:30:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu; NTCN Phạm Thị Tài – ấp Cầu Sắt xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/11/2025 14:00:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH 1TV SX–TM–DV Tín Trung Thành – ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 13/11/2025 15:10:00 ngày 13/11/2025 Công ty TNHH MT V Nguyên Phát – ấp Chợ xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 13/11/2025 16:30:00 ngày 13/11/2025 Khách hàng Nguyễn Thế Hệ – ấp Vinh Điền xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp Thạnh Thới B – xã Thạnh Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp Bình Khánh – xã Đại Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp An Bình – xã An Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Thạnh Quí B, Thạnh Bình, Thạnh An – xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 16/11/2025 10:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Thạnh Quí – xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp An Phú – xã An Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Quí Thuận A – xã Quới Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Phú Lợi – xã Đại Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Ấp Phước Hòa, ấp Phước Hậu – xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 10/11/2025 11:00:00 ngày 10/11/2025 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Tiên Đông Thượng – xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Hàm Luông – xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Phước Hậu – xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Tiên Đông Vàm, ấp Tiên Tây Vàm – xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Tân Đông, ấp Tân Bắc, ấp Tân Nam – xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Phú Hòa – xã Phú Túc; ấp Phước Thạnh 2 – xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần khu phố Thạnh Hựu – Phước Hậu – Phước Thành – Phước Hựu – Phường Sơn Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Thuận Điền, Khu công nghiệp An Hiệp – xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 06:30 10/11/2025 17:00 10/11/2025 Tổ 4 ấp Quí Điền A, tổ 4 ấp Quí Điền B xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 10/11/2025 11:00 10/11/2025 KH: Phạm Văn Hê Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 10/11/2025 12:00 10/11/2025 Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 10/11/2025 10:00 10/11/2025 Tổ 2, 3, 4 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 10/11/2025 14:30 10/11/2025 Tổ 2, 3, 4, 5, 6 ấp Mỹ An xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 10/11/2025 17:00 10/11/2025 Tổ 4, 5, 6 ấp Hưng An A xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 11/11/2025 17:00 11/11/2025 Tổ 2, 5, 6, 7 ấp Tân Lợi xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 11/11/2025 17:00 11/11/2025 Tổ 5, 6, 7 ấp Mỹ Thạnh xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 11/11/2025 17:00 11/11/2025 Tổ 2, 5, 9, 11 ấp 2 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 11/11/2025 10:00 11/11/2025 Tổ 9, 10 ấp Linh Lân xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 11/11/2025 14:30 11/11/2025 Tổ 15, 16, 17 ấp Miếu Điền xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 11/11/2025 17:00 11/11/2025 Tổ 19, 20, 21 ấp Mỹ Quới xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 12/11/2025 10:00 12/11/2025 Tổ 7, 15 ấp Thới Hòa xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 12/11/2025 17:00 12/11/2025 Tổ 6, 7 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 12/11/2025 10:00 12/11/2025 Tổ 9 ấp Phong Phú xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 12/11/2025 14:30 12/11/2025 Tổ 9, 10 ấp Phong Phú xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 12/11/2025 17:00 12/11/2025 Tổ 10, 11 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 12/11/2025 17:00 12/11/2025 Tổ 18, 19, 20, 21 ấp Long Thị xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 13/11/2025 09:00 13/11/2025 Tổ 9,10 ấp Thới Trị; tổ 9,10 Bình Đông A; tổ 5,6 Bình Phú xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 13/11/2025 10:30 13/11/2025 Tổ 1, 2 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30 13/11/2025 12:30 13/11/2025 Tổ 15, 19 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 13/11/2025 14:30 13/11/2025 Tổ 2, 4 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 13/11/2025 17:00 13/11/2025 Tổ 8 ấp Hưng Bình B xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 13/11/2025 17:00 13/11/2025 Tổ 10 ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 13/11/2025 17:00 13/11/2025 Tổ 15, 16, 19, 20 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 14/11/2025 10:00 14/11/2025 Tổ 5 ấp Hưng Bình B xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 14/11/2025 14:30 14/11/2025 Tổ 11,12,13 ấp Hưng Lễ xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 14/11/2025 17:00 14/11/2025 Tổ 14 ấp Hưng Nghĩa 2 xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 14/11/2025 17:00 14/11/2025 Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Ấp Bình Đông… xã Giồng Trôm & Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm… xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Một phần ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Một phần ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Một phần ấp Hưng An Tây xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Một phần ấp Bình Đông B xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Khu vực Hưng Nhượng – Tân Hào (nhiều ấp) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 16/11/2025 10:00 16/11/2025 Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Tổ 1,2 ấp 1; tổ 2,5,6,9 ấp 2; tổ 1,2,15,16 ấp Đông Ngô xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00 16/11/2025 18:30 16/11/2025 Ấp Bình Đông, Bình Lợi, một phần ấp Bình Phú xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 16/11/2025 17:00 16/11/2025 Tổ 3,7,8 ấp Tân Phước; tổ 2,5 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 10/11/2025 17:00:00 ngày 10/11/2025 Một phần ấp Long Hiệp, Nhơn Phú xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 17:00:00 ngày 11/11/2025 Một phần ấp Phú Thới, Thanh Tân, Vĩnh Hiệp, Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Tổ 7 ấp Long Hiệp, tổ 4 ấp Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; Một phần ấp Lân Tây, Lân Nam, Tây Lộc, Bình Tây, Đông Nam, Vĩnh Bắc, Vĩnh Hưng 1 xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:30:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Sơn Long, Tân Thới, Phú Hòa, Hòa Thuận, Vĩnh Lộc, Lộc Hiệp, Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Đa xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 10/11/2025 10:00:00 ngày 10/11/2025 Tổ 3, 9, 11 ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15:00 ngày 10/11/2025 11:00:00 ngày 10/11/2025 Tổ 14 ấp Tân An; tổ 2 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 10/11/2025 12:30:00 ngày 10/11/2025 Tổ 12, 15 ấp Tân Đức A - xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 10/11/2025 15:00:00 ngày 10/11/2025 Tổ 3 ấp Tân Đức A; tổ 5 ấp Tân Đức B - xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45:00 ngày 10/11/2025 16:30:00 ngày 10/11/2025 Tổ 6, 8, 10 ấp Thanh Tây - xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 12:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Trong, Tân Thuận Ngoài - xã Phước Mỹ Trung Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 12/11/2025 16:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Cái Tắc - xã Hưng Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 12/11/2025 16:30:00 ngày 12/11/2025 Tổ 05, 06 ấp Tân An - xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 12:30:00 ngày 14/11/2025 Tổ 9, 10, 11 ấp Tân Thuận Trong - xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình, Hoà Nghĩa, Hoà Thới, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

