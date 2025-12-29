Mới nhất
Dâu tây tràn ngập chợ Việt: Tiểu thương hé lộ nguồn gốc thật khiến nhiều người giật mình

Thứ hai, 19:00 29/12/2025
GĐXH - Dâu tây đang được bán tràn ngập trên thị trường với mức giá tương đối cao, tuy nhiên nguồn gốc thực sự của loại quả này đến từ đâu?

Từ giữa tháng 12 tới khoảng tháng 2-3 năm sau là thời điểm dâu tây vào mùa chính vụ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại thị trường Hà Nội, dâu tây được quảng cáo có nguồn gốc từ Mộc Châu (Sơn La) được rao bán rầm rộ từ chợ truyền thống đến chợ mạng.

Được biết, vì đang là đầu mùa dâu tây Mộc Châu có mức giá tương đối cao, dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg (tùy kích thước quả).

Tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc của loại dâu tây đang bán tràn ngập chợ Việt - Ảnh 1.

Dâu tây Mộc Châu đang được rao bán rầm rộ từ thị trường truyền thống đến chợ online.

Theo các tiểu thương, dâu tây được bán với nhiều mức giá khác nhau, chia theo các kích thước khác nhau, như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ. Dâu tây Mộc Châu đang bắt đầu vào mùa nên hàng dần xuất hiện nhiều tại thị trường. Do số lượng nguồn cung chưa lớn và mới chỉ là đầu mùa nên giá dâu tây Mộc Châu còn đang khá cao, nhưng càng vào chính vụ sẽ càng hạ nhiệt.

Ngoài dâu tây được trồng ở Việt Nam thì trên thị trường cũng xuất hiện hàng loạt mặt hàng dâu tây có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá rẻ bằng một nửa dâu tây Mộc Châu, giá chỉ khoảng 70.000 đồng/hộp 0.5kg.

Tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc của loại dâu tây đang bán tràn ngập chợ Việt - Ảnh 2.

Theo các tiểu thương, thời điểm này đang là đầu mùa dâu tây Mộc Châu nên mức giá tương đối cao, dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/kg (tùy loại).

Theo chị V.T.H (một tiểu thương kinh doanh trái cây ở Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ, hiện tại đang là đầu mùa dâu tây Mộc Châu nên giá còn khá cao, vì vậy mà nhiều người cũng không dám nhập hàng, sợ không bán hết. Dâu không giống với các loại quả khác, rất dễ hỏng và không để được lâu. Nhiều năm trở lại đây, nguồn cung dâu tây trong nước khá dồi dào dồi dào, hàng từ các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam đưa về như Sơn La, Lào Cai, hoặc từ Đà Lạt ra rất đa dạng, song có người vì trục lợi mà vẫn nhập những loại dâu tây giá rẻ hoặc không đảm bảo chất lượng, sau đó gắn mác "dâu tây Mộc Châu, dâu tây Đà Lạt,..." để bán cho người tiêu dùng với giá cao.

Tại chợ đầu mối, các nhà buôn lớn vẫn nhập rất nhiều dâu Trung Quốc để giao bán với giá rẻ một nửa so với dâu tây Mộc Châu. Vì vậy, người tiêu dùng nên cân nhắc nhu cầu để lựa chọn được sản phẩm đúng với số tiền bỏ ra".

Tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc của loại dâu tây đang bán tràn ngập chợ Việt - Ảnh 3.

Dâu tây Mộc Châu hiện đang là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mặc dù mới đầu mùa, mức giá cao gấp vài lần so với chính vụ nhưng khách hàng vẫn không tiếc tiền chi.

Khi được hỏi về cách phân biệt hai loại dâu tây này, chị H. bật mí: "Cách phân biệt dâu tây Mộc Châu và Trung Quốc chủ yếu là qua hình dáng và kích thước. Thông thường dâu tây Việt quả to, nhỏ không đều, người bán thường phân thành nhiều loại theo kích thước để bán theo hộp. Quà càng to giá càng cao, mỗi hộp đóng 500 gram để tránh dập nát và khách hàng dễ lựa chọn.

Bên cạnh đó, dâu tây Mộc Châu quả hình oval, to ở phần cuống và thuôn ở phần đuôi, màu đỏ tươi, quả căng mọng. Trong khi đó dâu tây Trung Quốc quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng. Đặc biệt, dâu tây Trung Quốc có cuống dài, lá thường héo.

Tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc của loại dâu tây đang bán tràn ngập chợ Việt - Ảnh 4.

Tại nhiều sạp hàng hoa quả, dâu tây được đóng sẵn từng hộp hoặc khay 0,5kg để bán cho người tiêu dùng.

Về mùi vị, dâu tây của Việt Nam có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt và chua thanh nhẹ còn dâu tây Trung Quốc nhạt, chua và xốp, rỗng ở phần ruột. Dâu tây Mộc Châu có phần thịt quả màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng. Còn dâu tây Trung Quốc có màu đỏ đậm hơn, phần màu trắng bên trong rất ít.

Tiểu thương “tiết lộ” nguồn gốc của loại dâu tây đang bán tràn ngập chợ Việt - Ảnh 5.

Theo người bán, dâu Trung Quốc có loại to, nhỡ và nhỏ. Đặc điểm quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng, khi bổ ra ruột xốp...

Đặc biệt, dâu tây Mộc Châu không bảo quản được lâu, nhanh hỏng, nếu để 2 ngày sẽ bị thâm, lá héo. Trái ngược với dâu Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi.

Cách tốt nhất để mua được hàng đảm bảo, người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín, tránh mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng".

Dâu tây đầu mùa giá đắt ngang trái cây nhập khẩu vẫn được người tiêu dùng không tiếc tiền mua

GĐXH - Dù có mức giá tương đối đắt đỏ nhưng dâu tây Mộc Châu đầu mùa vẫn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

