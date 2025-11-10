Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 10:51 10/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Đường Phan Văn Trị, Đống Đa, Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Văn A - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

13:00:00 ngày 11/11/2025

Khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Khóm Biển Tây A - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

11:30:00 ngày 13/11/2025

Đường Cao Văn Lầu, Khóm Giồng Giữa - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

09:30:00 ngày 13/11/2025

Khu dân cư Tràng An - Khóm 21 - phường Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến bến xe Bạc Liêu)

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 14/11/2025

15:30:00 ngày 14/11/2025

Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Khóm Giồng Giữa, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn, Biển Tây B - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Khóm 4A - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 11/11/2025

15:30:00 ngày 11/11/2025

Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 11/11/2025

09:30:00 ngày 11/11/2025

Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 11/11/2025

11:30:00 ngày 11/11/2025

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 12/11/2025

14:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

15:30:00 ngày 13/11/2025

Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 11/11/2025

10:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 11/11/2025

10:30:00 ngày 11/11/2025

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 12/11/2025

09:10:00 ngày 12/11/2025

Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:40:00 ngày 12/11/2025

10:20:00 ngày 12/11/2025

Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 12/11/2025

14:40:00 ngày 12/11/2025

Ấp 2B - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 10/11/2025

13:00:00 ngày 10/11/2025

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl — xã Hồng Dân, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 11/11/2025

15:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

10:30:00 ngày 11/11/2025

Ấp Kinh Xáng — xã Hồng Dân, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Nội Ô, Trèm Trẹm — xã Hồng Dân, Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 12/11/2025

15:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Thống Nhất, Bà Gồng — xã Hồng Dân, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Xẻo Quao — xã Hồng Dân, Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô — xã Hồng Dân, Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/11/2025

16:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Ninh Điền, Ninh Bình, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm — xã Ninh Quới, Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thành Thưởng B, Ba Mến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

15:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 5 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 14/11/2025

15:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Ba Mến A, Ba Mến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/11/2025

15:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 2, Hòa 1, Đại Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 15/11/2025

14:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp 2, Mỹ Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Ba Mến A - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

13:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Thành Thưởng C - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 10/11/2025

15:00:00 ngày 10/11/2025

Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 10/11/2025

15:30:00 ngày 10/11/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

12:00:00 ngày 11/11/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/11/2025

13:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 11/11/2025

16:00:00 ngày 11/11/2025

Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp 15, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

12:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp 17, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/11/2025

16:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7-9/11/2025: Chỉ những khu vực này bị cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàyLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc có giá khởi điểm rẻ ngang Wave Alpha mà trang bị cực ‘đỉnh’ khiến Honda Vision khó có thể đối đầu.

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Giá cả thị trường
Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện

Giá cả thị trường
Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Ô tô giá 250 triệu đồng đẹp đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng sánh ngang Toyota Vios, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá cả thị trường

