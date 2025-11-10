Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Đường Phan Văn Trị, Đống Đa, Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Văn A - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
13:00:00 ngày 11/11/2025
Khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Khóm Biển Tây A - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
11:30:00 ngày 13/11/2025
Đường Cao Văn Lầu, Khóm Giồng Giữa - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
09:30:00 ngày 13/11/2025
Khu dân cư Tràng An - Khóm 21 - phường Bạc Liêu
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến bến xe Bạc Liêu)
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 14/11/2025
15:30:00 ngày 14/11/2025
Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Khóm Giồng Giữa, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn, Biển Tây B - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Khóm 4A - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 11/11/2025
15:30:00 ngày 11/11/2025
Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 11/11/2025
09:30:00 ngày 11/11/2025
Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 11/11/2025
11:30:00 ngày 11/11/2025
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 12/11/2025
14:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
15:30:00 ngày 13/11/2025
Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 11/11/2025
10:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 11/11/2025
10:30:00 ngày 11/11/2025
Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 12/11/2025
09:10:00 ngày 12/11/2025
Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:40:00 ngày 12/11/2025
10:20:00 ngày 12/11/2025
Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 12/11/2025
14:40:00 ngày 12/11/2025
Ấp 2B - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 10/11/2025
13:00:00 ngày 10/11/2025
Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl — xã Hồng Dân, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 11/11/2025
15:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
10:30:00 ngày 11/11/2025
Ấp Kinh Xáng — xã Hồng Dân, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Nội Ô, Trèm Trẹm — xã Hồng Dân, Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 12/11/2025
15:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Thống Nhất, Bà Gồng — xã Hồng Dân, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Xẻo Quao — xã Hồng Dân, Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô — xã Hồng Dân, Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/11/2025
16:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Ninh Điền, Ninh Bình, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm — xã Ninh Quới, Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thành Thưởng B, Ba Mến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
15:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 5 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 14/11/2025
15:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Ba Mến A, Ba Mến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/11/2025
15:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 2, Hòa 1, Đại Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 15/11/2025
14:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp 2, Mỹ Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Ba Mến A - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
13:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Thành Thưởng C - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 10/11/2025
15:00:00 ngày 10/11/2025
Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 10/11/2025
15:30:00 ngày 10/11/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
12:00:00 ngày 11/11/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/11/2025
13:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 11/11/2025
16:00:00 ngày 11/11/2025
Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp 15, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
12:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp 17, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/11/2025
16:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
