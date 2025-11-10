Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-16/11/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Khóm Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Đường Phan Văn Trị, Đống Đa, Lê Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Văn A - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 13:00:00 ngày 11/11/2025 Khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Khóm Chòm Xoài - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Đường Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Khóm Biển Tây A - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 11:30:00 ngày 13/11/2025 Đường Cao Văn Lầu, Khóm Giồng Giữa - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 09:30:00 ngày 13/11/2025 Khu dân cư Tràng An - Khóm 21 - phường Bạc Liêu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến bến xe Bạc Liêu) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 14/11/2025 15:30:00 ngày 14/11/2025 Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 14/11/2025 15:30:00 ngày 14/11/2025 Hẻm Cầu Xáng - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 15/11/2025 15:00:00 ngày 15/11/2025 Khóm Giồng Giữa, Xóm Lẫm, Giồng Nhãn, Biển Tây B - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn A, Giồng Nhãn, Biển Tây A - phường Hiệp Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Khóm 4A - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 11/11/2025 15:30:00 ngày 11/11/2025 Khóm Hộ Phòng - phường Giá Rai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 11/11/2025 09:30:00 ngày 11/11/2025 Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 11/11/2025 11:30:00 ngày 11/11/2025 Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 2 - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 12/11/2025 14:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 15:30:00 ngày 13/11/2025 Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A - xã Vĩnh Phước; Ấp 1B - xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 11/11/2025 10:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới; Ấp Mỹ Trinh, Mỹ Hòa - xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 11/11/2025 10:30:00 ngày 11/11/2025 Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Bình Lễ, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Phước 2 - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 12/11/2025 09:10:00 ngày 12/11/2025 Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:40:00 ngày 12/11/2025 10:20:00 ngày 12/11/2025 Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 12/11/2025 14:40:00 ngày 12/11/2025 Ấp 2B - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 10/11/2025 13:00:00 ngày 10/11/2025 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl — xã Hồng Dân, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 11/11/2025 15:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 10:30:00 ngày 11/11/2025 Ấp Kinh Xáng — xã Hồng Dân, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Nội Ô, Trèm Trẹm — xã Hồng Dân, Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 12/11/2025 15:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng — xã Hồng Dân, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Thống Nhất, Bà Gồng — xã Hồng Dân, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Xẻo Quao — xã Hồng Dân, Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Tà Ben, Bà Gồng, Nội Ô — xã Hồng Dân, Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/11/2025 16:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Ninh Điền, Ninh Bình, Phú Tân, Ngan Kè, Ninh Phú, Vàm — xã Ninh Quới, Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/11/2025 15:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, Bến Bào, Bần Ổi — xã Vĩnh Lộc, Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Cây Thẻ, Lung Xình, Lung Rong - xã Định Thành; Ấp Văn Đức A, Hoàng Minh A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Phước Thắng, Phước Thắng A - xã An Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Canh Điền - xã Long Điền Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thành Thưởng B, Ba Mến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 15:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 5 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 14/11/2025 15:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Ba Mến A, Ba Mến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/11/2025 15:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Rạch Rắn, Thạnh Trị, Cây Dương, Cây Dương A, Thạnh 1, Thạnh 2, Hòa 2, Hòa 1, Đại Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 15/11/2025 14:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp 2, 3, 4, Mỹ Điền, Châu Điền, Phước Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp 2, Mỹ Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Minh Thìn A, Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá, Cái Keo, Cây Giá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Ba Mến A - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 13:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Ba Mến, Quyết Chiến, Thành Thưởng C - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Quyết Chiến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 10/11/2025 15:00:00 ngày 10/11/2025 Ấp 13, 14, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 10/11/2025 15:30:00 ngày 10/11/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 12:00:00 ngày 11/11/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/11/2025 13:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp Kế Phòng, Ninh Lợi, Thanh Sơn - Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 11/11/2025 16:00:00 ngày 11/11/2025 Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp 15, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 12:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 15, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp 17, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp An Nghiệp, Bình Minh - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

