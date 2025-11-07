Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 7-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
15:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần đường Lâm Thành Mậu, Kinh Xáng Phụng Hiệp, khóm 24, 30, Khóm Tân Thời, Tân Thuộc, Tân Dân, Tân Hiệp – Phường An Xuyên, Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần đường Bà Đệ – khóm 28, Phường An Xuyên, Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân Thành, Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
15:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Nguyễn Trãi, Phan Ngọc Hiển, Châu Văn Liêm, Đài Truyền Hình Cà Mau, Trường Chính Trị tỉnh Cà Mau – Phường An Xuyên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
15:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Bà Đệ – Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần đường Rạch Rập – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần đường Quang Trung, Kinh Xáng Phụng Hiệp và một phần đường Nguyễn Văn Lang – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần Ấp Truyền Huấn, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần Xã Đất Mới, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 07/11/2025
15:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 07/11/2025
15:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần Khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 08/11/2025
15:30:00 ngày 08/11/2025
Một phần Khóm 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 08/11/2025
15:30:00 ngày 08/11/2025
Ấp Kinh Dớn, ấp 5, ấp Mũi Tràm B, C, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 09/11/2025
15:30:00 ngày 09/11/2025
Ấp Bình Minh 1, ấp 10A, 10C, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 07/11/2025
16:00:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, ấp Tân Điền A; một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 07/11/2025
14:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
17:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 09/11/2025
17:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
09:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp 6, Khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần ấp 2, ấp Trời Mọc, ấp Tapasa, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 07/11/2025
16:30:00 ngày 07/11/2025
Một phần ấp Cái Bát, ấp Tân Thành Mới, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Hiệp Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 09/11/2025
16:30:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 08/11/2025
16:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 08/11/2025
15:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 08/11/2025
15:00:00 ngày 08/11/2025
Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/11/2025
16:00:00 ngày 09/11/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Xẻo Mắm; toàn bộ ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
