Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 7-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 15:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần đường Lâm Thành Mậu, Kinh Xáng Phụng Hiệp, khóm 24, 30, Khóm Tân Thời, Tân Thuộc, Tân Dân, Tân Hiệp – Phường An Xuyên, Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần đường Bà Đệ – khóm 28, Phường An Xuyên, Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân Thành, Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 15:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Nguyễn Trãi, Phan Ngọc Hiển, Châu Văn Liêm, Đài Truyền Hình Cà Mau, Trường Chính Trị tỉnh Cà Mau – Phường An Xuyên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 15:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Bà Đệ – Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần đường Rạch Rập – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần đường Quang Trung, Kinh Xáng Phụng Hiệp và một phần đường Nguyễn Văn Lang – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần Ấp Truyền Huấn, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần Xã Đất Mới, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 07/11/2025 15:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 07/11/2025 15:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần Khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 08/11/2025 15:30:00 ngày 08/11/2025 Một phần Khóm 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 08/11/2025 15:30:00 ngày 08/11/2025 Ấp Kinh Dớn, ấp 5, ấp Mũi Tràm B, C, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 09/11/2025 15:30:00 ngày 09/11/2025 Ấp Bình Minh 1, ấp 10A, 10C, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 07/11/2025 16:00:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Tân Điền, ấp Tân Điền A; một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 07/11/2025 14:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 17:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 09/11/2025 17:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 09:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp 6, Khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần ấp 2, ấp Trời Mọc, ấp Tapasa, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 07/11/2025 16:30:00 ngày 07/11/2025 Một phần ấp Cái Bát, ấp Tân Thành Mới, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Hiệp Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 09/11/2025 16:30:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 08/11/2025 16:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 08/11/2025 15:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 08/11/2025 15:00:00 ngày 08/11/2025 Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/11/2025 16:00:00 ngày 09/11/2025 Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Xẻo Mắm; toàn bộ ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện