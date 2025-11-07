Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Thứ sáu, 09:22 07/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 7-9/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025: 3 ngày cuối tuần nhiều khu vực vẫn bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 7-9/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

15:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần đường Lâm Thành Mậu, Kinh Xáng Phụng Hiệp, khóm 24, 30, Khóm Tân Thời, Tân Thuộc, Tân Dân, Tân Hiệp – Phường An Xuyên, Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần đường Bà Đệ – khóm 28, Phường An Xuyên, Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt – Phường Tân Thành, Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

15:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần đường Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Nguyễn Trãi, Phan Ngọc Hiển, Châu Văn Liêm, Đài Truyền Hình Cà Mau, Trường Chính Trị tỉnh Cà Mau – Phường An Xuyên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

15:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần đường Bà Đệ – Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần đường Rạch Rập – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần đường Quang Trung, Kinh Xáng Phụng Hiệp và một phần đường Nguyễn Văn Lang – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần Ấp Truyền Huấn, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần Xã Đất Mới, Xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 07/11/2025

15:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Rạch Lùm C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 07/11/2025

15:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần Khóm 1, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 08/11/2025

15:30:00 ngày 08/11/2025

Một phần Khóm 9, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 08/11/2025

15:30:00 ngày 08/11/2025

Ấp Kinh Dớn, ấp 5, ấp Mũi Tràm B, C, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 09/11/2025

15:30:00 ngày 09/11/2025

Ấp Bình Minh 1, ấp 10A, 10C, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 07/11/2025

16:00:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Tân Điền, ấp Tân Điền A; một phần ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 07/11/2025

14:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

17:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 09/11/2025

17:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

09:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp 6, Khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần ấp 2, ấp Trời Mọc, ấp Tapasa, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Khóm 3, Khóm 8, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần khóm 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần khóm 3, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 07/11/2025

16:30:00 ngày 07/11/2025

Một phần ấp Cái Bát, ấp Tân Thành Mới, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Hiệp Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 09/11/2025

16:30:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành, ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 08/11/2025

16:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 08/11/2025

15:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 08/11/2025

15:00:00 ngày 08/11/2025

Một phần xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/11/2025

16:00:00 ngày 09/11/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Xẻo Mắm; toàn bộ ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/10 -2/11/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 4-9/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Tổng hợp tất cả những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 3-9/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khách hàng đã không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất

Giá xe Mitsubishi Xpander giảm sốc, thấp kỷ lục, chỉ ngang Toyota Vios, xứng danh MPV rẻ nhất

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp giá lăn bánh mẫu MPV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Toplist Nghệ An – Kênh thông tin uy tín về ẩm thực, du lịch và dịch vụ xứ Nghệ

Toplist Nghệ An – Kênh thông tin uy tín về ẩm thực, du lịch và dịch vụ xứ Nghệ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Nghệ An – mảnh đất địa linh nhân kiệt, không chỉ nổi tiếng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn sở hữu bề dày văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và nền ẩm thực đặc sắc.

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng giảm thế nào?

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng giảm thế nào?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang được xả kho cực hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp, được coi là chiếc iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2025 tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất để chào đón SH 2026 mới ra.

Người trẻ bỏ phố về quê trồng loại quả trong Tây Du Ký, giúp cả làng đổi đời

Người trẻ bỏ phố về quê trồng loại quả trong Tây Du Ký, giúp cả làng đổi đời

Xu hướng - 4 giờ trước

TRUNG QUỐC - Với hơn 100 mẫu (khoảng 6,67ha), doanh thu từ vườn đào của Thị Đức Bảo tăng 10 lần lên hơn 100 vạn NDT (khoảng 3,86 tỷ đồng)/năm, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện hàng nghìn viên An Cung ngưu Hoàng Nam Dương không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 6/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An Cung ngưu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Xóa bỏ thuế khoán từ 01/1/2026: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị những gì?

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến hết năm 2025 là thời gian chuyển tiếp từ "cơ chế" xóa bỏ thuế khoán sang mô hình tự khai, tự nộp thuế nên theo trong giai đoạn này, các hộ kinh doanh nên chủ động chuẩn bị sổ sách, tập làm quen với phần mềm và hóa đơn điện tử ngay từ bây giờ.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 6/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Khách hàng gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7–6,8%/năm tại 2 ngân hàng này.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giá

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi tiếp tục nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 6/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay

Giá cả thị trường
Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda SH giảm mạnh, rẻ chưa từng có, bản cũ thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top