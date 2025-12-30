Du xuân Bính Ngọ 2026 – Đất Việt Tour cùng giải pháp tiết kiệm cho du khách dịp Tết 2026
Việc chọn lựa vừa về quê ăn Tết vừa đi du lịch đang trở thành xu hướng của thời đại ngày nay. Đất Việt Tour mang tới cho du khách rất nhiều lựa chọn hữu ích dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Theo ghi nhận của nhiều cuộc khảo sát riêng, thời gian từ 29 tết cho tới mùng 2 Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình sẽ hội tụ để thăm hỏi nhau. Thời điểm này cũng chính là lúc cả gia đình tất bật, phấn khởi cho hành trình du lịch cùng nhau trong những ngày Tết kế tiếp.
Săn tour khuyến mãi giá tốt và nhiều quà tặng giá trị từ Đất Việt Tour
Tết không chỉ là ở nhà sum vầy bên nhau, mà còn là dịp cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và du lịch cùng nhau chính là cách để làm mới bản thân và tạo nên sự gắn kết hơn.
Chương trình khuyến mãi "Du xuân khắp chốn – đón Tết rộn ràng" với chùm tour nước ngoài giảm đến 4 triệu đồng; Tour trong nước giảm đến 1 triệu đồng. Bất kỳ khách hàng nào khi đặt tour cũng nhận ưu đãi và nhiều quà tặng giá trị như vali, balo, gối tựa cổ, lịch tết, bao lì xì đỏ lên tới 500.000 đồng… Chương trình được truyền thông rộng rãi tại website và fanpage chính thức của Đất Việt Tour. Tour Tết Nguyên đán trọn gói chỉ từ 1.986.000 đồng.
Đặt dịch vụ sớm – cách để tiết kiệm nhất, yên tâm nhất
Dịch vụ trong những ngày Tết Nguyên đán chắc chắn sẽ tăng giá, khi đó người dùng chỉ có thể phó mặc hoặc đặt mua hoặc từ bỏ. Giá thông thường sẽ tăng lên tới hơn 30% so với giá ban đầu, và số lượng chỗ cũng không chắc sẽ còn đủ cho bạn chọn. Vì vậy, hãy đặt từ sớm để được nhận nhiều ưu đãi và yên tâm vui chơi trong những ngày đầu xuân.
Một số tour Tết 2026 Đất Việt Tour đang mở bán khởi hành từ mùng 1 tới mùng 6 tết Âm lịch với giá siêu hấp dẫn như:
• Tour Tết Nguyên đán 2026 bằng đường bay (bao gồm vé máy bay khứ hồi):
∙ Tour Tết Phú Quốc trọn gói 3 ngày 2 đêm: 8,490,000 đồng.
∙ Tour Tết Đà Nẵng, Hội An trọn gói 3 ngày 2 đêm: 8,990,000 đồng.
∙ Tour Hà Nội - Sapa trọn gói 5 ngày 4 đêm: 13,990,000 đồng.
∙ Tour Tết Hà Nội – Hà Giang 5 ngày 4 đêm: 13,590,000 đồng
∙ Tour Côn đảo 3 ngày 2 đêm chỉ 7,590,000 đồng. khởi hành từ 23/1/2026.
• Tour Tết Nguyên đán 2026 bằng đường xe
∙ Tour Tết Phan Thiết Mũi Né 3 ngày 2 đêm từ 2,886,000 đồng.
∙ Tour Tết Đà Lạt 3 ngày 3 đêm từ 2,886,000 đồng.
∙ Tour Tết Nha Trang 3 ngày 3 đêm từ 3,286,000 đồng.
∙ Tour Tết Châu Đốc – Cà Mau 4 ngày 3 đêm từ 4,486.000 đồng.
∙ Tour Tết Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm từ 2,686,000 đồng.
∙ Tour Tết Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm từ 3,986,000 đồng.
Tour nước ngoài Tết Nguyên đán 2026 có những lựa chọn nào?
Tour nước ngoài cũng không kém phần sôi động trong dịp tết Nguyên đán 2026. Ưu đãi tour nước ngoài giảm 4 triệu đồng kèm nhiều quà tặng giá trị như vali, túi xách, sim 5G quốc tế, gối tựa cổ…
Một số tour Tết nước ngoài 2026 được ưa chuộng nhất:
- Tour Tết Bắc Kinh – Thượng Hải 7N6Đ từ 21,990,000đ
- Tour Tết Thượng Hải – Hàng Châu - No shopping 5N4Đ từ 18,490,000đ
- Tour Tết Hong Kong (Trung Quốc) Freeday 4N3Đ từ 15,990,000đ
- Tour Tết Đài Loan (Trung Quốc): Đài Bắc – Đài Trung 5N5Đ từ 12,990,000đ
- Tour Hàn Quốc: Seoul – Nami 5N4Đ từ 16,990,000đ
- Tour Nhật Bản: Tokyo – Kyoto – Nagoya 6N5Đ từ 29,990,000đ
Combo khách sạn + xe/vé máy bay: Giải Pháp Du Lịch Tiện Lợi, Tiết Kiệm & An Tâm
Trong bối cảnh du lịch ngày càng đề cao sự linh hoạt – riêng tư – tối ưu chi phí, sản phẩm combo khách sạn + xe đưa đón/thuê xe đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho gia đình, nhóm bạn và khách công tác. Chỉ với một lần đặt, du khách đã có trọn gói dịch vụ lưu trú và di chuyển, không cần mất thời gian tìm kiếm từng hạng mục riêng lẻ.
Ưu điểm khi dùng sản phẩm combo:
- Tiết kiệm chi phí rõ rệt so với khi đặt lẻ từng dịch vụ một. Minh bạch, không phụ thu phí đột ngột.
- Sự tiện lợi tối đa về lịch trình vì đã được thông báo từ trước. Xe đón đúng giờ, điểm di chuyển rõ ràng, thời gian lưu trú, địa điểm tham quan…
- Trải nghiệm không bị gián đoạn từ thời điểm khởi hành tới lúc kết thúc.
- Phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày, nhóm khách, dịp Lễ Tết.
Khách hàng có thể liên hệ số hotline 096 654 54 65 và xem sản phẩm trên website: https://combodulichdatviet.vn/ để được tư vấn miễn phí và nhận nhiều ưu đãi khi đặt sớm.
Dịch vụ cho thuê xe Tết - Giải pháp an toàn
Một lựa chọn hữu ích khác cho dịp Tết khác đó là thuê xe có tài xế dịp Tết Nguyên đán này. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi việc thuê xe riêng giúp bạn chủ động về thời gian và điểm dừng nghỉ hoặc ghé tham quan, ăn uống theo nhu cầu. Hơn thế, với những buổi liên hoan ngày Tết thì việc có tài xế riêng cũng giúp các thành viên yên tâm hơn về an toàn giao thông.
Bạn cần thuê xe dịp tết, Đất Việt Tour hiện cung cấp đa dạng dòng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, cùng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, am hiểu tuyến đường, đảm bảo hành trình Tết diễn ra thoải mái, an toàn và thuận tiện.
Liên hệ giữ chỗ giá tốt tour Tết Nguyên đán 2026
∙ Đất Việt Tour: 198 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, TP. HCM
∙ Tổng đài miễn phí: 1800 6700 | Tour nước ngoài: 0896 161688 | Tour trong nước: 0896 161686
∙ Website: https://datviettour.com.vn
∙ Email: sales@datviettour.com.vn
∙ Fanpage chính thức: www.facebook.com/datviettour |
∙ Tiktok: @datviettour198
