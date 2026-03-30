Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 30/3 – 5/4/2026: Dnh sách khu vực bị mất điện tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 30/3 – 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 30/3 – 5/4/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trổi, tổ 31, tổ 32, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, tổ 30, khóm 8, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Karaoke Trung Tuấn, đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 09:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân Phường Mỹ Trà (Trạm Bơm Bà Mụ), đường Trịnh Thị Cánh, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 14:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Uỷ Ban Nhân Dân Phường Mỹ Ngãi (Bơm Út Nì), đường Lê Thị Phụng, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, đường Võ Văn Trị, khóm Thuận Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (Cơ khí P11-3), Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Đạt (Cơ khí Tiến Đạt), Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Hồng Gấm, Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu, và khách hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tổ 24, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 11:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Khu dân cư Ông Xuân, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Giang, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Rạch Gai, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường Dal bờ phải (dọc kinh Đốc Phủ Hiền), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, đường ĐT 848 (từ dốc cầu Sa Đéc đến trường THCS Trần Thị Nhượng), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Rạch Miễu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cay Khoa (khhu vực chùa Giác Long), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 13:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Chùa, một phần đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Phú (từ đường Nguyễn Tất Thành đến Cửa hàng thời trang Việt Pháp), một phần đường Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Phú đến cây Me), đường Lê Thị Riêng, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 14:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ đường Trần Phú đến Đình Tân Quy Tây), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối rạch Xã Khánh thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cầu Ngang Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu cầu Giáo Thận đến Cầu Ngang Xẻo Lăng thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ cầu Chùa đến Kho Bột Lộc Sánh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến Cầu ngang Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến Cầu Kinh Bảy Thợ thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ nhà máy Phạm Quang Bảnh đến Cầu Xẻo Bồng Bông, xã Tân Phú trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Ngã Kinh đến Cầu Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Phú trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Sáu Sữa, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 12:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Phà Đồng Tháp, ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 5 Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tắc Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực sạt lỡ Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực vật liệu xây dựng tư tâm Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cầu hòa bình Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ minh thọ Ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ sạt lỡ Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ nhà ông việt đến nhà ông nê Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ bơm long hòa đến cuối đường nhựa Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ bơm long hòa đến nhà ông bình Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực làng bè long hòa Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư gần cầu nhân nghĩa Ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư chợ kênh củ Ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ dal Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ nhựa gần ủy ban củ Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841 Ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Cả Sậy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 12:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Giồng Nhỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 12:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Láng Cát

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Phạm Thanh Tuấn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 12:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Gò Tám Ấu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Kinh Giồng Nhỏ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng May mặc Tuyết Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Lò sấy Lê Văn Sỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Lê Văn Em

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Phạm Văn Tâm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Cty Vinfast Tân Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tân Công Chí.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Ba Xuân Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Ông Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 9

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 3

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Ngọc Nhớ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Minh Lành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Bào Tranh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tư Độ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Trần Văn Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng CSGM Thu Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ, ấp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 30/03/2026 đến 08:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười, ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ, ấp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 07:02:00 ngày 30/03/2026 đến 11:55:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 09:15:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 31/03/2026 đến 10:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/03/2026 đến 14:45:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 09:15:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 02/04/2026 đến 10:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 14:45:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Xí nghiệp Đông Lạnh, Cấp nước TT Mỹ An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 16:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3B, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện một phần Cầu Dây Bình Hàng Tây)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần HĐT-Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Cty Khánh Duy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA XX Hà Văn Ba

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Cty VNCN E&C1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Thạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Nam

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xây Xác Ông Dũng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 31/03/2026 đến 18:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao (khu vực mất điện Rạch Cả Tre)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6P, xã Ba Sao (khu vực mất điện Rạch Cả Tre)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P xã Ba Sao (khu vực mất điện Cầu Cả Oanh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Rạch Cả Đụng)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện một phần Rạch Phiểu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100kVA Nước Đá Ông Rồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trại Cưa Văn Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Tư Xưa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Phương Thịnh 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Đập Đá Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Đèn Đường Số 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Trụ Sở Công An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Tư Luyện

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Năm Gần

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa, một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp AB, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, ấp Đông Mỹ xã Mỹ Thọ, và một phần khu vực ấp 1 xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện từ Ngã Ba Bà Két đến Cầu Cái Bèo)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 17:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:30:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung và một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 31/03/2026 đến 18:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Cty Ba Hát

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Khu vực Rạch Gò Dầu xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Tổng Bình ấp Hưng Thành Tây xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Bà Đội và Rạch Bà Đội xã Lai Vung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Chợ Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 12:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Lồng Hồ - Cồn Tô Châu)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Phương, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (một phần ngọn Cái Nổ khu vực gần trạm bơm Chùa Phật)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 12:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (một phần kênh Bảo Hổ khu vực gần trạm bơm Ông Hóa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã An Long và một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh An Phong-Mỹ Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (một phần tuyến dân cư Tân Phú khu vực gần trạm bơm Lê Văn La)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Số 3 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực Kênh Cái Lách phía ngoài Dinh Ông Tà)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (một phần Chợ Bình Thành khu vực bến đò Bình Thành cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH TMDV Cường Phát, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm Mười Xanh, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xay Xát Trần Văn Quý, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Tấn Dương 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Thị Phụng, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Chùa Phật, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng SX Bánh Đa Nguyễn Thị Thắm, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm HTX Bình Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Lò Gạch Bùi Văn Nguyên A, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bưu Điện Tân Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bơm tân Bình 5, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt CB+FCO trạm Võ Điền Trung 2, Tại trụ 48/56/2 tuyến 472CM

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Ngọc Huy 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Viễn Thông Tân Quới, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây xã Tân Thạnh (khu vực gần Công ty may Song Phát)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 và ấp Bắc, xã Tân Thạnh (kênh An Phong-Mỹ Hòa khu vực từ ranh An Phong đến UB Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/03/2026 đến 15:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ cầu kênh Ông Kỹ đến trạm bơm hợp tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Bình, xã An Hòa. (Khu vực từ quán cơm Bà Sáu đến trạm bơm Nguyễn Hoàng Anh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cụm Dân Cư Phú Thành B). (Khu vực từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 08:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn khu vực ấp Phú Lâm, ấp Phú Hòa và một phần xã khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ (Khu vực từ CDC Cả Nổ đến Cụm Dân Cư Phú Thành B). (Khu vực từ trạm XX Trần Thế Mạnh đến trạm Bơm HTX Long Phú B).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:30:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 4, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Long, xã An Hòa (Khu vực từ Cầu Trung Tâm đến CDC Cả Nổ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C xã Phú Cường (khu vực từ nhà bà Trần Thị Huệ Tâm đến nhà bà Lê Thị Kiều Thủy)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực Cả Sao, Vịnh Bà Tự, Doi Xã Bứa và từ cầu Ba Hải đến CDC Á Đôn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng khách hàng NTTS Nguyễn Văn Thành - NTTS Lâm Văn Chí Hải (trạm 2) - NTTS Nguyễn Thành Nghề - NTTS Lâm Văn Ngọc Bích (trạm 2)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp