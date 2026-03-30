Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 30/3 - 5/4/2026): Có khu vực bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày để sửa chữa

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 30/3 - 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 30/3 - 5/4/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 12:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 4, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 5, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 12:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP 15, đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường LTHG, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 10:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Huỳnh Tịnh Của, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Trung An, Long Hưng, xã Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/04/2026 đến 18:00:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Chợ 3, Giá Trên, Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 17:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 10:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/04/2026 đến 14:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3 – phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 2 – phường Long Thuận (dọc đường Nguyễn Trãi và Hai Bà Trưng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 10:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Phú – phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/04/2026 đến 12:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng – phường Bình Xuân (dọc 2 bên đường Hồ Biểu Chánh)

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/04/2026 đến 15:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5 – phường Gò Công (dọc 2 bên đường Hồ Biểu Chánh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/04/2026 đến 17:30:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3 và 5 – phường Gò Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 11:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận Hòa – phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/04/2026 đến 14:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Phạm Thanh Hồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/04/2026 đến 14:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Hòa – phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/04/2026 đến 17:30:00 ngày 05/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phú xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hưng, Thạnh Bình xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Bình xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 13:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 13:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 13:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cách xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 13:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Quới xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 13:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hòa Đông, Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Trung xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới, Ninh Đồng và toàn phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 15:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Hòa Thạnh và toàn phần ấp Thuận Trị, Lợi An xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/04/2026 đến 16:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 17:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Một phần các xã Tân Phước 3, Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1 xã Tân Phước 1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Đăng Phong Dưới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Xuân B xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 15:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy và một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo, một phần ấp Quang Phú, Long Hòa xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Tân Thành xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Long Thạnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quang Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Long Thạnh xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/04/2026 đến 12:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long, Bình Phú, Trường Xuân A xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 18:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 07:15:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/04/2026 đến 18:15:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Ngãi, Đăng Phong Dưới, Đăng Phong Trên xã Tân Thuận Bình, ấp Đăng Phong xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/04/2026 đến 18:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần các ấp: Thân Đạo, Thân Bình, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Nghĩa 1 xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2, Mỹ Tường xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1,2, ấp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 14:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/04/2026 đến 18:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần 3 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/04/2026 đến 18:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Hậu Phú A xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 4 xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 18:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Chánh 5, Mỹ Thuận xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 18:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Quới xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 18:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh A xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 14:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hâu Hoa xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/04/2026 đến 18:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc, Hòa Quí, Hòa Lược xã cái Bè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/04/2026 đến 14:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/04/2026 đến 18:00:00 ngày 04/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Quới, Mỹ Trung xã Hậu Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/04/2026 đến 18:00:00 ngày 03/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/04/2026 đến 17:00:00 ngày 01/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 17:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/03/2026 đến 14:00:00 ngày 31/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Keo xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 17:00:00 ngày 02/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp