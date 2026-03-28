Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Bảy ngày 28/3/2026: Cuối tuần hàng loạt khu dân cư vẫn mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 28/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 28/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 28/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 28/3/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần Khu phố 3, 4 phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Thủ, Thuận Trị xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Mỹ Phước Tây. Phường Thanh Hòa, xã Thạnh Phú, Mỹ Thành. Một phần khu phố 1A, 2A, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Phú Thuận, Mỹ Vĩnh, Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Hưng, Mỹ Phú Phường Cai Lậy. Một phần khu phố Mỹ An, Mỹ Cần, Mỹ Lợi, Quý Trinh, Quý Lợi phường Nhị Quý. Một phần ấp Quý Thạnh xã Tân Phú. Một phần ấp Bình quới, Bình Thới, Bình Sơn, Bình Hưng, Bình Thạnh, Bình Long, Bình Phong, Bình Trị, Bình Tịnh, Bình Đức, ấp 7, 8, 9, 10 xã Bình Phú. Một phần ấp Hiệp Ngãi, Hiệp Nhơn, Hiệp Ninh, Hiệp Phú, Hiệp Thạnh, Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái, Tân Thiện xã Hiệp Đức. Một phần ấp Mỹ Chánh A, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lương, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, ấp 1, 3 xã Long Tiên. tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp 5,6, ấp Bình Long xã Bình Phú, ấp An Bình An Thái, xã Hội Cư, ấp 8, 10, 11 xã Mỹ Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh A , Mỹ Chánh B, Mỹ Trung xã Hội Cư, ấp 6,8, 9A, 9B xã Mỹ Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ô tô hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng: Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Toyota Yaris Cross rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Ô tô hybrid tại Việt Nam bất ngờ được điều chỉnh giá mạnh, nhiều mẫu xe quen thuộc như Honda Civic e:HEV RS, Hyundai Santa Fe Hybrid hay Toyota Yaris Cross HEV đồng loạt nhận ưu đãi lớn, trong đó có mẫu giảm tới hơn 300 triệu đồng, khiến phân khúc này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Biệt thự vài chục tỷ giữa lòng thủ đô ‘đại hạ giá’ cũng khó tìm được khách thuêSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhu cầu nhà ở tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ và nhà trong ngõ, thì một nghịch lý đang diễn ra: hàng loạt biệt thự, liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu vực phía Tây Thủ đô lại rơi vào cảnh bỏ trống, khó bán, khó cho thuê, gây lãng phí lớn.
Một người chơi cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.
Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - iPhone 14 đang là chiếc iPhone mới đập hộp thuộc loại rẻ nhất nhì trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại nổi bật với mức giá tương đương nhưng là hàng cũ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông, từ 1/4/2026Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao do biến động quốc tế đang khiến các hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá và đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu trong thời gian tới.
Rộn ràng mùa dâu tằm chín khiến bao người xao động ở vùng ngoại thành Hà NộiSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng ba, trên khắp những nhà vườn ở xã Hát Môn (Hiệp Thuận cũ, Hà Nội), người dân đang trong không khí thu hoạch mùa dâu mới tất bật, nhộn nhịp.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo caoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.
Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình: Hoàn thiện dịch vụ và gia tăng các trải nghiệmSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Theo xu hướng nhu cầu vui chơi đang chuyển dịch từ "giải trí đơn thuần" sang "trải nghiệm đa giá trị", Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện hệ dịch vụ và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, với các chương trình ngoại khóa bổ ích, kết hợp hài hòa giữa vui chơi, vận động và phát triển kỹ năng sống.
Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.