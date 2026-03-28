Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Bảy ngày 28/3/2026: Cuối tuần hàng loạt khu dân cư vẫn mất điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 28/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 28/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 28/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 28/3/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Khu phố 3, 4 phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Thủ, Thuận Trị xã Long Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Mỹ Phước Tây. Phường Thanh Hòa, xã Thạnh Phú, Mỹ Thành. Một phần khu phố 1A, 2A, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Phú Thuận, Mỹ Vĩnh, Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Hưng, Mỹ Phú Phường Cai Lậy. Một phần khu phố Mỹ An, Mỹ Cần, Mỹ Lợi, Quý Trinh, Quý Lợi phường Nhị Quý. Một phần ấp Quý Thạnh xã Tân Phú. Một phần ấp Bình quới, Bình Thới, Bình Sơn, Bình Hưng, Bình Thạnh, Bình Long, Bình Phong, Bình Trị, Bình Tịnh, Bình Đức, ấp 7, 8, 9, 10 xã Bình Phú. Một phần ấp Hiệp Ngãi, Hiệp Nhơn, Hiệp Ninh, Hiệp Phú, Hiệp Thạnh, Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái, Tân Thiện xã Hiệp Đức. Một phần ấp Mỹ Chánh A, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lương, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, ấp 1, 3 xã Long Tiên. tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/3/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 5,6, ấp Bình Long xã Bình Phú, ấp An Bình An Thái, xã Hội Cư, ấp 8, 10, 11 xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh A , Mỹ Chánh B, Mỹ Trung xã Hội Cư, ấp 6,8, 9A, 9B xã Mỹ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp