Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 30/3 - 5/4/2026): Cập nhật khu vực bị mất điện nhiều giờ trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 30/3 - 5/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 30/3 - 5/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 30/3 - 5/4/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: một phần Đường 3/2 từ đầu đường Búng Xáng đi đến đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 09:30:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường 3/2 từ đầu đường Búng Xáng đi đến đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 30/03/2026 đến 11:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường 3/2 từ đầu đường Lê Văn Thuấn đi đến hẻm 102. Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 14:15:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường Búng Xáng từ hẻm Số Zach đi đến hẻm nhà trọ Ngọc Bích.Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/03/2026 đến 15:45:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường Lê Chân, Ngô Tất Tố, B22, B23, B2, B27, B28, B29.Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 09:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường Nguyễn Hiền, Trần Hoàng Na, B30, B31, A4, B34, B35, B36, B39 Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 31/03/2026 đến 11:00:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần hẻm 12, hẻm 2 và hẻm 102 đường 3/2 Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 31/03/2026 đến 17:15:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường NVC từ Nhà Thờ An Hòa bên phải đi đến h311 và đến đầu h233. Phường Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/04/2026 đến 08:45:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường CMT8 từ đầu đường Tôn Thất Tùng bên phải đi đến h114, 144 và đến đầu đường Đoàn Thị Điểm.. Phường Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/04/2026 đến 10:15:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trãi từ đầu đường Nguyễn Đình Chiểu bên trái đi đến hẻm 73 và đến quán phở Văn. . Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/04/2026 đến 11:45:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Quang Trung từ đường 30/4 vào đến chân cầu Quang Trung. Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/04/2026 đến 14:15:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường N.T.M.K từ hẻm 2 đi đến đường Phan Đình Phùng và đến hẻm 133 và một phần đường Hai Bà Trưng đi đến đầu đường Ngô Đức Kế. Phường Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/04/2026 đến 15:45:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đầu đường Nguyễn Trãi vào đến đường Ung Văn Khiêm. Phường Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 05/04/2026 đến 17:15:00 ngày 05/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: hẻm liên tổ 4-5 và hẻm 25 đường Nguyễn Văn Linh. Phường Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần hẻm 112 đường 3/2 và khu vực 6 Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/03/2026 đến 15:45:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Rạch Bùng Binh - P. Hưng Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 15:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 6 - P. Cái Răng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ cầu Cái Nai đến rạch Ngã Bát KV6 - P. Cái Răng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:30:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 11:30:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thạnh Phú - P. Cái Răng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Phong, Thới Trinh A, Thới Trinh B, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Phong, Thới Phong A, Thới Trinh A, Thới Lợi, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: Trường Trung, Trường Hưng, Trường Hòa, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 16:00:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Hòa, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 09:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Thuận, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Thuận, KV Thới Đông, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/04/2026 đến 16:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/03/2026 đến 10:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:30:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Trường Thọ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/03/2026 đến 13:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Trường Thọ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/03/2026 đến 14:30:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Trường Thọ, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/03/2026 đến 16:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:00:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 14:00:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 14:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/04/2026 đến 14:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: một phần Hẻm 7, Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Bình Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/03/2026 đến 09:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần KV Rạch Chanh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/03/2026 đến 11:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Trà Nóc 2, P Phước Thới
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/03/2026 đến 15:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Rạch Ông Kinh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/04/2026 đến 09:30:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 01/04/2026 đến 11:40:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trại giam Long Tuyền, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/04/2026 đến 14:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Ranh, P Long Tuyền.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/04/2026 đến 15:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cuối đường Hồ, Trung Thành,P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/04/2026 đến 16:30:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/03/2026 đến 10:10:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới A_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 31/03/2026 đến 11:20:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 14:10:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: trạm Bơm Điện C-B Đầu Kinh, ấp C1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 31/03/2026 đến 15:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/04/2026 đến 15:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/04/2026 đến 10:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: trạm Bơm E-D Đầu Kinh ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/04/2026 đến 09:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: trạm Bơm Kinh Ranh D1-E1 Đòn Dong ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/04/2026 đến 11:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: trạm Nhà Thờ Long Bình ấp G2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/04/2026 đến 14:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng trạm Trần Minh Phương, ấp Vĩnh Mỹ_xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/04/2026 đến 09:30:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Khách hàng trạm Bơm Rút Nước Thạnh An 2 ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/04/2026 đến 11:00:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Các ấp: Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A; Nhơn Thành; Nhơn Thuận 1; Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A; Quốc lộ 61C xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/03/2026 đến 14:00:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Ấp Định Mỹ, Định Yên, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 11:30:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/04/2026 đến 10:30:00 ngày 02/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/04/2026 đến 10:00:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 03/04/2026 đến 11:30:00 ngày 03/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Kinh KH6, Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/03/2026 đến 15:00:00 ngày 30/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/03/2026 đến 09:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/03/2026 đến 11:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/03/2026 đến 14:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 31/03/2026 đến 16:30:00 ngày 31/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: P Trung Nhứt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/04/2026 đến 16:00:00 ngày 01/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
