Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 17 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 17 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 17 - 21/6/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 06:45:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng xoay 706B thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Trung Nhị, Phan Đình Phùng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 06:45:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Cầu Trần Hưng Đạo đến Nhà thờ Lạc Đạo, đường Ngư Ông, Hàn Thuyên, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Cầu Trần Hưng Đạo đến Nhà thờ Lạc Đạo, đường Ngư Ông thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực hẽm 238 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Trung Nhị, Phan Đình Phùng thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4 thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực thôn Xuân Tài thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 06:45:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực thôn Xuân Tài thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp



Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Xóm 2 (Bình Thạnh), Xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Sũng Xoài, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2, 3; Thôn Xuân Giang 1, 2, 3; Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thôn Minh Tân: 1, 2, 3, 4; Thôn Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân, Tân Phú- Xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2- Xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Lộc 1- xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Minh, Binh Hòa, Bình Thắng, Bình Thủy, Bình Long, Binh Liêm, Bình Lễ- xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Lộc 1- xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Thủy, Bình Long, Binh Liêm, Bình Lễ- xã Bắc Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, một phần thôn Nam Chính 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Khu vực Z30D

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Thuận Lợi - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Tân Quang Cường - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện), đường Hòang Văn Thụ, đường Phan Đăng Lưu, đường Ngô Quyền, đường Tôn Đức Thắng - Phường La Gi, khu phố Phước Thọ, khu phố Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Quý Thạnh , thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng khu vực Phong điện thuộc thôn Tân Hải, đặc khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm UBX Long Hải, thôn Quý Hải, Đặc Khu Phú Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Thôn 2, xã Hàm liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Thuận - phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Lợi - phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 2, xã Hàm liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Liêm An, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 7, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thắng Hiệp - phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 20/06/2026 đến 07:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:15:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:45:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:45:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:15:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Tú Sơn -Xã Sông Lũy - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Long, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Hòa, Lương Bình , Lương Đông Xã Lương Sơn - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Tân Bình- xã Lương Sơn, Thôn Ka Lúc, khu Dốc Đá - xã Phan Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn An Trung, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thanh Bình - xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4 và một phần thôn 5, 6, 7 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Cty TNHH Du lịch sinh thái dược liệu Tùng Nguyễn thuộc xã Suối Kiết – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Măng Tố 1, 2 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 17 - 21/6/2026.