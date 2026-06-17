Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 17 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 17 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 17 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 06:45:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực vòng xoay 706B thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Trung Nhị, Phan Đình Phùng thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 06:45:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Cầu Trần Hưng Đạo đến Nhà thờ Lạc Đạo, đường Ngư Ông, Hàn Thuyên, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Cầu Trần Hưng Đạo đến Nhà thờ Lạc Đạo, đường Ngư Ông thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực hẽm 238 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Trung Nhị, Phan Đình Phùng thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực giáp ranh phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, đường 19/4 thuộc một phần phường Hàm Thắng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực thôn Xuân Tài thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 06:45:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp, DT 715, Hồ Quang Cảnh khu vực thôn Thiện Trung, Thiện Hoà, Thiện Sơn, Thiện An, Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực thôn Xuân Tài thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Xóm 2 (Bình Thạnh), Xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Sũng Xoài, xã Phan Rí Cửa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2, 3; Thôn Xuân Giang 1, 2, 3; Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thôn Minh Tân: 1, 2, 3, 4; Thôn Phú Hòa, Phú Thủy, Phú Hải, Phú Tân, Tân Phú- Xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Song Thanh 1, 2- Xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Lộc 1- xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Minh, Binh Hòa, Bình Thắng, Bình Thủy, Bình Long, Binh Liêm, Bình Lễ- xã Bắc Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Lộc 1- xã Phan Rí Cửa; Thôn Bình Thủy, Bình Long, Binh Liêm, Bình Lễ- xã Bắc Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương và toàn xã Tuy Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện thôn Võ Xu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, một phần thôn Nam Chính 2 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Khu vực Z30D
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Cô Kiều, thôn Phò Trì, thôn 3 - xã Sơn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn 1, thôn 2, thôn 4 - xã Sơn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nước đá Thuận Lợi - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Tân Quang Cường - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện), đường Hòang Văn Thụ, đường Phan Đăng Lưu, đường Ngô Quyền, đường Tôn Đức Thắng - Phường La Gi, khu phố Phước Thọ, khu phố Thanh Linh - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Quý Thạnh , thôn Quý Thạnh, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng khu vực Phong điện thuộc thôn Tân Hải, đặc khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm UBX Long Hải, thôn Quý Hải, Đặc Khu Phú Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần Thôn 2, xã Hàm liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Thuận - phường Hàm Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thắng Lợi - phường Hàm Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 2, xã Hàm liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Liêm An, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 7, Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thắng Hiệp - phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Kê, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, một phần xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 20/06/2026 đến 07:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Lập Hòa, xã Hàm Thuận Nam, một phần thôn Lập Đức, một phần thôn Lập Sơn, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:15:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 21/06/2026 đến 07:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:45:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm, xã Hàm Kiệm
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/06/2026 đến 11:45:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:15:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Tú Sơn -Xã Sông Lũy - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Long, xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Bình Thắng, xã Bắc Bình, Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Lương Hòa, Lương Bình , Lương Đông Xã Lương Sơn - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Tân Bình- xã Lương Sơn, Thôn Ka Lúc, khu Dốc Đá - xã Phan Sơn - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn An Trung, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thanh Bình - xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4 và một phần thôn 5, 6, 7 - xã Nghị Đức - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm Cty TNHH Du lịch sinh thái dược liệu Tùng Nguyễn thuộc xã Suối Kiết – tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Măng Tố 1, 2 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 17 - 21/6/2026.
SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp mới chốt giá tại Việt Nam đã khuyến mại lớnGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện ở Việt Nam trang bị ngang xe ga 150cc, đi 173 km/sạc, siêu tốc độ giá gần 53 triệu đồng gây ngạc nhiênGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu quãng đường di chuyển tới 173 km mỗi lần sạc cùng loạt công nghệ thông minh, đáng chú ý nhất phân khúc cao cấp.
Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trườngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha mang ngoại hình mới mẻ, trẻ trung hoàn toàn khác biệt so với Honda SH Mode và Air Blade, hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Đất nằm trong diện thu hồi, người dân cần lưu ý những gì để đảm bảo quyền lợi?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Trước thực tế nhiều dự án quy hoạch, mở đường và chỉnh trang đô thị đang được triển khai tại Hà Nội, không ít người dân băn khoăn về quyền lợi khi đất bị thu hồi. Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc nắm rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyền khiếu nại là yếu tố quan trọng giúp người dân chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
Tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp phápBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ vì kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.
Lãi suất 12 tháng lên tới 7,4%: Gửi 500 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng ở điều kiện thường niêm yết cao nhất là 7,4%.
Tỷ giá USD hôm nay 17/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng tăng nhẹGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 17/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Danh sách khu vực bị mất điện xếp hàng dàiSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 17/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji điều chỉnh thế nào?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn tăng 300 nghìn đồng/lượng, áp sát 152 triệu đồng/lượng
Trải nghiệm xe số 110cc của Honda giá 17 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng xứng danh đẹp, xịn, rẻ, đắt khách nhất thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe số 110cc giá rẻ nhà Honda tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm xe số bán chạy nhất Việt Nam.