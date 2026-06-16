Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 16 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 16 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 16 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Đường Phan Đình Phùng: + Từ thẩm mỹ viện Minh Anh đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy độc lập) + Từ Bác sĩ Bùi Văn Luận đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy hổn hợp)
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Nguyễn Tấn Liềng từ Vũ Đình Liệu đến nhà trọ Hoàng Anh; - Đường Trần Thành Đại từ Nguyễn Tấn Liềng đến đường Khu công nghiệp Long Đức; - Đường Vũ Đình Liệu từ Bạch Đằng đến vòng xoay sóc ruộng và các hẻm; - Khu dân cư Hoàng Quân; - nhà máy nước đá Lâm Quang Phú, nhà máy nước đá Thanh Hiền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường khu công nghiệp từ Công ty Vina đến đường Bùi Hữu Nghĩa Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Công ty Hồng Rõ đến đường 30 tháng 4 Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức; Một phần ấp Vĩnh Hội - xã Long Đức (khu vực nhà thờ Camson). Ấp Long Đại – xã Long Đức Khu tái định cư Long Đức Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Hồng Rõ, Doanh nghiệp Quốc Việt, Công ty Vạn Thành, Công ty Rynanb techolgies Việt Nam, Công ty Châu Hưng, Công ty than Đa Lộc, Công ty Vạn Phát, Công ty Phú Thành, Xay xát Tân Thành, Công ty cổ phần phát triển thủy sản Chiến Thắng, Doanh nghiệp Hai Tiền, Công ty Bio thailand, Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến ẩm thực Hùng Biển và các hẻm; Đường 19 tháng 5 từ Lê Lợi đến quán kem Mi Kha ; Đường Phạm Ngũ Lão từ Trương Văn Kỉnh đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Đường Nguyễn Thái Học từ Lê Thánh Tôn đến đường 19 tháng 5; Đường Trưng Nữ Vương từ Phạm Ngũ Lão đến đường Tô Thị Huỳnh; Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ 19 tháng 5 đến Nguyễn Đáng và các hẻm; Trạm biến áp chuyên dùng Khách sạn Cửu Long, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Trà Vinh, Trung tâm thương mại Vincom Trà Vinh, Ngân hàng công thương, Nhà khách Vĩnh Trà, Công ty Sổ xố kiến thiết Trà Vinh, Kho Bạc Trà Vinh; Nhà thi đấu Thể dục thể thao, Công viên trung tâm, Khu vực Chợ Nhỏ Phường 7; Khóm 7, Khóm 8 Phường 7,Các hẻm phía sau trường mầm non Hướng Dương, Trạm biến áp chuyên dùng Cơ sở Lê Thị Lệ Thu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Đồng Khởi từ Khu dân cư Điệp Thạch đến cửa hiệu quảng cáo Thiên Phú và các hẻm. Đường Nguyễn Đáng từ Điện Biên Phủ đến Cầu Long Bình 2 Trạm biến áp chuyên dùng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Đường Nguyễn Thiện Thành từ Cầu Long Bình 2 đến cầu Hòa Thuận 2 và các hẻm Đường D5 Một phần đường Dương Quang Đông (khu vực Khóm 4 Phường 5) Trạm biến áp chuyên dùng Cơ sở gỗ Thanh Thế, Khoa Y Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Đại Học Trà Vinh khu 1, Trường Cao Đẳng Y tế, Ký túc xá Đại học Trà Vinh, Hộ kinh doanh Quốc Thanh, Cơ sở Nguyễn Tú Uyên, Khu chung cư giáo viên, Phòng cảnh sát bảo vệ và hổ trợ tư pháp, Doanh nghiệp tư nhân Hưng Phong, Khu dân cư Chung Thị Gia Phúc, Bệnh viện Thiên Ân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường D5 Trường Đại Hoạc Trà Vinh, Trạm Hà Nguyệt Thanh, Ẩm thực cầu Tre, Hà Nguyệt Thanh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Quốc lộ 53 từ xăng dầu Quốc Hùng đến Trung tâm văn hóa củ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
HU VỰC: Một phần ấp Hạnh Mỹ, ấp Bến Cát, ấp Bến Kinh, ấp III, ấp IV xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trịnh Văn Tuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Võ Tùng Sơn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/06/2026 đến 10:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/06/2026 đến 15:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tri Liêm xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tri Liêm xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/06/2026 đến 10:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giữa xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Văn Út (Bờ Kinh 2)
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/06/2026 đến 10:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phiêu xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cấp nước Trường Thọ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 09:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/06/2026 đến 10:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS Nguyễn Thành Văn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTTS NTTS Nguyễn Văn Đáo
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Cẩm B, ấp Cẩm Hương, ấp Hòa Hưng xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Cẩm A, ấp Mỹ Cẩm B, ấp Bờ Kinh 1, ấp Bờ Kinh 2 xã Cầu Ngang và một phần ấp Mai Hương, ấp Giồng Lớn, Vinh Cửu xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Ấp Ô Tưng B, Ô Rồm, Trà Bôn A, Trà Bôn B, Châu Hưng, Xóm Lớn, xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Ô Rung 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 08:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Vàm An Quảng Hữu 1.1
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Cà Tốc, Nhuệ Tứ A, Nhuệ Tứ B- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Cà Săng Cụt- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 15:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Mộc Anh- xã Lưu Nghiệp Anh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Chợ, Cà Săng, Vàm Ray- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Hàm Tân, Cà Hom, Bến Bạ, Rạch Cá- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Tro A, Trà Tro B, Trà Tro C- xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: - Xã Hùng Hòa (trừ Ấp 6, Hòa Thành và một phần Ấp Chợ (từ Công ty Việt Mỹ đến Cầu Trẹm) - Một phần ấp An Cư - xã Tân Hòa - Một phần ấp Đại Mong, Xóm Vó, Ấp 6 - xã Tiểu Cần - Ấp Trà Mềm - xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Bào Sen phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 16, ấp 17 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Giồng Ổi, khóm Long Điền phường Duyên Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa và một phần Ấp Chợ, Sóc Vinh, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Nhượng B, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Lê văn Lý
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Bèn, Giồng Mới, Giồng Trăng, Trà On, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Sa A xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đa Hòa xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thủ Sau 2-3 ĐNT) ấp Hai Thủ xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Chay xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/06/2026 đến 10:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 3-2) ấp Hai Thủ xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/06/2026 đến 10:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NMNĐ Lê Văn Còn, ấp Giồng Giá xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 1-1) ấp Hai Thủ xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dựa xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cả Nứa 1-2) ấp Hai Thủ xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 1) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 16/06/2026 đến 12:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Xuôi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/06/2026 đến 13:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1-5 ĐNT) ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/06/2026 đến 13:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Xuôi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xẻo Ranh 2) ấp Xẻo Ranh xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-4 ĐNT) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Ngựa 1) ấp Rạch Ngựa xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/06/2026 đến 15:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trạm Bơm số 4, ấp Đầu Giồng B xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thôn Vạn 1-5 ĐNT) ấp Thôn Vạn xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Nóc 1) ấp Trà Nóc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Rạch Sâu 1-1) ấp Rạch Sâu xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Khánh 1) ấp Phú Khánh xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 1-3) ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Phà 1-2) ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Vàng 4) ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/06/2026 đến 13:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm UB Hòa Minh 1 ĐNT) ấp Đại Thôn B xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/06/2026 đến 13:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngãi Hòa 1) ấp Ngãi Hòa xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Bạ 1-2) ấp Giồng Giá xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 1-3) ấp Long Hưng 1 xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Long Hưng 2-3) ấp Long Hưng 2 xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cống Ba Chiên 1-1 ĐNT) ấp Hòa Lạc B xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/06/2026 đến 10:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thông lưu 3-3) ấp Thông Lưu xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Phú Lân 3-1 ĐNT) ấp Phú Lân xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-2) ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 3-2) ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Khánh Lộc 2 ĐNT) ấp Khánh Lộc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Nhà Mát 2-1 ĐNT) ấp Ông Yển xã Hòa Minh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 2- 2 ĐNT) ấp Lò Ngò xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quảng Âm - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quảng Âm, Xóm Tộ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Sỏi A - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Thanh Phương thuộc ấp La Bang Kênh - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMNĐ Nguyễn Văn Đỉnh thuộc ấp Bà Nhì - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Đôn Xuân 2) thuộc ấp Chợ - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Dũng thuộc ấp Cây Còng, Xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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