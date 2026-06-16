Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Nhiều khu dân cư mất điện đến 22h30
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 16 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Hữu Thống, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Hữu Thống, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Công viên Phường Long An, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Minh Châu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trịnh Quang Nghị, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Thành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, phường Tân An,; một phần xã Vĩnh công tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương; Nguyễn Thông, phường Long An, phường Tân An
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lộ Tránh, cụm công nghiệp lợi bình nhơn phường Long An, phường khánh hậu tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 18/06/2026 đến 22:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 18/06/2026 đến 22:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Anh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 18/06/2026 đến 22:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Văn Thành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần KDC Phường 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH Phòng khám Tân Khánh (PB06010057356), 1123 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Sơn Hà, một phần đường Võ Duy Tạo, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Võ Duy Tạo, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên thép Bảo Khang (PB06010048223), 378 Quốc lộ 62, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà 2, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Mía, , ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8, ấp 9, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Thị Tuyết Sương, ấp Bình Lương 1, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 08:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Nết, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Hoàng Quân, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Đặng Văn Lộc, ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Phước Lộc, ấp 6, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 14:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Hà Thị Kim, ấp 6, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đào, ấp Bình Lương 1, xã Mỹ Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Cty TNHH Thương Mại MT Land (T1 MT Land), ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 08:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Khánh Vy, ấp 1, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 09:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thành Phát, ấp 3, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Văn Xuân, ấp 3, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Giếng G3, ấp 3, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/06/2026 đến 14:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Cty TNHH Minh Tiến, ấp 1, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 5, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Khu vực Đường cộng đồng Lộc Trung, một phần ấp Lộc Tiền, Lộc Trung, xã Mỹ Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực thuộc KTĐC - KDC Tân Phước (KDC Hai Thành), một phần ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần PNC Việt Nam, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Kaise VN, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 10:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công Ty TNHH Phúc Nam Tiến, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/06/2026 đến 09:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 14:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây 1, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 3, Khu Phố 5 Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 09:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 09:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH Bùi Thế Hậu, Một phần Ấp 7, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố 10, phường Kiến Tường và một phần Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:45:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp Mương Khai, ấp Cả Đá và khu phố 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 07:45:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp Mương Khai, ấp Cả Đá và khu phố 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:45:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 4 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/06/2026 đến 10:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, ấp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060058189) ấp 3 An Thạnh-xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KDC Thép Long An: một phần ấp 1 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV SX Thương Mại Kem Hiển Vinh (PB06060041595) ấp Bến Lức 3 -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KDC Thép Long An: một phần ấp 1 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: HKD Đặng Ngọc Xanh (PB06060060802) ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 250kVA Công ty TNHH Sản xuất Giày dép Song An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Đại Hòa Phát (PB06060041695) ấp Thanh Phú -xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch, Voi Lá Xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KDC Mai Thị Non, một phần ấp Bến Lức 2, ấp Phước Tú, Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty TNHH May Nhã Tri (PB06060040541) ấp 2-xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: TBA 400kVA Chi Nhánh Công ty cổ phần sản xuất- thương mại hoá mỹ phẩm Minh Phượng- Xưởng sản xuất
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 15:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH ĐT TM DV SX Thiên Lộc Phát (PB06060017106) ấp 2 -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Võ Kim Ánh (PB06060060508) ấp Chánh -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Xe Nâng Khang Nam (PB06060061024) ấp 2 -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Tiệp Phát (PB06060060847) ấp 2-xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Hoàn Hà (PB06060047705) ấp 2 Phước Lợi -xã Mỹ yên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ Sở Thụy Hưng Long (PB06060025698) ấp 7B-xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2, 3; Ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng An Hòa; CTy TNHH DVTM SX-XD Đông Mê Kông (PB20881)- ấp 7A xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 6, 7, 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KDC Mai Thị Non- một phần ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ao Gòn xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 09:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ao Gòn xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/06/2026 đến 15:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Xây xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Dài xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 09:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bộng xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Mỹ, Tân Mỹ xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thoại xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Nhỏ, Cầu Tam Binh xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Ấp Đông Bắc, Đông Nam, Kinh Văn Phòng, Ấp Trung, Tây Bắc, Tây Nam, xã Tân Thạnh; Đường Kinh 27/3 - Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ngọc Ân, Thanh An, Nguyễn Khõe, Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Hoàng Mai, Huỳnh Thơ, Đường Chuyến, Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 3, 4, 5, 6, xã Nhơn Ninh; Ấp Huỳnh Hớn, Nguyễn Tán, Huỳnh Tịnh, Bùi Thắng, Một phần Ấp Kinh Nhà Thờ, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo, xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Bùi Cũ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hải Hưng, Kinh Đạo xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 09:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/06/2026 đến 10:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 18/06/2026 đến 11:45:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/06/2026 đến 14:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1+3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, ấp 1+3, 4, 5, 6, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: 1 phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 11:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp An thuận, xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh, khu vực nhánh rẽ Hòa Hiệp 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên trung tâm y tế Đức Huệ, công ty Lông Mi sạch
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên chi cục hải quan khu vực XVII
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp Bình Phú xã Đức huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp bàu trai hạ, xã Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp bàu Trai Hạ, xã hiệp hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp hòa bình 1 xã hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp An Hòa xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần xã Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 07:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần xã đông thành, xã đức huệ, xã bình thành, khu vực tuyến 477 đức huệ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần xã Đông Thành, xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần ấp Lộc Chánh, xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần xã Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bắc Đông, ấp Thạnh An, ấp Cái Tôm - xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Vườn Xoàim, ấp Vàm Lớn, ấp Cả Cỏ, ấp Thạnh Lập, ấp Cả Sáu, ấp Đình - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 16/06/2026 đến 09:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cà Na - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 16/06/2026 đến 10:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 16/06/2026 đến 11:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Mới - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 16/06/2026 đến 14:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 16/06/2026 đến 16:15:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Châu, Cả Cóc, Cả Rưng, Cả Gừa, Chòi Mòi - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 17/06/2026 đến 09:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:25:00 ngày 17/06/2026 đến 10:10:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:25:00 ngày 17/06/2026 đến 11:10:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 11:25:00 ngày 17/06/2026 đến 12:10:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 14:15:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:15:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:15:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang, Thái Kỳ, Thái Vĩnh, Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 18/06/2026 đến 07:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Trung Vĩnh - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:15:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình, một phần xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:15:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 16:15:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Quang, Thái Kỳ, Thái Vĩnh, Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 11:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bản - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Môn, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Tân, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:30:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bửu, một phần ấp Vàm Gừa và một phần ấp 4, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 18:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/06/2026 đến 18:00:00 ngày 17/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/06/2026 đến 18:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Xuân xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 18:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hội Xuân, Cầu Đúc xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 18:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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