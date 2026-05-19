Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19 - 24/5/2026: Tiếp tục tăng số lượng khu dân cư bị mất điện cả ngày khi thời tiết nắng nóng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 19 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 19 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 21 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 1, phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 3, 4 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong. Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục thường xuyên Khu vực 5. Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam. Ban quản lý Chợ Gò Dầu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA. Khách hàng Nguyễn Văn Bích. Khách hàng Võ Văn Hùng. Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trửng. Cty TNHH Suzhou Huashun, Công Ty Thanh Vũ, Công ty Long Teng, CÔNG TY BORESCOPE VN, Công Ty LYON GARMENT. Khách hàng Vương Thanh Tuấn. Ấp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp 6 xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTy CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Lộc Phát. Công ty TNHH Khách Sạn Ân Ngọc Mai. Phạm Thị Thanh. CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM. Công ty TNHH NABI TEA N MORE. Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN. Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Đồng phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giữa xã Phước Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Trong Hiếu. Cơ sở Hàn Tiện Trần Văn Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng. Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực, Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái, Khách hàng Đỗ Văn Hoài, Khách hàng Võ Văn Việt, Hộ kinh doanh chăn nuôi gà, Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cắt Đằng, Khách hàng Nguyễn Tiến Chín , DNTN Thái Lợi, Công ty TNHH Lâm Ích

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc, Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Hoà Lợi, phường Trảng Bàng. Công ty CP Dệt Trần Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Kiên xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, 4, 5, 6, Trảng Trai, Cây Cầy, Sóc Con Trăn, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 07:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hội Thành xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Hòa, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty TNHH Hưng Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Phạm Thị Phùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: VNPT Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Hữu Tài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Trường Mẫu Giáo Sao Mai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Chấn Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Doanh Nghiệp tư Nhân Sầm Hên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công Ty TNHH UWC Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH Thư Thư Foods

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Dộp xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 07:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành; Ấp Sa Nghe, An Lộc, An Thọ, ấp Vịnh xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3 xã Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước; Ấp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi, Thành Trung, Thành Đông, Thành Bắc, Thành Nam, Thành Tân xã Ninh Điền; Xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 18:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH Vina Gio

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Bệnh viện phổi Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: 1/Đại đội vệ binh cổng A, 2/Chiếu sáng cổng A, 3/Chiếu sáng cổng A số 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bến Cừ, Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng: Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Láng xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 09:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/05/2026 đến 10:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 2 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng:Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa Rồng Đen

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Công Dương

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 07:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội, Phước Tân xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 09:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/05/2026 đến 10:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp B4 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/05/2026 đến 10:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4 xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 14:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/05/2026 đến 16:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 23/05/2026 đến 18:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Ấp Suối Mây xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 7 xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp 1, Thạnh Tây, Thạnh Trung, Thạnh Tân, Tân Thanh xã Tân Biên, xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đồn 833, cửa khẩu Tân Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Trường Phước, Trường Thiện phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 1 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Đại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Sân Cu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Long Trung phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Long Khương phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Trường Phú phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/05/2026 đến 17:00:00 ngày 25/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Long Cường xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Chánh xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thuận Tâm xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Giang, ấp Phước Tân, ấp Phước Lợi, ấp Phước Thành xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Phi xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Trường tiểu học Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trường tiểu học và trung học cơ sở Long Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường THCS Long Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/05/2026 đến 11:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Văn phòng Đăng ký đất đai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường THCS Tiên Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp