Loại điều hòa tiết kiệm điện nào đang được người tiêu dùng Việt đặc biệt ưa chuộng mùa nắng nóng năm 2026?

Những ngày gần đây, thời tiết nhiều tỉnh thành phía Bắc bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, vì vậy nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát có xu hướng tăng mạnh. Theo ghi nhận, bên cạnh các mặt hàng như: Quạt máy, quạt điều hòa, hơi nước, tủ lạnh... thì điều hòa là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại các siêu thị, cửa hàng điện máy.

Cũng trong thời gian này, nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như để kích cầu tiêu dùng, hàng loạt hệ thống siêu thị điện máy đồng loạt "tung" các chương trình ưu đãi hấp dẫn, với mức giảm giá lên tới 50%, miễn phí vận chuyển, mua điều hòa được tặng công lắp đặt, tặng kèm quạt mát và nhiều phần quà đi kèm khác.

Một số đơn vị còn liên kết với ngân hàng triển khai chương trình trả góp lãi suất 0%, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu thiết bị làm mát phù hợp với túi tiền và nhu cầu giải nhiệt mùa nóng. Song song với đó, các hệ thống siêu thị điện máy kết hợp chặt chẽ giữa bán hàng trực tiếp và thương mại điện tử, thu hút được lượng khách tương đối lớn.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) tại một số siêu thị điện máy nổi tiếng ở Hà Nội như: Pico, MediaMart, Điện máy xanh, Nguyễn Kim… ngày từ những ngày đầu mùa nắng nóng, nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người tiêu dùng tăng cao. Lượng người đổ về tham khảo mua hàng tăng gấp 2 – 3 lần so với các tháng trước.

Nhiều nhân viên bán hàng chia sẻ, các sản phẩm điều hòa bán chạy hàng thuộc các thương hiệu lớn như: Panasonic, Daikin, Casper, Samsung, LG… được chia ra mức giá bán từ bình dân đến cao cấp, phổ biến từ 5 triệu đồng đến 40 triệu đồng (tùy thuộc công năng và chất lượng sản phẩm).

"Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều các mẫu điều hòa với đủ giá tiền khác nhau. Các dòng máy lạnh có mức giá bình dân với chức năng cơ bản làm lạnh nhanh đang là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Phần lớn khách chọn phân khúc này ưu tiên nhu cầu làm mát cơ bản, chi phí đầu tư thấp thay vì chú trọng công nghệ. Một số gia đình chỉ sử dụng máy lạnh trong vài tháng cao điểm nắng nóng nên ưu tiên sản phẩm giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, dòng điều hòa cao cấp tích hợp công nghệ tiết kiệm điện, lọc không khí và diệt khuẩn, tạo ẩm cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng của khách hàng, mọi người có thể lựa chọn những mẫu điều hòa sao cho phù hợp. Người tiêu dùng nên cân đối diện tích phòng để mua loại điều hòa có công suất phù hợp, như vậy sẽ sử dụng được sản phẩm bền hơn và tránh việc quá tải. Đối với giá thành của sản phẩm, càng cao cấp thì sẽ càng tích hợp những tính năng thông minh, không chỉ là làm mát mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình.", anh V.D (nhân viên siêu thị điện máy Pico tại Hà Nội) chia sẻ.

Tại nhiều cửa hàng điện máy hiện đang chào bán các mẫu máy lạnh giá dưới 5 triệu đồng và được giới thiệu có tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng hoài nghi về độ bền và hiệu quả tiết kiệm điện thực tế của các sản phẩm giá rẻ.

Anh N.V.T (kỹ sư điện lạnh tại Media Mart tại Hà Nội) cho biết, đối với điều hòa sử dụng công nghệ inverter (tiết kiệm điện) cũng khá phổ biến, với mức giá chỉ từ 5-7 triệu đồng trở lên là đã có đầy đủ các tính năng cơ bản. Các dòng điều hòa thế hệ mới với mức giá từ 10 triệu đồng trở lên đang được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ chất lượng ổn định và độ bền cao.

Nhiều sản phẩm điện máy đang giảm tới 50%.



"Điều hòa giá rẻ cũng có chức năng làm mát nhanh nhưng các tính năng khác lại không đảm bảo. Bên cạnh đó, do sử dụng linh kiện và vật liệu ở mức cơ bản nên sau vài năm dễ phát sinh lỗi. Trong đó, bo mạch điều khiển là bộ phận dễ xuống cấp do khả năng chịu nhiệt, chống ẩm kém, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm hoặc điện áp không ổn định.

Ngoài ra, ở phân khúc giá thấp thường có công suất và độ bền không cao, sau thời gian sử dụng dễ xảy ra tình trạng làm lạnh yếu, phát tiếng ồn hoặc quá tải. Các bộ phận như quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh cũng nhanh xuống cấp do mô-tơ dễ khô bạc đạn, rung lắc và gây tiếng kêu.

Nhiều dòng máy giá rẻ dùng ống nhôm mỏng thay vì ống đồng dày nên dàn tản nhiệt dễ bị ăn mòn, dẫn đến xì gas và giảm hiệu quả làm lạnh. Cảm biến nhiệt và tụ điện cũng là những bộ phận thường gặp sự cố khi máy hoạt động liên tục trong điều kiện điện yếu.

Công nghệ inverter trên các mẫu máy lạnh giá thấp chủ yếu là phiên bản cơ bản nên khả năng tiết kiệm điện không quá cao. Thậm chí, nếu linh kiện xuống cấp nhanh, máy vẫn phải hoạt động công suất lớn, khiến điện năng tiêu thụ tăng lên. Trong khi đó, các dòng máy lạnh có giá trên 10 triệu đồng thường được trang bị công nghệ inverter cao cấp hơn, giúp tiết điện năng", anh N.V.T phân tích.

