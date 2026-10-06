Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6 - 11/10/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện gần 12 tiếng/ngày

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 6 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 6 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 6 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thiện Thành: từ Đường D5 đến đường hẻm số 01, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Võ Nguyên Giáp: Từ cà phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go Trà Vinh và các hẻm, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 09:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Võ Văn Kiệt: Từ Nguyễn Đáng đến trụ sở Ban nhân dân khóm 10 phường 7 (dãy độc lập, đối diện nhà trọ Thành Công) và Từ Nguyễn Đáng đến tiệm sửa xe Dương Quang(dãy hổn hợp, dãy nhà trọ Thành Công), Hẻm sau Trung tâm văn hóa tỉnh (trụ sở mới), Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 10:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Hẻm 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Võ Văn Kiệt: Từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -trạm chuyên dùng Lễ Hội Ok-Om-Bok phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 13:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo, một phần ấp Sông Lưu Xã Hiệp Mỹ, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 06/10/2026 đến 13:43:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba So xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Tol Đức Định Cầu Ngang ) ấp Mai Hương xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm La Bang 1 ) thuộc ấp ấp Rạch xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Trại Bò Sai Ga) ấp Bào Mót xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NMNĐ Hoàng Khang) ấp Mai Hương xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh (trạm Chông Giăng 1) thuộc ấp Chông Giăng xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch, ấp Long Sơn, ấp Khúc Ngay, ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ; một phần ấp Long Hậu, ấp Bến Ngự xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Già xã Hiệp Mỹ, một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long, một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/10/2026 đến 06:20:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Công ty TNHH TMDV XNK Gia Nghĩa Phát ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Sạc điện Vinfast 72 ) ấp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Lê Thị Thu Hà ) ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NMXX Nguyễn Văn Trên ) ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ( trạm May Mặc Hoàng Lộc ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/10/2026 đến 12:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng (trạm Công ty TNHH Khải Phong ) ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Đôn Chụm- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Cấp nước Tân Sơn- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 2) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 08:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bến Trị) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Rung 1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 13:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xóm Đồng 1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đầu Giồng 4) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đầu Giồng 3) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:45:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Chà 1.2) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 08:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ô Rung 1.1) thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch B1.1) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 13:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch B) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Trạch A) thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện trạm chuyên dùng Cống Tân Hiệp 1- thuộc xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:45:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 10:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Duy Anh TV ấp 5 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cơ Sở Phạm Văn Út ấp Ngãi Hưng - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Quan - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 13 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khóm Giồng Ổi khóm Giồng Trôm phường Duyên Hải, một phần ấp 16 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 18:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Hàm Giang 11

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Văn Tùng. Thuộc ấp Hiếu Minh A, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Viễn thông Vĩnh Long (trạm BĐ An Trường A) thuộc ấp Lo Co B, xã An Trường.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm ấp 5.4 Mỹ Trường), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường tiểu học An Trường A, thuộc ấp Lo Co B xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm ấp 5.3 Mỹ Trường), thuộc xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Rô, xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hội, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng NTTS Lý Khải Minh, ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ba Tiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đầu Giồng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tầm Phương xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Nhà Dựa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ B, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Qui Nông xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Nhà Dựa xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ B, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Tre xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Hòa xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tầm Phương xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hương Phụ C, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hòa Hảo xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tầm Phương xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Ấp Phước Thiện, Hồ Tàu - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện