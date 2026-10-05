Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5 - 11/10/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 5 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 5 - 1110/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Lê văn Hoành, Nội Bộ Lăng, Cao Thắng, từ tổ 24 đến tổ 31, khu phố Hòa An, khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu (Từ Cống Giữa đến Bến Phà Cao Lãnh), Văn Tấn Bảy, từ tổ 8 đến tổ 12, tổ 21, tổ 29, 49, tổ 52 và tổ 55, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, tổ 22, tổ 46, tổ 49, khu phố Mỹ Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 10:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Trương Hán Siêu, Số 13, Trần Quang Diệu, tổ 19, khu phố Mỹ Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Tiệp, tổ 15, từ tổ 46 đến tổ 49, khu phố Mỹ Thuận, khu phố Mỹ Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 19, tổ 20, tổ 43, tổ 50, tổ 51, khu phố Mỹ Tây, khu phố Mỹ Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc nhánh rẽ Thanh Điền, Đường dal, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Lương Yên, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Thanh Hà, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy Phát Hưng, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Sấy Cám Hiệp Hưng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực Cồn Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 10:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến Nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ từ Cầu Cây Chát đến Cầu Ngã Cái xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Khu Công Nghiệp Tân Lập đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 18:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 10:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ cuối Ngọn Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Đìa Trầm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 14:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu ngang Giồng Nổi đến cuối Ngọn Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/10/2026 đến 15:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Trung Thiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty XNK Phương Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Doanh Nghiêp Tư Nhân Lộc Phượng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Điệp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực một phần Lung Cá Trê)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 10:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/10/2026 đến 12:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 15:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A, ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 08:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A, ấp Phú Lợi B, ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 18:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A, ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 06/10/2026 đến 18:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ phú thuận ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực trạm y tế ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 23 ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp cầu út gốc đến trung tâm cộng đồng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê, chợ thường thới ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ thường thới ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Đồn BP Dinh Bà, trạm XNK Trường Giang, trạm Mỹ Duyên và phía nước bạn Campuchia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 12:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Tiểu đoàn Tân Hộ Cơ và trạm Đồn biên phòng 909.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/10/2026 đến 16:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm chợ Tân Hộ Cơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm CDC An Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm ĐMTMN ECOBA

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, Lợi An, Hưng Lợi và Lợi Hòa xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:15:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 07:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, Mỹ Thị A xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thnh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, ấp 2T xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh ( mất điện một phần Kinh Hai Ngộ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 11:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, ấp 2T xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực đường Nhà Thờ Tân Hội Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Máy Đèn)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp (khu vực ấp điện từ cầu Hội Đồng Tường đến đến Ngã Ba Xáng Phèn)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Xẻo Giáo)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Cầu Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/10/2026 đến 11:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Tân Hội Trung (mất điện một phần khu vực Chợ Tân Hội Trung)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/10/2026 đến 16:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà ( mất điện khu vực Chùa Ông Chín)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ, một phần Khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cầu Xẻo Gừa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Rạch Ông Thuận)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần khu vực CDC Mỹ Xương)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần Khu Văn Hóa Mỹ Hội)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Kênh Công Điền)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn Bộ TBA 1P-75kVA Phan Thanh Hợp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 11:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Kênh Mười Tạ-Mương Đào)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 18:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 18:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Lộ 26/3 từ Quốc lộ 80 đến Cầu 26/3 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vục Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ông Thắng xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 09:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hưng Quới xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/10/2026 đến 10:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cuối Rạch Hưng Quới ấp Hưng Quới 2 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Cái He xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Hưng Quới ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực phía sau Sân Vận Động gần Nước đá Phú Cường)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 13:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực Vành Đai, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Cồn Tô Châu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Ba Nghề, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng đấu nối nhánh rẽ Trần Văn Hướng, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng đấu nối nhánh rẽ Nguyễn Hồng Lâm, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực tuyến dân cư Bình Thành gần Chợ Bình Thuận)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tấn, xã Bình Thành (khu vực tuyến dân cư Bình Tấn gần trạm bơm Thủy Nông, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Nguyễn Văn Tùng, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Bờ Tây Kênh Mười tải đến trạm bơm Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hòa Lợi). 9Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/10/2026 đến 08:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, ấp A, Ấp B, ấp C, xã Phú Cường. (Khu vực từ trường Tiểu Học Phú Cường 1 dọc theo lộ đan kênh Đồng Tiến đến cuối chợ Kinh 15).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B, và toàn bộ khu vực ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải đến cầu nhà ông Nguyễn Ngọc Thuận và khu vực Từ cầu Hồng Kỳ đến nhà ông Nguyễn Thanh Khang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Trụ Sở Huyện Uỷ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Bờ Tây Kênh Mười tải đến trạm bơm Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hòa Lợi). 9Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:30:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 07:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp 3, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Áo cưới Do Do). (Khu vực từ Cầu Kênh Ông Kỹ đến trạm bơm Hợp Tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/10/2026 đến 17:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Cây Xăng Trọng Trí đến trạm cơ sở Tole Việt Linh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/10/2026 đến 17:30:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long An A, ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Áo cưới Do Do dọc theo đường ĐT844 đến Cầu Kênh Phèn). (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến trạm bơm Long An 4). (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến cầu 1 tháng 5).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 06/10/2026 đến 18:00:00 ngày 06/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cơ sở Tole Việt Linh đến nhà ông Nguyễn Trung Hiếu).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Thành đến trạm bơm Hòa Bình 5).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 5 đến chợ Hòa Bình).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 12:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ bến đò Thường Lạc đến Y tế Thường Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/10/2026 đến 17:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện