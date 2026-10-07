Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 7 - 11/10/2026: Cập nhật danh sách khu vực bị cúp điện mới nhất

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Bình (trạm Đông Bình 0, 1, 2, Đền Hùng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thạnh (trạm Đông Thạnh 1, 1A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CDC Đông Tiến và một phần Kênh Đập Nước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kênh 8A.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kênh 8B và một phần ấp Thạnh An 2 (trạm Thạnh An 2-1).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: KH Nguyễn Phú Hải 1, Núi nhọn, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH Vũ Đình Xuân, ấp Ngã Tư, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Núi Mây, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Mỹ Thái, tổ 4 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh KH9, kinh KH7 gồm các Công Năng lượng mặt trời mái nhà thuộc kinh KH9, CTy Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Phan Minh KG , Công ty Nông lâm Nghiệp - Phân Hữu Cơ , Ban Quản lý Rừng Hòn Đất - Kiên Hà, Hộ kinh doanh Hà Minh Lùng & các trạm bơm tát Nông nghiệp thuộc tổ 28, tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 A, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kim Qui A1, xã Vân Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 Chợ, xã Đông Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9A, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 13:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuồng luồng, xã Đông Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 13:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 An Thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 18:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 4 An Thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bãi Thơm, Khu Phố Cửa Dương, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 14:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Dương Tơ, Khu Phố Đường Bào, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu An thới, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Dương Tơ Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Bến Tràm Cửa Dương, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 14:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Khu Cửa Lấp Dương Tơ , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Ông Lang , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Giồng Riềng





KHU VỰC: Đoạn từ Ngân Hàng Nông Nghiệp đến hết Kinh Xẻo Chác P (Phía sau Chợ Bến Nhứt cũ) - thuộc một phần ấp Năm Hải và một phần ấp Bến Nhứt - xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh KH7 - thuộc xã Ngọc Chúc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn từ trạm Y tế xã Giồng Riềng dọc theo hai bên sông Cầu Ngang đến Cầu Láng Sơn và các Kinh Ba Tường, Kinh Bà Hai Thảo, Kinh Giáo Dung, Kinh Trao Tráo, Kinh Trà Ke, Kinh HỌa Đồ, Kinh Ngã Bát , Kinh Láng Sơn - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 15:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Sơn - xã Hòa Điền - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Sơn - xã Hòa Điền, một phần ấp Song Chinh - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Song Chinh - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom - xã Kiên Lương, toàn bộ xã Hòa Điền (trừ một phần ấp Cống Tre, ấp Kiên Sơn, ấp Lung Lớn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 18:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Núi Trầu - xã Hòa Điền - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 15:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, ấp Ngã Ba, ấp Cư Xá, ấp Cư Xá Mới xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 10:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Tân (đường trục chính Trung Tâm Thương Mại) - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiên Tân - xã Kiên Lương - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hoà, An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Minh Kiên A, xã U Minh Thượng, An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/10/2026 đến 14:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Hướng dẫn sử dụng an toàn điện mùa mưa bão

Mùa mưa bão đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong việc sử dụng điện. Khuyến cáo thực hiện đúng các biện pháp sử dụng điện an toàn:

1. Không được đứng gần cột điện lúc trời mưa hoặc có giông sét, không đến gần các thiết bị mang điện, không thả diều gần đường dây điện, không vi phạm các điều cấm về an toàn điện cao áp.

2. Khi mưa bão có thể gây đứt dây, đổ cột điện, do vậy tuyệt đối không được đến gần chỗ dây điện đứt, cột điện bị đổ và tự ý thu dọn khi chưa có ý kiến của người phụ trách điện thông báo đã cắt điện. Nếu thấy có cột điện đổ, dây bị đứt rơi xuống đất thì phải đứng cách 10m, không được đến gần cầm nắm vào dây điện; cử người canh gác ngăn ngừa không cho người khác (kể cả súc vật) đến gần. Đồng thời phải nhanh chóng báo cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện để kịp thời cắt điện đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố.

3. Khi điện trong nhà bị hỏng, bắt buộc phải cắt aptomat, cầu dao, cầu chì điện chính rồi mới được sửa chữa chỗ hư hỏng.

4. Sử dụng các trang, thiết bị điện đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện, tiết kiệm điện.

5. Khi mạng điện của gia đình có nguy cơ ngập nước do lũ lụt phải cắt ngay cầu dao, cầu chì, aptomat đầu nguồn điện vào nhà để đề phòng mạng lưới điện bị ngập nước gây rò rỉ điện nguy hiểm chết người. Không để cầu dao, aptomat, công tắc... trong tầm tay trẻ em hoặc có nguy cơ bị ngập trong nước.

6. Không di chuyển đi lại bằng tàu, thuyền, bè, lội bộ… trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát gần mặt nước để tránh điện phóng gây tai nạn.

7. Người dân không leo trèo lên cột điện, hộp bảo vệ công tơ treo ngoài cột điện, dây tiếp đất, dây néo cột… các thiết bị phụ kiện khác của hệ thống lưới điện.

8. Chủ các thiết bị đặt ngoài trời như: Cây ATM, box điện thoại, pano quảng cáo, trụ điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí cổng chào, máy bán nước tự động… phải kiểm tra tiếp đất; đảm bảo độ chắc chắn, an toàn tránh tình trạng khi xảy ra mưa bão bị dông lốc cuốn bay vào công trình điện. Khi xảy ra mưa giông, nếu cần thiết có thể tạm thời ngắt nguồn điện những thiết bị này.

9. Không tự ý cơi nới, xây dựng mới nhà ở, công trình gần lưới điện cao áp; leo lên nóc nhà dưới đường dây điện để lắp ăng-ten, dựng dàn giáo, hoặc đưa những thiết bị có chiều dài đến gần dây dẫn điện.

10. Không đào đất gây sụt lún, sạt lở công trình điện như gốc trụ, móng và kênh thoát nước của trạm, mương cáp điện ngầm...

11. Người dân nên gia cố, chằng néo mái nhà, đảm bảo khi có giông bão không bay mái tôn vào đường dây điện gây sự cố lưới điện và nguy cơ xảy ra tai nạn điện.

12. Cần chặt tỉa cây cối, dọn dẹp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phòng tránh mưa gió quật vào công trình điện. Khi chặt tỉa, nếu nhận thấy không an toàn có thể báo ngay đến cơ quan Điện lực để được hỗ trợ xử lý.

13. Khi có ngập lụt đến ngang nhà, thì không đi lại, lội nước trên đường phố, đường làng để tránh bị điện giật do rò điện ra nước.

14. Khi tham gia công tác phòng chống bão, lũ do địa phương phát động cần chú ý khoảng cách an toàn đối với các đường dây điện, phải cắt hết điện trong phạm vi thì mới thực hiện công việc.

15. Khi thực hiện cấp cứu người bị nạn lúc trời mưa gió, lụt lội, chú ý các biện pháp an toàn đề phòng tiếp tục bị tai nạn.