Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 19 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 12 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Cao Thắng, Tô Vĩnh Diện, KQH Ngô Quyền, Chung Cư Ngô Quyền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xuân Thọ, Đa Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phan Đình Phùng (280B đến bùng Binh La Sơn Phu Tử), Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Hai Bà Trưng (145 đến 386), Xô Viết Nghệ Tĩnh (bùng Binh La Sơn Phu Tử đến bùng binh số 6), Tôn Thất Tùng, Tô Hiệu, Vạn Kiếp, Bệnh Viện Nhi Lâm Đồng, Cao Bá Quát.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 15:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280675 - 478/247A/1 KH Đoàn Thị Minh Hiếu - Mã trạm – tên trạm: 030220148 - 472/94/12/7/2/1/1 Trường CĐ-KN-KT Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220170 -473/164/3 Bơm G3 – Lê Văn Tám, Phường 2 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220195 - 473/175/1 UB Ban QLDA Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220326 - Trạm 473/185/69/2 Cty Uyên Duyên Anh Huy

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 480/2/132/0 về hướng các mỏ đá khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 471/56/37 (sau ngã 3 Lê Thị Riêng – Quốc lộ 20) về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Thôn Quảng Lạc thuộc xã D’Ran.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/249A

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Hòa Ninh 6 trụ 471/266/86

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Suzuki 2, trụ số: 471/124A/35

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TBA Suzuki 5, trụ số: 471/124A/35/02

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/11/12 - Phạm Văn 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/11/36 - Phạm Văn 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/136 - Tân Phú 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/25- Xưởng Cưa Khu 7

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/267/12 - Nhà Thờ Tam Bố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/49- Đồng Đò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 478/68/48- UBND xã Tân Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/149

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây, thôn Bon Rơm thuộc xã Tân Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện CT SUNFEEL VIỆT NAM

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đăng Rrôn thuộc xã Ninh Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây, thôn Bon Rơm thuộc xã Tân Hội; thôn Đăng Rrôn thuộc xã Ninh Gia; thôn 29, 30, 31, 32 thuộc xã Đức Trọng; thôn Tân Thuận, thôn Ba Cản, thôn Tân Đà, thôn Tân Nghĩa, thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Trung Hậu, thôn Châu Phú, thôn Ninh Long, thôn 8, 9 Ninh Loan thuộc xã Tà Hine.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Đa Ra Hoa thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 23 thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phầnthôn Phúc Thọ xã Tân Hà Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phúc Cát xã Phúc Thọ Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 15:30:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phúc Hưng xã Tân Hà Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 15:30:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 13 xã Đạ Huoai 2,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn từ thôn 3 đến thôn 16 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đạ Tẻh





KHU VỰC: Thôn 2A,2B,2C,2D,1A,1B,1C,4A, 4B,4C,4D, 6A,6B,6c, thôn Tân Lập Xã Đạ Teh và toàn bộ Xã Đạ Teh 3.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Bình và thôn Hương Thuận Xã Đạ Teh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 12:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Bảo trì TBA ép đầu Cos, bịt silicon ống cáp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bảo trì TBA ép đầu Cos, bịt silicon ống cáp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lợi xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 14:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: - Các thôn: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1. - Các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn 3, 4 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 21/6/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 21/6/2026.