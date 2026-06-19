Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026: Khu vực Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên,… sẽ không có điện để dùng trong nhiều giờ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 19 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 12 - 14/6/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 19 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Cao Thắng, Tô Vĩnh Diện, KQH Ngô Quyền, Chung Cư Ngô Quyền
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xuân Thọ, Đa Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phan Đình Phùng (280B đến bùng Binh La Sơn Phu Tử), Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao, Hai Bà Trưng (145 đến 386), Xô Viết Nghệ Tĩnh (bùng Binh La Sơn Phu Tử đến bùng binh số 6), Tôn Thất Tùng, Tô Hiệu, Vạn Kiếp, Bệnh Viện Nhi Lâm Đồng, Cao Bá Quát.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 15:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030280675 - 478/247A/1 KH Đoàn Thị Minh Hiếu - Mã trạm – tên trạm: 030220148 - 472/94/12/7/2/1/1 Trường CĐ-KN-KT Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220170 -473/164/3 Bơm G3 – Lê Văn Tám, Phường 2 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220195 - 473/175/1 UB Ban QLDA Bảo Lộc - Mã trạm – tên trạm: 030220326 - Trạm 473/185/69/2 Cty Uyên Duyên Anh Huy
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 480/2/132/0 về hướng các mỏ đá khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ trụ 471/56/37 (sau ngã 3 Lê Thị Riêng – Quốc lộ 20) về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Thôn Quảng Lạc thuộc xã D’Ran.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/249A
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Hòa Ninh 6 trụ 471/266/86
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Suzuki 2, trụ số: 471/124A/35
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA TBA Suzuki 5, trụ số: 471/124A/35/02
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/11/12 - Phạm Văn 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/11/36 - Phạm Văn 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/136 - Tân Phú 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/224 - Gia Hiệp 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/25- Xưởng Cưa Khu 7
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/267/12 - Nhà Thờ Tam Bố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/49- Đồng Đò
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 478/68/48- UBND xã Tân Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/149
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây, thôn Bon Rơm thuộc xã Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện CT SUNFEEL VIỆT NAM
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đăng Rrôn thuộc xã Ninh Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đoàn Kết, thôn Bia Rây, thôn Bon Rơm thuộc xã Tân Hội; thôn Đăng Rrôn thuộc xã Ninh Gia; thôn 29, 30, 31, 32 thuộc xã Đức Trọng; thôn Tân Thuận, thôn Ba Cản, thôn Tân Đà, thôn Tân Nghĩa, thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Trung Hậu, thôn Châu Phú, thôn Ninh Long, thôn 8, 9 Ninh Loan thuộc xã Tà Hine.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn Đa Ra Hoa thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 23 thuộc xã Đức Trọng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phầnthôn Phúc Thọ xã Tân Hà Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/06/2026 đến 15:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phúc Cát xã Phúc Thọ Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/06/2026 đến 15:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Phúc Hưng xã Tân Hà Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/06/2026 đến 15:30:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 13 xã Đạ Huoai 2,
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ các khách hàng thuộc địa bàn từ thôn 3 đến thôn 16 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
KHU VỰC: Thôn 2A,2B,2C,2D,1A,1B,1C,4A, 4B,4C,4D, 6A,6B,6c, thôn Tân Lập Xã Đạ Teh và toàn bộ Xã Đạ Teh 3.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Bình và thôn Hương Thuận Xã Đạ Teh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 12:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Bảo trì TBA ép đầu Cos, bịt silicon ống cáp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bảo trì TBA ép đầu Cos, bịt silicon ống cáp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lợi xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 14:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: - Các thôn: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1. - Các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 17:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn 3, 4 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/06/2026 đến 16:00:00 ngày 22/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 21/6/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 21/6/2026.
Đất nằm trong diện thu hồi: Hiểu đúng quy trình để tránh thiệt thòiSản phẩm - Dịch vụ - 4 phút trước
GĐXH - Không ít người dân lo lắng khi nhận được thông báo đất thuộc diện thu hồi phục vụ quy hoạch hoặc dự án phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc thu hồi đất phải tuân thủ quy trình chặt chẽ được quy định trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia của người dân.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 còn hơn 20.000 đồng/lítSản phẩm - Dịch vụ - 54 phút trước
GĐXH - Mới đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó có loại giảm tới hơn 2.000 đồng/lít.
Sedan hạng C của Hyundai giá 350 triệu đồng thiết kế thể thao, tiện nghi nâng cấp, rộng ngang Honda Civic, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ như Kia Morning ở Việt Nam có giá bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng C Hyundai Elantra 2026 tại Trung Quốc với giá bán khởi điểm hấp dẫn, thiết kế thể thao quen thuộc cùng khoang cabin được nâng cấp tiện nghi.
Chia sẻ thật lòng về xe số 115cc giá 28 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế tiện ích, trang bị thực dụng, có ABS, cực kinh tế để di chuyển hàng ngàyGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe số 110cc gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 1,64 lít/100 km, động cơ 115cc bền bỉ cùng hệ thống phanh ABS hiếm thấy.
Xe ga 125cc Nhật giá 39 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision hấp dẫn khách hàngGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc Modenas Brusky mới dành cho thị trường Indonesia đánh dấu việc Kawasaki chính thức gia nhập phân khúc xe tay ga tại Indonesia.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Dự báo những ngành hàng ‘hút’ đơn xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026Xu hướng - 17 giờ trước
GĐXH - Xi măng tăng đột biến đơn hỏi mua, hoa quả hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi tại Trung Đông, dệt may đón cơ hội từ quá trình tái thiết sau xung đột, trong khi cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục giữ vững sức hút trên thị trường quốc tế. Đây được xem là những nhóm ngành nhiều triển vọng nhất của xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026.
iPhone 18 Pro, 18 Pro Max lộ giá bán khó tin dù chưa ra mắt khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt với giá niêm yết không đổi nhưng chi phí thực tế đối với người dùng có thể tăng vì một thứ đang gây sốt.
Từ 1/7, người đi máy bay sẽ được hoàn 100% tiền vé nếu gặp trường hợp nàySản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hành khách đi máy bay sẽ được hoàn toàn bộ tiền vé, hỗ trợ ăn uống và nhận bồi thường nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng hàng không.
Tỷ giá USD hôm nay 18/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng giảm nhẹ, chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USDGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 18/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 18 - 21/6/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h30 hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.