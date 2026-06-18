Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026: Số lượng hộ dân bị mất điện tiếp tục tăng mạnh
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 18 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 18 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Nội bộ KS Kim Yến phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 09:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập Khóm 1, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần, đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Du, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Tôn Đức Thắng, 3 Tháng 2, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Nguyễn Việt Khái, Khu C1, Lê Hoàng Thá Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm 12, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Văn Thụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng Công Thương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Bưu Điện Tỉnh CM-Fahasa phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập Khóm 1, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Bưu Điện Tỉnh Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Sở Giao Thông Vận Tải phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/06/2026 đến 13:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/06/2026 đến 14:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập Khóm 1, Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Rạch Rập, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 15:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ TT VH Hùng Vương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 09:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Bà Triệu, Thoại Ngọc Hầu Khu Dân Cư Đông Bắc, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, khóm 5 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Ông Tơ Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng SACOMBANK phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ DN Song Ngọc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/06/2026 đến 11:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Quỹ Hổ Trợ PT tỉnh Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Phòng Khám ĐK Chí Nhân phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 09:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Nguyễn Văn Lang phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh và khóm Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Trung - Phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Xóm Lung- Ba Dinh, Xóm Lẫm - Phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Tất Thành, Lộ Mới, 19 tháng 5, Nguyễn Trung Trực, Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 14:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Cục Thuế Cà Mau phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/06/2026 đến 10:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ BV Sức Khỏe phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/06/2026 đến 11:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Kho Bạc phường Tân Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 12:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/06/2026 đến 15:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ DNTN Út Thiện phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Huyền Trân Công Chúa, phường Tân Thành, Thành Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh Thống Nhất, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 13:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 15:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Tùng, ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/06/2026 đến 13:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Máy A, B, C, ấp Kinh Đứng A, B, xã Khánh Hưng, ấp 1, 2, 3, 4, 5 ấp Cơi 5A, 5B, Cơi 6A, 6B xã Đá Bạc, ấp 2, 3, 4, 5, 6, Kinh Củ, Trần Hợi, ấp 10B, 10C, ấp Bình Minh 1, 2, ấp Kinh Chùa, một phần ấp 7 xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 12A, Xã Khánh Bình, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Khánh xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thanh Tùng và một phần ấp Tân Long, Bá Huê, Bào Sen, Tân Hiệp, Đồng Tâm, Nam Chánh, Tân Thành xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/06/2026 đến 16:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 15:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 18, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 11:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 18, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 7, ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1, ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp xã Trí Phải, tỉnh Cà MauMột phần ấp xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/06/2026 đến 17:00:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Cái Đôi Vàm, một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng xã Phú Tân, một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/06/2026 đến 16:30:00 ngày 20/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/06/2026 đến 16:00:00 ngày 18/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Dinh Củ, ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:00:00 ngày 19/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Xóm Mới, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/06/2026 đến 16:00:00 ngày 21/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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GĐXH - SUV 7 chỗ Kia Sorento Hybrid 2026 kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xe máy điện ở Việt Nam trang bị ngang xe ga 150cc, đi 173 km/sạc, siêu tốc độ giá gần 53 triệu đồng gây ngạc nhiênGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu quãng đường di chuyển tới 173 km mỗi lần sạc cùng loạt công nghệ thông minh, đáng chú ý nhất phân khúc cao cấp.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trườngGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha mang ngoại hình mới mẻ, trẻ trung hoàn toàn khác biệt so với Honda SH Mode và Air Blade, hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Đất nằm trong diện thu hồi, người dân cần lưu ý những gì để đảm bảo quyền lợi?Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Trước thực tế nhiều dự án quy hoạch, mở đường và chỉnh trang đô thị đang được triển khai tại Hà Nội, không ít người dân băn khoăn về quyền lợi khi đất bị thu hồi. Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, việc nắm rõ các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quyền khiếu nại là yếu tố quan trọng giúp người dân chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
Tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp phápBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và xử lý một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ vì kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu.
Lãi suất 12 tháng lên tới 7,4%: Gửi 500 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng ở điều kiện thường niêm yết cao nhất là 7,4%.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.