Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 17 - 21/6/2026: Danh sách khu vực bị mất điện xếp hàng dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 17 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 17 - 21/6/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
Lịch cúp điện Châu Thành
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 21/6/2026.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Lịch cúp điện Hòn Đất
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 21/6/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Lịch cúp điện An Biên
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
Lịch cúp điện Giồng Riềng
Lịch cúp điện Gò Quao
Lịch cúp điện Kiên Lương
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Lịch cúp điện Giang Thành
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