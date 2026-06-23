Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 23 - 28/6/2026: Có khu dân cư bị cúp điện từ giữa đêm, nơi tối muộn mới cấp điện trở lại

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 23 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 23 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 23 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/06/2026 đến 05:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/06/2026 đến 05:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, đường hùng vương, phường long an, phường Tân An, một phần xã Vĩnh Công tỉnh Tây Ninh;

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 07:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Mập phần Ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phàn ấp 1 phuowfnglong an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Võ Ngọc Quân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một đường Huỳnh Văn Đảnh, Võ Phước Cương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: đường Lộ Tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần lộ tránh phường Long An

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần tuyến tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường TL 833 phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Đinh Thiếu Sơn, phường long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần ĐT 833 phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần tuyến tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 27/06/2026 đến 22:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần lộ tránh phường Long An

THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 27/06/2026 đến 22:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ Công Ty TNHH Sài Gòn WICKER

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 07:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: 1 phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 01:35:00 ngày 23/06/2026 đến 13:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 phần xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 06:27:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 1, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hàn Ngô Lương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 08:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Long Thịnh Sao Vàng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ khí Ông Tốt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 1, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1A, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Tiến Thành Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành, ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Đỗ Ngọc Duy Trác, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/06/2026 đến 10:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty CP Ba San, ấp Thuận Tây 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đoàn Văn Bé Sáu, Ấp 5 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Ranh, ấp Cái Đôi Đông, ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 07:45:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:45:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:45:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Tú, 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 01:30:00 ngày 23/06/2026 đến 02:48:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Nhà vườn Phú An- ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2- xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Ấp 4 Xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành- ấp 3B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần Ấp 6, 7 Xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Hồ Văn Song

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Long (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 08:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 19 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: VT Tân Chánh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Thị Kim Trinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Ngoan

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phan Văn Kiếu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 08:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Văn Kiếu 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm HKD Nguyễn Văn Khải 2 (37.5kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tầm

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Trần Quang Nam (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:45:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:45:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:45:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:45:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:45:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Ấp 1, 2, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Cty CP SXTM Trí Việt - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Thành – Một phần Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cơ sở Đất Xanh - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ Kinh Doanh Phùng Minh Tấn - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nước Đá Đông Châu - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chợ Tân Thạnh (cũ) – Một phần Ấp 2, 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh 63 Hậu Thạnh Đông – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 9 – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 1 – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Võ Ngọc Ân – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 2– Một phấn Ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 5 – Một phấn Ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ủy ban Hậu Thạnh Tây – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm điện Thủy Tây - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 09:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Lập – Một phần Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Massage Hạnh Kiều - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/06/2026 đến 11:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Thành Đấu - Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:15:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò Sấy Phạm Trọng Nghĩa - Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 07:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, ấp Nhựt Tân, một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tây, ấp Bình Đông, ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Xã Đức Huệ, khu vực trạm t13A/1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên tt dạy nghề

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa,ấp Thanh Sơn, ấp Chánh, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Kênh Trà Cú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Định, Xã An Ninh, khu vực trạm T80A trục Tân Mỹ Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Định, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc Thạnh, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T4 ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc Thạnh, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T1A/1 An Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 08:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên hkd Đặng Thị Hà

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HKD Đàm Văn Chảy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:10:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ ông Tấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp lộc Bình xã An Ninh, khu vực TBA T103/1 tân mỹ lộc giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Lộc An, xã An Ninh, khu vực nr T98A Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần Ấp Voi, xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Mỹ Quý, một phần xã Phước Chỉ, tỉnh tây Ninh, khu vực tuyến 478 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Thành Tây, xã Đông Thành, khu vực trạm T110 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Công Trường - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 23/06/2026 đến 09:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/06/2026 đến 10:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 13:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:45:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/06/2026 đến 11:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 4 - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 24/06/2026 đến 14:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 26/06/2026 đến 10:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh A, và một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Ân, một phần ấp Võ Văn Be, ấp Vàm Gừa, ấp 4 và ấp 5, một phần ấp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng và một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn, Lữ Thị Hoàng, Bùi Văn Phương, Lê Quang Hiền, Lê Hữu Diệp ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Song Tân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Bình Khương, Bình Thạnh 3, Bình Thới 1, Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 18:00:00 ngày 27/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện