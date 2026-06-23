Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 23 - 28/6/2026: Có khu dân cư bị cúp điện từ giữa đêm, nơi tối muộn mới cấp điện trở lại
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 23 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 23 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 23 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/06/2026 đến 05:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 23/06/2026 đến 05:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông, đường hùng vương, phường long an, phường Tân An, một phần xã Vĩnh Công tỉnh Tây Ninh;
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 07:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường TL 833, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Mập phần Ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phàn ấp 1 phuowfnglong an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Võ Ngọc Quân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một đường Huỳnh Văn Đảnh, Võ Phước Cương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: đường Lộ Tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần lộ tránh phường Long An
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần tuyến tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 27/06/2026 đến 06:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường TL 833 phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Đinh Thiếu Sơn, phường long an tỉnh tây ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần ĐT 833 phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần tuyến tránh phường Long An, một phần CCN Lợi Bình Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 27/06/2026 đến 22:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần lộ tránh phường Long An
THỜI GIAN: Từ 22:00:00 ngày 27/06/2026 đến 22:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ Công Ty TNHH Sài Gòn WICKER
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 07:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1, ấp 3, ấp 4, một phần ấp 7, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: 1 phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 01:35:00 ngày 23/06/2026 đến 13:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 phần xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 06:27:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 1, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hàn Ngô Lương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 08:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Long Thịnh Sao Vàng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ khí Ông Tốt
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tràm Lạc 1, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 1A, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty Tiến Thành Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Mãn Thành, ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ HKD Đỗ Ngọc Duy Trác, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi, ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/06/2026 đến 10:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty CP Ba San, ấp Thuận Tây 2, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Mua, Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, Xã Bình Hoà, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Đoàn Văn Bé Sáu, Ấp 5 xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Ranh, ấp Cái Đôi Đông, ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 07:45:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, ấp Tân Thiết, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:45:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, Ấp 3, Ấp 4, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:45:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Tú, 4 Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 01:30:00 ngày 23/06/2026 đến 02:48:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KDC Nhà vườn Phú An- ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Nhà nghỉ Vạn Ngọc 2- xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Ấp 4 Xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty TNHH XD-SX-TM XNK Liên Hiệp Thành- ấp 3B, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần Ấp 6, 7 Xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Hồ Văn Song
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Văn Long (25kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HNT Phạm Thị Hiến (37,5kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 08:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 19 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Thành (37.5kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: VT Tân Chánh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 10:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở cửa sắt Trần Thanh Tâm (TBA 50kVA)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Trần Thị Kim Trinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Ngoan
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phan Văn Kiếu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 08:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Phan Văn Kiếu 2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải (37.5kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm HKD Nguyễn Văn Khải 2 (37.5kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Võ Văn Vinh (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tầm
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 15:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HNT Trần Quang Nam (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:45:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Trí Dũng (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:45:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:45:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chàng (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:45:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát Long An (3x15kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:45:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Hoàng Thông Diệu
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Ấp 1, 2, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Cty CP SXTM Trí Việt - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Thành – Một phần Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cơ sở Đất Xanh - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ Kinh Doanh Phùng Minh Tấn - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nước Đá Đông Châu - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Chợ Tân Thạnh (cũ) – Một phần Ấp 2, 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Kinh 63 Hậu Thạnh Đông – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 9 – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 1 – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Võ Ngọc Ân – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 2– Một phấn Ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 10:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hậu Thạnh Tây 5 – Một phấn Ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ủy ban Hậu Thạnh Tây – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây – Một phấn Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm bơm điện Thủy Tây - Ấp Cái Tôm, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 09:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cụm dân cư Tân Lập – Một phần Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Massage Hạnh Kiều - Ấp Bắc Đông, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/06/2026 đến 11:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Lê Thành Đấu - Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:15:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lò Sấy Phạm Trọng Nghĩa - Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 07:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, ấp Nhựt Tân, một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lơi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:10:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tây, ấp Bình Đông, ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, Xã Đức Huệ, khu vực trạm t13A/1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên tt dạy nghề
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa,ấp Thanh Sơn, ấp Chánh, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Kênh Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Định, Xã An Ninh, khu vực trạm T80A trục Tân Mỹ Lộc Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Định, Xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc Thạnh, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T4 ông Huấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Lộc Thạnh, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T1A/1 An Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 08:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên hkd Đặng Thị Hà
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HKD Đàm Văn Chảy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, khu vực nhánh rẽ ông Tấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp lộc Bình xã An Ninh, khu vực TBA T103/1 tân mỹ lộc giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp Lộc An, xã An Ninh, khu vực nr T98A Lộc Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Ấp Voi, xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Mỹ Quý, một phần xã Phước Chỉ, tỉnh tây Ninh, khu vực tuyến 478 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần ấp Thành Tây, xã Đông Thành, khu vực trạm T110 tuyến 479
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 12:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp Công Trường - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 23/06/2026 đến 09:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/06/2026 đến 10:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 13:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 15:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:45:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/06/2026 đến 10:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 24/06/2026 đến 11:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 4 - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 24/06/2026 đến 14:45:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tà Nu, Gò Xoài, Bàu Chứa - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 26/06/2026 đến 10:15:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 16:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh A, và một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Ân, một phần ấp Võ Văn Be, ấp Vàm Gừa, ấp 4 và ấp 5, một phần ấp Sớm Mới, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng và một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn, Lữ Thị Hoàng, Bùi Văn Phương, Lê Quang Hiền, Lê Hữu Diệp ấp Bình Ân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Song Tân, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Ân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, Bình Khương, Bình Thạnh 3, Bình Thới 1, Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 18:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng hôm nay 23/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 47 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23 - 28/6/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày rất nhiều hộ dânSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV điện Toyota giá 440 triệu đồng thiết kế thanh lịch, chạy tới 520km/1 lần sạc, rẻ ngang Toyota Vios khách Việt nhìn là thíchGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV điện Toyota Knight Edition cho mẫu SUV điện bZ3X tại Trung Quốc với giá quy đổi 440 triệu đồng.
Xe gia đình và nhu cầu chọn phim cách nhiệt đúng thông số, đúng quy trìnhSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Ngày 20/06/2026, Công ty TNHH XNK 365Group đưa mô hình 3M Pro Shop & Training Center đầu tiên tại Việt Nam vào vận hành tại TPHCM. Với nhóm khách hàng gia đình, mô hình này mở thêm một địa chỉ để tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn phim cách nhiệt ô tô 3M, phim bảo vệ sơn xe PPF 3M và Wrap Film đổi màu xe theo quy trình rõ ràng hơn.
Giá xe ga hybrid của Yamaha giảm mạnh chưa từng có, chỉ từ 30,4 triệu đồng, rẻ ngang Vision, siêu tiết kiệm xăng hấp dẫn người muaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe ga hybrid của Yamaha đang được đại lý ưu đãi mạnh lên tới 4 triệu đồng, trong đó có mẫu chỉ tiêu thụ 1,66 lít xăng/100 km.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 28/6/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Xe ga giá 22,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, siêu tiết kiệm xăng, vận hành linh hoạt, rẻ như xe số Wave Alpha được giới trẻ săn lùngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga không bằng lái thu hút học sinh nhờ thiết kế thời trang, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành linh hoạt.
Hà Nội: Giá đất ở ‘tăng nóng’ tại phường Thanh Xuân tháng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạchGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá đất ở tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, chung cư cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 23 - 28/6/2026: Cập nhật danh sách các khu dân cư bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Hyundai i20 thành SUV cỡ nhỏ giá 460 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, nội thất như Santa Fe thu nhỏ sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Hyundai chính thức lột xác i20 thế hệ mới sang phong cách SUV hầm hố nhằm tối ưu không gian, sở hữu kích thước vượt trội, trang bị cặp màn hình 12,3 inch hiện đại.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.