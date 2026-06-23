Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23 - 28/6/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày rất nhiều hộ dân
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 23 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 23 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 23 - 28/6/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 10, 12 khu phố Phước Hậu; tổ 8 khu phố Phước Thành; tổ 5 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Phước Định; tổ 5 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 30 khu phố Hữu Nhơn; tổ 8 khu phố Hữu Thành phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 08:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phước Định phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 17 khu phố Phước Thành phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 8 khu phố Phước Định phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 14:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố Phước Trạch phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 38 khu phố 3 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Thanh Sơn 3; tổ 23 khu phố Tân Thông 1 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 65 khu phố Đại Định phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Ấp Phú Lợi xã Tân Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 4, 5 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18 ấp Bến Nò xã Mỹ Chánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Thạnh 2 xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 17, 18, 19 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng XX Trần Thanh Liêm xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Thạnh, An Thới xã Tân Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Nhơn Phú; Tổ 3, 4, 5 ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7 ấp Nhơn Phú; Tổ 3, 4, 5 ấp Nhơn Hòa xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 16:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 10, 11 ấp Tân Thị xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân An xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Thuận xã Ba Tri; Ấp An Thạnh 1, An Định 1, An Định 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giồng Quéo, An Hòa, Giồng Sao, Giồng Trôm, Tân Khai, Tân An, Kinh Mới, Hưng Nhơn, Xẻo Sâu xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 16:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp An Hoà; Một phần ấp An Bình xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phước xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:20:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 23/06/2026 đến 10:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:40:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 23/06/2026 đến 14:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 23/06/2026 đến 16:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Phước xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 08:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 08:40:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Phú 2 xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/06/2026 đến 09:45:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 26/06/2026 đến 10:10:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phước Hảo xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Thới; Một phần ấp 6 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 26/06/2026 đến 15:15:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Bình xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần tổ 11,12 ấp Tân Lộc; Một phần tổ 25,26,27 ấp Phú Quới; Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 7; Một phần ấp An Vĩnh 2, An Nhơn 1, An Nhơn 2; Một phần ấp An Qui xã Mỏ Cày -Ấp Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Lộc Thượng, Phú Tây, Phú Đông 1, Phú Đông 2, Phú Lợi Thượng, Phú Lợi Hạ xã An Định -Ấp Phú Tây Thượng, An Ninh, An Thạnh, An Hoá Tây, An Hoà, An Phước, An Hoá Đông; Một phần ấpTân Quới 2 xã Đồng Khởi -Ấp Thới Hoà, An Phước, An Lộc, An Lợi, An Thiện, An Thuận, Bình Thới, An Qui xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thị Cẩm Vân - ấp 1 Giồng Sầm xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/06/2026 đến 09:20:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK Thủy sản Miền Nam - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/06/2026 đến 11:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Võ Văn Chương - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Liên Đoàn - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 12:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành - ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:20:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2 ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2, 4 ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: DNTN Tiến Bảo - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp 5, 6 xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long xã Thới Thuận
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Long Nhơn, Long Thạnh, Long An; một phần ấp Tân Hưng xã Châu Hưng; ấp Long Hòa 1, Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa 2; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận; một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 07:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận; một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Huề xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Sơn ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Triên ấp An Bình, xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Thành ấp An Hòa, xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Na ấp An Hòa, xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:30:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Chí ấp Giao Hiệp xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quí Mỹ, Khu Phố xã Đại Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng A, Thạnh Lợi, Thạnh An, Thạnh Hưng, Thạnh Hải xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/06/2026 đến 18:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Thép ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/06/2026 đến 14:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Huỳnh Văn Khởi ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/06/2026 đến 15:30:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Tân Quới Nội xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 4, Tân Huề Tây xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 24/06/2026 đến 09:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thới xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Chánh xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/06/2026 đến 10:10:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Xuân; Phú Khương; Phước Hưng; Phú Lễ xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Long; Phú Ninh; Phú Hội xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp 9; ấp Phú Thành Đông xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thành, Long Hòa, Long Hội, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, An Hòa, An Nghĩa, Phước Hậu xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 16 ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 09:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 10 ấp Phong Phú; tổ 1A ấp Giồng Sậy xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/06/2026 đến 10:15:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10 ấp Phong Phú; tổ 4 ấp Phong Quới xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 5, 6, 7 ấp Phong Phú xã Lương Hòa -Tổ 5 ấp Phú Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 14:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiên 1; một phần ấp 3, 6 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 12, 17, 18, 19, 20 ấp 5A; một phần ấp 5B xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 9, 10 ấp Hưng An Tây xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Điền, Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Thứ Trong, Phú Thứ Ngoài, Bến Đò, Cái Chốt, Cái Tắc xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giồng Đồng xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp 3, Sơn Qui, Định Bình, Thới Định xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Quân Phong, Quân Bình, Thanh Yên, Thanh Tịnh xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lân, Sơn Phụng xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp Đông Thạnh - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Gãy - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tài Đại - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 25/06/2026 đến 11:00:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18, 19, 20 ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:30:00 ngày 25/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6, 7, 8, 9, 10 ấp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 10:15:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Trung - xã Hưng Kháng Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16, 17 ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gia Khánh -xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Cái Tắc -xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:15:00 ngày 26/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Thành Hoá 1, một phần ấp Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hiệp - xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/06/2026 đến 17:00:00 ngày 27/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
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