Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 - 28/6/2026: Hàng loạt khách hàng hơn 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 22 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 - 28/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Thuận, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Thạnh, Khu dân cư Tân Thạnh, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phước Hòa; tổ 7, ấp Phước Lộc; tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 5-1, thuộc tổ 4, khóm 4, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trần Đại Nghĩa 1, thuộc tổ 7, khóm 5, đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Bình 3, thuộc tổ 6, khóm 5, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Hiệp 2, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh; ấp Phước Lợi, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tạ Uyên hướng từ ngã tư Phó Cơ Điều và Tạ Uyên đến Văn phòng công chứng Lê Phú Vĩnh, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Thái Bường, từ Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến hẻm 6, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 10, khóm Vĩnh Hòa; tổ 9A, khóm Vĩnh Hưng; tổ 7A, khóm Vĩnh Phú; tổ 4, khóm Tân Quới Tây; tổ 3, tổ 5, khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thiềng Đức 5 thuộc một phần đường 14/9, phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Kinh Cát, trạm Cầu Kinh Cát 1 thuộc hẻm 240, tổ 10, tổ 11, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phú Hưng, ấp Lung Đồng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện thuộc khu nhà ở K2P3, phường Phước Hậu. - Một phần đường Phạm Thái Bường từ Nhà hàng Thiên Tân đến Xăng dầu Nguyễn Tiến Dũng, phường Phước Hậu. - Một phần đường Nguyễn Văn Thiệt từ ngã tư Phạm Thái Bường - Nguyễn Văn Thiệt đến ngã tư Nguyễn Văn Thiệt - Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm VTL Nguyễn Văn Bé Tám, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/06/2026 đến 10:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm VTL Huỳnh Bá Thế 1, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/06/2026 đến 11:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Trần Văn Bạn, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/06/2026 đến 14:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Tạ Văn Chiến, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 22/06/2026 đến 15:30:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Khu vui chơi Kiều Nga, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/06/2026 đến 13:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần khu phố Hựu Thành, ấp Vĩnh Thành B, Vĩnh Hựu, một phần ấp Trà Sơn, xã Vĩnh Xuân; các ấp: Tường Tín, Tường Hưng, Tường Thọ, Ninh Thuận, Tường Thịnh, Ninh Hòa, xã Hòa Bình; một phần ấp Hiếu Hạnh, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/06/2026 đến 13:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Khánh 1, một phần tổ 11 ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Trinh 2A, một phần tổ 19 ấp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/06/2026 đến 09:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Phước 1, một phần tổ 14+15 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Trinh 4, một phần tổ 16+17 ấp Hồi Trinh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Phước 1A, một phần tổ 16+17 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Sậy 1, một phần tổ 9 ấp Nước Xoáy, xã Trung hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/06/2026 đến 14:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Phước 2B, một phần tổ 6+7 ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Sậy 2, một phần tổ 12 ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp..

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 24/06/2026 đến 15:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 4B, một phần tổ 5 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Sậy 3, một phần tổ 14 ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 16:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Thạnh 2, một phần tổ 5+6 ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/06/2026 đến 10:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thành 3, một phần tổ 11 ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/06/2026 đến 10:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiệp Thạnh 3, một phần tổ 8+9 ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thành 2, một phần tổ 14 ấp Hồi Thành, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thọ 3, một phần tổ 7+8 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/06/2026 đến 14:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thọ 2, một phần tổ 3 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 26/06/2026 đến 15:15:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Thọ 1, một phần tổ 6 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Ông Hùng, Ông Hùng 1; Ông Hùng A thuộc tổ 4, 5 ấp 7, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Tuynel Phú An thuộc Tổ 6, ấp Mỹ Phú Tân, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/06/2026 đến 15:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 1 ấp 2 Tân Lộc và trạm 1A ấp 2 Tân Lộc thuộc tổ 12, 14 ấp 2, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Thọ, Sóc Rừng, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các khách hàng sử dụng điện trạm Ngã Cái thuộc tổ 9, ấp Ngã Cái, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/06/2026 đến 13:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm An Hòa A2 thuộc tổ 7, ấp An Hòa A, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/06/2026 đến 15:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 2 Tân Lộc thuộc tổ 16 ấp 2, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, ấp 8, ấp 9, ấp Tân Thành, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Còng Cọc 2A, thuộc tổ 6 ấp Phú Thạnh, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, Đông Thạnh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc khóm Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thuận Phú 3A thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc toàn bộ ấp Mỹ An, ấp Mỹ Phước 1, ấp Mỹ Phước 2, một phần tổ 2, 7, 9, 10, 11 ấp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 3, 5, 8, 9, 10, 13, 19 ấp Mỹ Lợi, một phần tổ 4, 5 ấp Mỹ Thới 1, một phần tổ 2, 4 ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 6 và tổ 12 khóm 1; Một phần từ tổ 4 đến tổ 6 khóm 4; Một phần tổ 6 khóm 5 phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Phú Tân, Phú Hoà, Phú An, Xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hệ thống chiếu sáng cầu Cần Thơ thuộc địa phận khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 11 đến tổ 13 khóm Thuận Nghĩa B; Toàn tuyến dân cư vượt lũ Thuận Nghĩa B, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hưng 4B thuộc một phần từ tổ 8 đến tổ 11 khóm Mỹ Hưng 1, một phần khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 8 đến tổ 13 và tổ 23 khóm 5; Một phần từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 7 đến tổ 21 khóm Thuận Tân A; Một phần tổ 32 khóm Thuận Thới A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Hưng 1A, thuộc tổ 5, ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Hiệp 3, thuộc tổ 12, 13, ấp Quang Hiệp, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 3, thuộc tổ 4, ấp Phú Tân, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Trường 7, thuộc tổ 8, ấp Phước Trường, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 13:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An lạc 1, thuộc tổ 11, ấp An Lạc, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quang 1, thuộc tổ 6, ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trung Hòa 7, thuộc tổ 15, ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 15:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Hòa 1 và Đại Hòa 2, thuộc tổ 6, 7, ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 10:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Khương 1 thuộc tổ 13, ấp Phú Khương, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ KD Phú Vinh thuộc tổ 13, ấp Phú Khương, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện Ban chỉ huy Quân Sự Vũng Liêm, thuộc ấp An Điền 1, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tnhánh rẽ An Thành Đông, thuộc toàn ấp An Thành Đông, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 4 An Lạc 2, thuộc tổ 15, An Lạc, và tổ 18 ấp An Hậu, xã Hiếu Phụng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thái An 3, Thái An 4, thuộc tổ 12, 13, ấp Thái An, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Lớn, thuộc tổ 08, ấp Nhì, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Từ tổ 7 đến tổ 10, Khóm Phước Hanh A; từ tổ 15 đến tổ 19, Khóm Phước Hanh B, Phước Lợi B, Phước Lợi C, Phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp: Ấp Bình Thuận 1, Hòa Quí, Bình Thuận 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Lang, Hậu Thành, Long Tân, Long Hiệp, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 01, số 02 thuộc ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 02, số 03 thuộc ấp Tân An, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 02, số 03 thuộc ấp Phú Thọ B xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 02 ấp Hòa Phú,Ấp Phú Hòa, ấp Mỹ Hạnh, ấp Vàm Lịch, ấp Mỹ Long, ấp An Hòa, ấp Tân Mỹ, ấp Tân An, ấp Phước Thủy xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ Sở Phơi Sấy Lúa Khánh Hưng, ấp Tân Thiềng, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Các ấp: Hòa Bình, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/06/2026 đến 17:00:00 ngày 22/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Thành Quí, Thành Sơn, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Thành Thuận, Thành Hòa, Thành Lộc, Thành Lễ, Thành Hưng, xã Mỹ Thuận; ấp Thành Hậu, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Đông Phát Food, Đông Phát Food 1, ấp Tân Phước, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Hòa Thuận, Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận, ấp Hòa Quới, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Quới 4, thuộc tổ 9, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 6, thuộc tổ 3, ấp Tân Phú, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện