Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 28/6/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h nhiều khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 23 - 28/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 28/6/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 1 đến tổ 10 và từ tổ 33 đến tổ 37, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Cái Tôm, tổ 23, tổ 24, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, Đống Đa, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, tổ 7, tổ 52, tổ 60, khóm 6, khóm 9, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Bình Trọng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, 30 tháng 4, tổ 19, tổ 25, tổ 26, khóm 2, khóm 3, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường qua Tân Thuận Tây, Quốc Lộ 30, E8, Lia, Nguyễn Trung Trực, từ tổ 1 đến tổ 10 và từ tổ 59 đến tổ 62, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, tổ 55, tổ 56, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, tổ 2, khóm Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Miễu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh (phía phải từ ngã ba ĐT 848 đến trạm biến điện); một phần đường ĐT 848 từ ngã ba Nguyễn Chí Thanh đến cầu Sa Đéc); một phần đường Ngô Gia Tự (từ ngã tư ĐT 848 đến ngã ba Trần Hưng Đạo); một phần đường ĐT 852 (từ cầu Nàng Hai đến ngã ba Khu Công Nghiệp A1); khu vực chợ Nàng Hai), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ ngã tư ủy ban ND xã Tân Khánh Đông củ đến khu dân cư Đông Quới), khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 25/06/2026 đến 06:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ khu dân cư Đông Quới đến cầu Rạch Ruộng);đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trầm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba đường Phạm Hữu Lầu đến chùa Phước Huệ), phường Sa Đéc, một phần đường Phạm Hữu Lầu (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã ba đường Hùng Vương), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Cao Su Đồng Nai, đường cặp sông Tiền, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Ngọc Kim Loan (Thành Lợi), Đường quốc lộ 80, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ ngã tư ủy ban ND xã Tân Khánh Đông củ đến khu dân cư Đông Quới), khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 17:45:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh (phía trái từ ngã ba ĐT 848 đến đối diện trạm biến điện); một phần đường ĐT 848 ( phía phải từ ngã ba Nguyễn Chí Thanh đến Nghĩa Trang); đường Phan Đình Phùng; khu dân cư Tân Hòa; đường Đào Duy Từ; rạch Tân An; rạch Ba Nhạn; đường Ngã Am; kinh Hai Đường, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Kinh 85, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà nhá thuộc tram Lộc Vân 6+7, Đường ĐT 852, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cao su Tân Tạo.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Công ty TNHH TP Bích Chi 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bến Đò Cái Tàu đến Đình Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng DNTN Đức Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 16:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trại cưa Thanh Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực 1 phần CDC Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Chợ Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Khu Công Nghiệp Tân Lập đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Xẻo Sâu đến Cầu Xẻo Sâu Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 09:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Trường THCS Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ cầu Gỗ Đền đến cầu Bà Việt phía tiểu lộ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Hai Một đến Cầu Ngang Xẻo Ông Son thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Cống Bần Kiến thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Hưng 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Bằng Lăng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực làng nghề dệt choàng ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 18:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực cống mương lớn ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 18:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư nam hang ấp Mương Miểu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực cầu hòa bình ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/06/2026 đến 18:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Uốt.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm HTX Phát Tài.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 12:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Văn Bầy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Lò Sấy Lê Văn Sỹ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm sân bóng đá Trần Văn Tài.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nước Đá Lê Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 12:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Cà Vàng Đuôi Tôm.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cả Găng xã Tân hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Văn Chơn đến nhà khách hàng Nguyễn Thị Sang). Mất điện trạm chuên dùng bơm NN Trần Văn Sĩ 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 16:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:15:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Mỹ Tây 3 tại trụ 268/55/12T thuộc NR 476-12/6/2, tuyến 476TM

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 14:45:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/06/2026 đến 16:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực đường tỉnh ĐT 850)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Xáng Mới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, ấp 9 xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực trường tiểu học kinh 15)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực ấp 1T xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kênh Công Điền)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Kênh Máng Nổi)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7, xã phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Đường Gạo)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Dương Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Khiêm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 3 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Quảng Sách)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Công ty Chú Chín

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA Lâm Quang lễ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 11:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cống Mương Bà Năm)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 4B xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần khu vực Chín Cai xã Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 11:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Chợ Đất Sét và Khu dân cư Chợ Đất Sét xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 11:30:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu dân cư Ngã Tháp, Chợ Ngã Tháp xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Rạch Ngã Ba Đình, Rạch Ngã Cái, Cầu Thân Sở, Rạch Đồn Điền xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/06/2026 đến 18:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu dân cư Bình Hiệp B xã Lấp Vòng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/06/2026 đến 09:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chùa Xẻo Tre xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/06/2026 đến 10:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Cai Binh xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/06/2026 đến 12:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Bảy Di xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/06/2026 đến 15:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Mương Kinh và Ủy ban xã Hội An Đông cũ thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Cồn Cát, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần ô bao ấp 1, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 12:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (một phần khu vực CDC phía trên UB xã Tân Thạnh)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long (một phần Rạch Mã Trường, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/06/2026 đến 13:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực cầu Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng (toàn bộ khu vực Cồn Én)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 16:30:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Hợp tác xã Nông Nghiệp Số 1 Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Nguyễn Văn Giàu).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/06/2026 đến 17:00:00 ngày 23/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Phát dọc theo đường ĐT 843 đến cầu K12, giáp ranh xã Tân Hồng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Thọ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/06/2026 đến 09:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Công ty Nhựa Hưng Phát dọc theo đường ĐT 844 đến trạm bơm Nguyễn Văn Hải 10).

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/06/2026 đến 10:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phú A, ấp Long An A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Chợ Phú Thành A đến cơ sở sấy lúa Đào Văn Hoe ).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/06/2026 đến 11:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ cụm dân cư Phú Ninh dọc theo quốc lộ 30 đến trạm bơm Đinh Minh Liếc).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/06/2026 đến 15:30:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ trạm bơm Đinh Minh Liếc dọc theo quốc lộ 30 đến đầu tuyến dân cư ấp Phú An).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/06/2026 đến 17:00:00 ngày 24/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Thanh Bình ).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 07:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 3, xã Tràm Chim và một phần ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm sạc Vinfast Tam Nông dọc theo đường Võ Văn Kiệt đến cầu Cỏ Bắc). (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dứa Em dọc theo kênh Ranh Trái đến trạm bơm Phạm Thanh Hải 2).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:00:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Thanh Bình ).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/06/2026 đến 17:30:00 ngày 25/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm Nuôi Cá Nguyễn Văn Chừng dọc theo đường ĐT 843 đến cầu K1 Nước đá Phương Diệu).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, xã An Long. Một phần khu vực ấp An Phú, ấp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo đường ĐT 844 đến Ngã 3 An Long). (Khu vực từ Chùa Phát Quang đến cầu An Long). (Khu vực từ cầu An Long dọc theo QL30 đến Đình An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/06/2026 đến 17:00:00 ngày 26/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/6/2026.