Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 8 - 13/9/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 6h sáng để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 8 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 8 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 8 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Quân 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ẤP Ngãi Lợi, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Tưởng, đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường nguyễn văn tạo, trịnh quan nghị, lưu văn tế phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BĐS Phương Đông, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn ấp 3, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa; toàn bộ ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh; một phần ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Nhà trọ Ánh Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 08/09/2026 đến 08:45:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Cần Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trung Nguyên

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 08/09/2026 đến 10:15:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD TÂN SAO MAI

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 08/09/2026 đến 11:45:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD AN NAM

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH TM DV SẢN XUẤT LÒ HƠI

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 08/09/2026 đến 14:45:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Xuân Hiền

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Điện Bàn

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 08/09/2026 đến 16:15:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD nhà trọ An Cư

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty CP ĐT XD Tân Đô

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD HKD Lại Kim Toàn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trọng Tín 1

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 09/09/2026 đến 10:15:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thái

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 09/09/2026 đến 11:45:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: PHÒNG KINH TẾ XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN XĂNG DẦU SÀI GÒN - Cty XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 09/09/2026 đến 14:45:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD NGUYỄN VĂN QUÝ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD LÀNG SEN

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 09/09/2026 đến 16:15:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Văn Hải

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT và XD Bất Động Sản Hưng Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 10/09/2026 đến 08:45:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Vũ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Thị Ngùy

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/09/2026 đến 10:15:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD PHẠM VĂN ANH

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD KARAOKE HOÀNG SƠN

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 10/09/2026 đến 11:45:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sản xuất nông nghiệp Lê Văn Chính

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 14:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH PT Giáo dục-ĐT TM Giải trí Du lịch Rio M&T Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/09/2026 đến 14:45:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Công Nghệ Nhựa Pao Yeng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 15:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Thị Hồng Hạnh

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 10/09/2026 đến 16:15:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1B, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Xuân Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 12/09/2026 đến 08:45:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/09/2026 đến 09:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ HẬU NGHĨA

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 12/09/2026 đến 10:15:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD PHAN VĂN VINH

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:15:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Rừng Muỗi, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:15:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Một phần xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/09/2026 đến 06:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lộc Tiền,Phước Hưng xã Mỹ Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ đường Nguyễn Thị Bẹ đến đường Đê Lò Đường, một phần ấp 2, Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 14:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ ngã tư giao đường Trương Văn Bang và đường Nguyễn An Ninh đến Chùa Giác Nguyên đến đường Lê Văn Hai, một phần ấp Phước Thuận, Hòa Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực Khu dân Cư Hoàng Hoa, một phần Bình Đức, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Đê Bao Tân Đại, một phần Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/09/2026 đến 14:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đường Đê Bao Tân Đại ( gần Cty xi măng Fu-I), một phần Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 10/09/2026 đến 15:50:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ cổng ấp Văn Hóa Long An 2(QL50) đến Đê Trường Long ( đường Trần Văn Nghĩa), một phần ấp Long An 2, Long An 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường Kinh Ốp Đông, ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 08:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, ấp Bình Phong Thạnh 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 819, ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CK Tân Tân Thành, ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiết, ấp Cả Đá, ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Xanh Đức Sơn - Ấp 5 Lương Bình, Xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Hưng Mỹ Phú Lô B1-1, Đường Dọc 3, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Điện Năng lượng Tái Tạo Minh Phương Ấp 5 Lương Bình, Xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 12:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP Thực phẩm Ban Mai Xanh Long An Lô B4-2 và B5-1, Đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, Xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/09/2026 đến 13:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Sung Chiu Việt Nam Lô A13a-1, Đường Ngang 2, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 08/09/2026 đến 13:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao Ấp 5 Lương Bình, Xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty TNHH Lưu Đại Phúc ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty TNHH MTV SX TM DV XD Minh Phú 334 Ấp 2 Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lợi,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ SX Trương Thanh Trường ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 12:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Trung Tâm Thắng Hưng ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/09/2026 đến 13:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh ấp 5 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Bình Minh Footwear Phát ấp 9 Bến Lức-xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Thiên Dũng ấp Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Thị Hoa ấp 7A xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hà Ấp Kênh Ngay Bình Đức, Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 14:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Thụy Hưng Long ấp 7B xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 15:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Hảo Ấp Kênh Ngay Bình Đức, Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, Thanh Hiệp Thanh Phú, xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: HKD Hải Long ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Huỳnh Hưng Phát ấp 4 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Hoàng Hùng (nhà trọ) ấp 1 xã Mỹ yên

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Tú, ấp 4 Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/09/2026 đến 18:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Bến Lức 2, ấp Phước Tú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Cần Đước (Khu vực Xóm Đát)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phan Thị Hồng Nhung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, 17 xã Cần Đước và toàn bộ ấp 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 18:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Xay xát Kiến Bình - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nhà máy Xay xát Hậu Thạnh - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 15:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông - Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Bùi Mới - Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh; Đường Kinh Bùi Mới từ Cầu Trâm Bầu đến Cầu Kinh 7000 - Ấp 1, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh 27 tháng 3 - Ấp Tây, xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bờ Bắc DVD T137/1 - Ấp 5, xã Nhơn Hòa Lập - Ấp 5, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 11:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T27/1 Bờ Nam 7 Mét 5 - Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 08:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Quê xã Nhựt Tảo tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 08:40:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/09/2026 đến 09:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi , xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa , xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa , xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 08/09/2026 đến 16:15:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Thịnh Vượng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 08:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 09/09/2026 đến 08:45:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 09/09/2026 đến 10:15:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 08:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tấn Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 14:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Tinh Đông, ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Bình, Bình Hòa, xã Tân Trụ, ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường vô Xóm Cây Da Một phần Ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T15 Nr Hòa Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Vô lò Gạch Đồng Tân, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T4 ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 08:40:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vô lò Gạch Đồng Tân, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T3 Nr T4A ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 08/09/2026 đến 09:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vô lò Gạch Đồng Tân, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, khu vực trạm T11 Nr T4A ông Huấn

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Vô Xóm Đủa, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T8 Lộc Thạnh (T7/8 Xóm Đũa)

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ngã 3 Lộc Giang đến Đường Hồ Chí Minh, p Lộc An, Xã An Ninh, khu vực trạm T117 Lộc Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 14:10:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hẻm vô khu AK, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T13 Nr Khu AK

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hẻm vô khu AK, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh, khu vực trạm T16 Nr Khu Ak

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hẻm Trạm Bơm Lộc Giang, Ấp Lộc An, Xã An Ninh, khu vực trạm T6 Nr ông Nên

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra bến phà Ấp 3 Mỹ Thạnh Bắc, Một phần ấp Bà Mùi, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T12 ông Bao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra bến phà Ấp 3 Mỹ Thạnh Bắc, Một phần ấp Bà Mùi, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T2 ông Bao nối dài

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra bến phà Ấp 3 Mỹ Thạnh Bắc, Một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T19 cây trâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra bến phà Ấp 3 Mỹ Thạnh Bắc, Một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T32 Cây trâm

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường vô Xóm Ấp 5 Mỹ Quý Tây Một phần , ấp Cốc Rinh, Xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ ngã 3 Bảy Đờ đến xã Đức Huệ, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 08:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường vô xóm Ấp Hòa Hiệp 2 Một phần Ấp Hòa Hiệp 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T8 Nr ông Tấn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ ngã 3 Bảy Đờ đến xã Đức Huệ, Một phần, Ấp Chánh, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ ngã 3 Bảy Đờ đến xã Đức Huệ, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ ngã 3 Bảy Đờ đến xã Đức Huệ, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 08:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ Cầu Cần Dè đến xã Đức Huệ, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đi từ Cầu Cần Dè đến xã Đức Huệ, Một phần, ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Xã Đức Huệ, khu vực nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực cặp Sông Vàm Cỏ, ấp Đá Biên- xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Thủ Ngân, ấp Ông Quới- xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp Sông Vàm Cỏ, ấp Đình- xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp đường 876, ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp Sông Vàm Cỏ, ấp Đình- xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 07:15:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị, Lò Gạch, Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:35:00 ngày 08/09/2026 đến 16:50:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung, Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng, Ấp Gò Bún và một phần ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Hà, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đại, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp: Gò Pháo, Cây Me, Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân, Phú Ngãi Trị, Tân Nho xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 18:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Huyện, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Văn Son, Phạm Văn Xuân, ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, ấp Bình Lục xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/09/2026 đến 07:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, Bình Thạnh, Phú Tây xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 18:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phước, ấp Bình Lục xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 12/09/2026 đến 18:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp