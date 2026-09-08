Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 8 - 13/9/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 8 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 8 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 8 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh





KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Điền; khu phố 4 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Tân Hòa phường Bình Minh Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Dầu





KHU VỰC: Nguyễn Tuấn Khanh Nguyễn Hoàng Sơn Ngô Thanh Liêm Nguyễn Văn Tài Lý Hên Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Hiếu Thái Thanh Minh Nguyễn Thị Huệ Đặng Mai Khanh PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC VNPT Tây Ninh, Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Võ Quan Huy Nguyễn Trí Hưng Trường Trung Học Cơ Sở Bàu Đồn Trạm Y tế Xã Truông Mít Giáp Văn Vân Bùi Phát Tiển Phòng Kinh tế xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh Trường Mầm Non Bàu Đồn Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò Bánh Mì Phạm Long Hổ Trường Tiểu Học Phước Trạch Trường THCS Trần Hưng Đạo Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Kim Thảo Phạm Văn Công Phạm Công Thiện Trần Hiển Phong Nguyễn Thị Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trảng Bàng





KHU VỰC: Khu phố An Khương phường An Tịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Lộc An, An Quới phường Trảng Bàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đôn Thuận xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 08:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đôn Thuận xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đôn Thuận xã Hưng Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Ấp Tân Tây xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5 xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thái Bình





KHU VỰC: Ấp Phước Lập xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Long xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Phong xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Phong xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thành xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Thành xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Ấp Thuận Bình xã Truông Mít

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Đỗ Văn Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Mai Thùy Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 09:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Hùng, Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Hùng xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Bảo Ngọc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình SĐT 0919014609

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 10:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 15:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Quách Văn Thiện SĐT 0988141061

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/09/2026 đến 09:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Công SĐT 0918834385

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/09/2026 đến 10:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Văn Tài SĐT 0832137268

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Đức Cảnh SĐT 0982656262

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 15:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Tây Ninh SĐT 0909015030

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lê Cảnh Thông SĐT 0941954910

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lâm Phi Hùng SĐT 0978877882

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/09/2026 đến 09:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hòa Bình SĐT 0915400770

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/09/2026 đến 10:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Gốm Sứ Sơn Long SĐT 0903088246

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Gò Cát xã Thạnh bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Solar Tây Ninh SĐT 0902557788

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/09/2026 đến 15:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM-DV Năng lượng Biên Hòa SĐT 0383148080

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH XNK Sản phẩm Nông nghiệp Trảng Dài SĐT 0383148080

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN DNTN Tân Lập I,II - Chi Nhánh 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Thành





KHU VỰC: Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Cầu





KHU VỰC: Ấp Voi xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Phòng kinh tế xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Ban CHQS huyện Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng công ty Cổ phần Địa ốc An Phú - Mộc Bài

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất thương Mại Nhất Phương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/09/2026 đến 17:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Đông xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Giao xã Long Chữ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp