Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 13/9/2026: Cúp điện từ 6h30 hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 7 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 7 – 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 7 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Trần Phú P.Cái Khế - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Nguyễn Văn Linh P.Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 11:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Nguyễn Văn Linh P.Tân An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Đường 30/4, Mậu Thân P.Ninh Kiều - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Đường Tầm Vu P.Tân An - TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: KV Thới Hòa 1, Phường Thới Long, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 11:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần Kv Tân Mỹ, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kv Tân Mỹ, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:00:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kv Tân Mỹ, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kv Phước Lộc, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Từ Cty 622 đến Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại-Đường Lê Hồng Phong - P Thới An Đông-TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 13:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường CMT8 đoạn từ hẻm 244 đến hẻm 91 củ + hẻm 79+81+370 CMT8, P. Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Tạ Thị Phi, đường Vườn Mận ,KV Bình Thường B, Phường Long Tuyền, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 192+154+89 - Đường Nguyễn Thông, P Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Lý Bình, P Thới An Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1, G2, Phụng Phụng_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/09/2026 đến 17:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1, D2, Phụng Quới A_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 07/09/2026 đến 16:45:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/09/2026 đến 17:00:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 5, Qui Lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 17:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần_xã Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 13/9/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/09/2026 đến 16:30:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/09/2026 đến 10:00:00 ngày 07/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/09/2026 đến 16:30:00 ngày 08/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cờ Đỏ - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/09/2026 đến 16:30:00 ngày 09/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần P. Trung Nhứt - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Phú - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện