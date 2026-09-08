Mua nhà ở xã hội, xác nhận thu nhập thế nào khi nghỉ thai sản mới đi làm lại được 6 tháng?

Mới đây, theo thông tin đề cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây Dựng, công dân Nguyễn Ngọc Ánh phản ánh đang hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà ở địa phương yêu cầu ngoài giấy xác nhận đối tượng và thu nhập theo mẫu, người mua còn phải cung cấp bảng lương của 12 tháng liền kề để chứng minh điều kiện thu nhập.

Trường hợp của gia đình chị Ánh có điểm đặc biệt khi vợ chị nghỉ chế độ thai sản từ đầu năm 2025 và đến tháng 6/2025 mới quay trở lại làm việc. Vì vậy, thu nhập từ tiền lương chỉ được doanh nghiệp xác nhận trong khoảng 6 tháng, không đủ 12 tháng theo yêu cầu. Chị băn khoăn liệu hồ sơ như vậy có đủ điều kiện hay cần bổ sung thêm giấy tờ gì khác để chứng minh thu nhập.

Trả lời vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, theo quy định hiện hành, thời gian xác định điều kiện thu nhập để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội là 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền xác nhận hồ sơ.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận của hai vợ chồng không được vượt quá mức quy định theo pháp luật về nhà ở xã hội. Việc xác định thu nhập được căn cứ vào bảng lương, bảng công do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người lao động làm việc xác nhận.

Cơ quan chức năng cũng làm rõ, trong trường hợp người kê khai có thời gian không làm việc theo hợp đồng lao động, chẳng hạn nghỉ việc hoặc chưa ký hợp đồng lao động, phần thời gian này sẽ do công an cấp xã nơi cư trú xác nhận thông tin liên quan theo quy định.

Như vậy, với trường hợp người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc và có bảng lương trong 6 tháng gần nhất, doanh nghiệp sẽ xác nhận thu nhập trong thời gian thực tế làm việc. Đối với khoảng thời gian còn lại không có hợp đồng lao động, người dân cần thực hiện thủ tục xác nhận theo quy định tại địa phương để bảo đảm đủ căn cứ chứng minh thu nhập trong toàn bộ 12 tháng liền kề.

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, tổng thời gian được xác nhận từ các nguồn này phải đủ 12 tháng liên tiếp trước thời điểm xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá điều kiện thu nhập của người đăng ký theo quy định hiện hành.

Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội sẽ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa GĐXH - Thanh Hóa kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm, ngăn chặn trục lợi và xử lý nghiêm sai phạm trong kinh doanh, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.