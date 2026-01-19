Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19 - 25/1/2026: Nhiều công ty và khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 19 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 19 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Gò Dầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: DNTN Hoàng Huy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH Khải Thuận Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Cơ sở Kim Ngân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty Việt Úc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Ấp 1 xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH Nguyên Khang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH SX-TM-DV Đông An Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Rửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Toàn NăngCông ty TNHH SX TM Toàn Năng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/01/2026 đến 17:00:00 ngày 19/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Thái Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Dương Minh Châu





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/01/2026 đến 17:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Thủy Điện CS2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 17:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH May mặc Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 09:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trung tâm y tế Dương Minh Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/01/2026 đến 11:30:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Tân Biên





KHU VỰC: Cty TNHH NGỌC THẮM_CN TÂN BIÊN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 10:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Địa điểm kinh doanh số 1- Cty TNHH TM DV XNK Chí Hiền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:30:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: CS xay lúa Huỳnh Chánh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/01/2026 đến 16:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Cơ sở Trần Thị Phụng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/01/2026 đến 17:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH Sầm Nhứt

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Thạnh Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/01/2026 đến 10:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Tín Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 15:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Hòa Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Bến Cầu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.