Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 15 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 15 - 18/1/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 18/1/2026.
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 18/1/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xã Tam Giang, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Chùa, ấp Chủ bản, xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4, ấp Chủ bản, xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần ấp 03 xã Khánh An Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,1 Mw.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 05 xã Khánh An Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,3 Mw.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Phú Hiệp, xã Thanh Tùng, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Lưu Văn Khải (1x50kVA), ấp Tân An A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Lê Thanh Bình (1x75kVA), ấp Tân An A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Duy Hạnh (1x75kVA), ấp Tân An A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Phan Thị Sương (1x50kVA), ấp Tân An A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:20:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Văn Thới (1x37,5kVA), ấp Tân An A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Tô Trần Hùng (1x50kVA), ấp Kinh Trung, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 15/01/2026 đến 10:10:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Hoàng Giới (1x50kVA), ấp Kinh Chuối, Xã Quách Phẩm, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 15/01/2026 đến 11:40:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Út (1x100kVA), ấp Khai Hoàng, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 15/01/2026 đến 13:10:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Lê Thanh Mộng (1x75kVA), ấp Cầu Ván, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 15/01/2026 đến 14:40:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm NTCN Mai Phú Cường (1x50kVA), ấp Khai Hoàng, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 15/01/2026 đến 16:10:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trạm DNTN Đức Mạnh 1 (1x630 kVA), ấp Lưu Hòa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hiệp, ấp Tân Thành, ấp Minh Hùng, ấp Chánh Tài, ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Hải An, ấp Phú Nhuận, ấp Hồng Phước, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Tân Tiến, một phần ấp Tân Thành, Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, xã Đầm Dơi, một phần ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, ấp Nhị Nguyệt, ấp Công Điền, xã Trần Phán và một phần ấp Mương Điều, ấp Hàng còng, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, ấp Ngã Bát, ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/01/2026 đến 12:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Trạm Thủy Sản Giang Châu 1 (1x1250 kVA), ấp Trung Cang, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/01/2026 đến 13:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/01/2026 đến 16:00:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Trí Phải, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 17 xã Thới Bình, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xã Tân Lộc Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Trí Phải, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Tòng, một phần ấp Lacua xã Biển Bạch, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Trí Phải, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Trí Phải, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
KHU VỰC: Một thành viên khách hàng ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần khách hàng kênh Mỹ Hưng ấp Kết Nghĩa, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 16/01/2026 đến 15:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Biển, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần ấp Xí Nghiệp, ấp Kại Lá, xã Tân Ân, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
