Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Số lượng khách hàng nằm trong diện cúp điện tăng cao GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 15 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 15 - 18/1/2026được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 15 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết

KHU VỰC: Pad đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ Chợ Mũi Né đến khu vực dốc Mũi Né, đường Huỳnh Tấn Phát, Chế lan Viên, Nguyễn Minh Châu, Hồ Xuân Hương thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Tại trạm Suối Nước 3 trục đường Nguyễn Cơ Thạch khu phố Suối Nước thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Khu Phố Sông Thanh 1- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần xóm 12 và 12B thôn Hiệp Đức II, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần Xóm 1B, 3-xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần Xóm 3, 5- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 7 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Mất điện đường quốc lộ 55 từ dốc 12 đến Giáo xứ Thánh Linh - xã Hàm Tân – tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026.

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần đường Thống Nhất - Phường La Gi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026.

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần thôn 6, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần thôn 1, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng, thôn 4 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Khách hàng CTY TNHH SX TM Trà Thanh Long- khu phố Thắng Thuận-Phường Hàm Thắng - Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026.

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hồng Hải, Xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Thôn Hải Xuân, Hải Lạc, Hải Thủy, Tân Điền, Phú Điền - xã Hải Ninh; thôn Hòa Thuận -Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhon, xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Thuận, Lạc Hóa 2 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 21:30:00 ngày 16/01/2026 đến 22:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 18/1/2026.