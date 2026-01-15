Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 15 - 18/1/2026: Cúp điện đến 10 giờ tối một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 15 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 15 - 18/1/2026được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 15 - 18/1/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Pad đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ Chợ Mũi Né đến khu vực dốc Mũi Né, đường Huỳnh Tấn Phát, Chế lan Viên, Nguyễn Minh Châu, Hồ Xuân Hương thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Tại trạm Suối Nước 3 trục đường Nguyễn Cơ Thạch khu phố Suối Nước thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Khu Phố Sông Thanh 1- xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xóm 12 và 12B thôn Hiệp Đức II, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần Xóm 1B, 3-xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần Xóm 3, 5- xã Vĩnh Hảo
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đa Kai 7 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Mất điện đường quốc lộ 55 từ dốc 12 đến Giáo xứ Thánh Linh - xã Hàm Tân – tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần khu phố Cam Bình - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026.
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần đường Thống Nhất - Phường La Gi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026.
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 18/1/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần thôn 6, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần thôn 1, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã La Dạ, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, thôn Tầm Hưng, thôn 4 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Khách hàng CTY TNHH SX TM Trà Thanh Long- khu phố Thắng Thuận-Phường Hàm Thắng - Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 15:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026.
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Hồng Hải, Xã Hòa Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Thôn Hải Xuân, Hải Lạc, Hải Thủy, Tân Điền, Phú Điền - xã Hải Ninh; thôn Hòa Thuận -Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
KHU VỰC: Thôn 1, Thôn 2, Bình Sơn, Bình Nghĩa, Bình Nhon, xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/01/2026 đến 11:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện.
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Thuận, Lạc Hóa 2 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 21:30:00 ngày 16/01/2026 đến 22:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 15 - 18/1/2026.
