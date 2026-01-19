Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 19 - 25/1/2026): Một số khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 19 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 19 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 19 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất điện: một phần Hẻm liên tổ 5-6, đường Nguyễn Văn Cừ ND, P Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 112, hẻm 132 và Trần Hoàng Na P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Tầm Vu từ đầu hẻm 114 đi đến đầu hẻm 160, một phần đường Trần Hoàng Na từ đầu hẻm 50 đi đến hẻm 60 và đến chân cầu Trần Hoàng Na P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/01/2026 đến 16:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Tô Hiến Thành, Phạm Thế Hiển, đường số 15, 16, 25, 26 KDC Thới Nhựt P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:00:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Mất điện: Cty Du lịch Sông Hậu, TT Văn Hóa, Cty CPTMDL Cầm Thi Giang, một phần đường Lê Lợi đi đến đường Sông Hậu đến Lúa Nếp P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 14:00:00 ngày 24/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản Miền nam

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 16:00:00 ngày 20/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Nhựa Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:00:00 ngày 21/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hợp Nhất

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 09:45:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên In Tem Bưu Điện

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông thủy bộ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: DNTN Trần Ánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 09:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty TNHH Xây Dựng Huỳnh Gia Phát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 09:00:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Tiểu đoàn 14 - Lữ đoàn 596 - Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/01/2026 đến 10:15:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Tập Tân Thành Đạt

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/01/2026 đến 10:15:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty CP Dược Phẩm Phương Nam

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Thanh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: DNTN Thanh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 14:45:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Trồng Nấm Hà Văn Quân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 14:45:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Công Viên Văn Hóa Miền Tây

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hồng Cường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.