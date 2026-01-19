Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 19 - 25/1/2026): Một số khu dân cư cả ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 19 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 19 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 19 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Mất điện: một phần Hẻm liên tổ 5-6, đường Nguyễn Văn Cừ ND, P Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:00:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
KHU VỰC: Mất điện: một phần hẻm 112, hẻm 132 và Trần Hoàng Na P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 17:00:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Tầm Vu từ đầu hẻm 114 đi đến đầu hẻm 160, một phần đường Trần Hoàng Na từ đầu hẻm 50 đi đến hẻm 60 và đến chân cầu Trần Hoàng Na P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/01/2026 đến 16:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Tô Hiến Thành, Phạm Thế Hiển, đường số 15, 16, 25, 26 KDC Thới Nhựt P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:00:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
KHU VỰC: Mất điện: Cty Du lịch Sông Hậu, TT Văn Hóa, Cty CPTMDL Cầm Thi Giang, một phần đường Lê Lợi đi đến đường Sông Hậu đến Lúa Nếp P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/01/2026 đến 14:00:00 ngày 24/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Ô Môn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/01/2026 đến 11:00:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản Miền nam
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/01/2026 đến 16:00:00 ngày 20/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Nhựa Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/01/2026 đến 16:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/01/2026 đến 11:00:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Hợp Nhất
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/01/2026 đến 09:45:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên In Tem Bưu Điện
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/01/2026 đến 11:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông thủy bộ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/01/2026 đến 15:30:00 ngày 22/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: DNTN Trần Ánh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 09:00:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty TNHH Xây Dựng Huỳnh Gia Phát
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/01/2026 đến 09:00:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Tiểu đoàn 14 - Lữ đoàn 596 - Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/01/2026 đến 10:15:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Giấy Tập Tân Thành Đạt
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/01/2026 đến 10:15:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty CP Dược Phẩm Phương Nam
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Thanh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/01/2026 đến 11:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: DNTN Thanh Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 14:45:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Trồng Nấm Hà Văn Quân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/01/2026 đến 14:45:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Công Viên Văn Hóa Miền Tây
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hồng Cường
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/01/2026 đến 16:30:00 ngày 23/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 25/1/2026.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 19/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 19/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng VânGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 5 xã mới thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội) vẫn khiến người mua bất ngờ khi vượt ngưỡng hơn 400 triệu đồng/m2.
Năm 2026, các Khu Công nghiệp ở Nghệ An cần hơn 32.000 lao độngSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục tăng mạnh, với tổng nhu cầu hơn 32.000 người.
Ngân hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận mức cao nhất 8,3%Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Khách hàng gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 7,7-8,3%/năm tại 5 ngân hàng.
Sản phẩm Sharp được vinh danh Lựa chọn hàng đầu của gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu được tin dùng từ cộng đồng gia đình ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Máy lọc không khí Sharp FX-S120V-W, thuộc dòng Purefit Series của thương hiệu Sharp, vừa được vinh danh là Lựa chọn Hàng đầu của gia đình trong danh mục Máy lọc không khí cho gia đình tại Webtretho Awards 2025.
Thêm ngân hàng xóa sổ tài khoản 'ngủ đông' và số dư dưới 50.000 đồngBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Sau ngân hàng ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và ngân hàng SHB, ngân hàng Techcombank cũng bắt đầu có kế hoạch ra soát và đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong vòng 1 năm trở lên và số dư thấp hơn 50.000 đồng.
Xe máy điện giá 13,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, pin khỏe, có chống trộm rẻ hơn cả Wave Alpha chắc chắn được lòng khách hàngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe điện giá hơn 13 triệu đồng gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, chạy tối đa 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và có NFC chống trộm.
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile mới nhất năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Đăng ký người phụ thuộc trên eTax Mobile giúp người lao động tiết kiệm thời gian, không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp và dễ dàng theo dõi kết quả xử lý.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 19 – 25/1/2026: Cúp điện hàng loạt công ty để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay (19/1): Mở phiên đầu tuần, giá trong nước tăng đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 97 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc trong nước mở phiên đầu tuần tăng từ 124.000 đến 145.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên vùng 96 và 97 triệu đồng/kg, tiệm cận vùng 100 triệu đồng/kg.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 18/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.