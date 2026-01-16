Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 16 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 16 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 16 - 18/1/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: 1 đoạn đường 3 tháng 4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Nguyễn Đình Quân, An Tôn, 1 đoạn đường Vạn Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





KHU VỰC: Đặng Thái Thân, 1 đoạn đường 3/4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 11:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: khu vực trạm 471/26 Ánh mai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn B’kăn thuộc xã Ka Đô.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 473/28/15

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Nhánh rẽ 473/28/31

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: Nhánh rẽ 473/28/42

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: TBA:Tân Thượng 6 trụ 475/16/209

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: TBA:Tân Thượng 8 trụ 475/16/229

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: TBA Tân Thượng trụ 475/16/236

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





KHU VỰC: TBA Tân Thượng 9 trụ 475/16/242

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 15:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.





Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện một phần Thôn 3,9 Xã Đạ Huoai 2; + Mất điện TBA khách hàng: Vũ Thị Kim Anh; + Mất điện TBA khách hàng: Trung tâm dạy nghề Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 11,12 Xã Đạ Huoai 2;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 15:30:00 ngày 17/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Nghĩa Hưng xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Thôn 6 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1, một phần thôn Tiền Yên Lộc Đức, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 10:30:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 6 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1, một phần thôn Đức Thanh Lộc Đức, xã Bảo Lâm 2

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/1/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 18/1/2026.