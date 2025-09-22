Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh; Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh; Khu phố Bình Trung phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/09/2025 17:00:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh; Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Khu phố 3, 15 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Bình Minh; Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Khu phố 11 phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 22/09/2025 17:00:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Phước Đông, Phước Bình A xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Xóm Mía, Bàu Vừng, Cây Da xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Rạch Sơn phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 11:00:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh; Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 11:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố An Quới phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 16:00:00 ngày 26/09/2025 Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Thảo; CS thu mua sửa bò tươi An Quới; Mai Văn Lâm; CSXX Hồ Huỳnh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Khu phố An Bình phường An Tịnh; Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp 2, 4, Trảng Ba Chân xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 22/09/2025 11:30:00 ngày 22/09/2025 Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Ấp Tua Hai xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 11:30:00 ngày 26/09/2025 Khu phố Thanh Hòa phường Thanh Điền; Ấp An Hòa xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Tầm Long xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Long Đại xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp Bình Long, Suối Dộp xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Suối Dộp xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 28/09/2025 17:00:00 ngày 28/09/2025 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 09:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh; ấp Thuận Tân xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/09/2025 10:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/09/2025 11:00:00 ngày 23/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 23/09/2025 11:30:00 ngày 23/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/09/2025 09:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/09/2025 10:00:00 ngày 24/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 24/09/2025 11:30:00 ngày 24/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/09/2025 14:30:00 ngày 24/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 09:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp 1, ấp 2 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 25/09/2025 10:00:00 ngày 25/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 10:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Ấp B4 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 17:00:00 ngày 23/09/2025 Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/09/2025 17:00:00 ngày 24/09/2025 Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Long Đại phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Long Thời phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Long Thời phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Khu phố Long Thời phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Khu phố Trường An phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Khu phố 4 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/09/2025 11:30:00 ngày 23/09/2025 Ấp Thuận Lâm, ấp Thuận Bắc, ấp Bàu Tép, ấp Bàu Tràm Lớn, ấp B xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Ấp Long Hòa xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/09/2025 17:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp Long Hòa xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

