Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh; Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh; Khu phố Bình Trung phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/09/2025
17:00:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh; Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Khu phố 3, 15 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phúc phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Bình Minh; Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Khu phố 11 phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 22/09/2025
17:00:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Phước Đông, Phước Bình A xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Xóm Mía, Bàu Vừng, Cây Da xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Rạch Sơn phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
11:00:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh; Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
11:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố An Quới phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
16:00:00 ngày 26/09/2025
Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Thảo; CS thu mua sửa bò tươi An Quới; Mai Văn Lâm; CSXX Hồ Huỳnh Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Khu phố An Bình phường An Tịnh; Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp 2, 4, Trảng Ba Chân xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 22/09/2025
11:30:00 ngày 22/09/2025
Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Ấp Tua Hai xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
11:30:00 ngày 26/09/2025
Khu phố Thanh Hòa phường Thanh Điền; Ấp An Hòa xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Tầm Long xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Long Đại xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp Bình Long, Suối Dộp xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Suối Dộp xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 28/09/2025
17:00:00 ngày 28/09/2025
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
09:00:00 ngày 23/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh; ấp Thuận Tân xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 23/09/2025
10:00:00 ngày 23/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/09/2025
11:00:00 ngày 23/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 23/09/2025
11:30:00 ngày 23/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/09/2025
09:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/09/2025
10:00:00 ngày 24/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 24/09/2025
11:30:00 ngày 24/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/09/2025
14:30:00 ngày 24/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
09:00:00 ngày 25/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp 1, ấp 2 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 25/09/2025
10:00:00 ngày 25/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
10:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Ấp B4 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
17:00:00 ngày 23/09/2025
Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/09/2025
17:00:00 ngày 24/09/2025
Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố Long Đại phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố Long Thời phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố Long Thời phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Khu phố Long Thời phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Khu phố Trường An phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Khu phố 4 phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/09/2025
11:30:00 ngày 23/09/2025
Ấp Thuận Lâm, ấp Thuận Bắc, ấp Bàu Tép, ấp Bàu Tràm Lớn, ấp B xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Ấp Long Hòa xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/09/2025
17:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp Long Hòa xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTPBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn ĐộGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.
Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Khởi nghiệp từ 12 triệu đồng, chủ trang trại thu lãi lớn với ốc bươu đenSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Từ số vốn vay mượn khởi nghiệp với 12 triệu đồng, anh Trần Quý Bảo (45 tuổi, trú tại xóm 4, xã Bình Minh, Nghệ An) nuôi ốc bươu đen trong vườn dừa, thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.
Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC ở ngưỡng cao 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 130 triệu đồng/lượng.
SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - SUV hạng A của Suzuki sở hữu thiết kế và trang bị ăn đứt Kia Morning và Hyundai Grand i10, giá bán siêu rẻ chỉ từ 270 triệu đồng.