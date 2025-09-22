Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Thứ hai, 11:50 22/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 22-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 22-28/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 22-28/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh; Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh; Khu phố Bình Trung phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/09/2025

17:00:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh; Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Khu phố 3, 15 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi, Ninh Phúc phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Bình Minh; Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Khu phố 11 phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Khu phố 10, 11 phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Khu phố 3, 14 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 22/09/2025

17:00:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu; Khu phố Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Phước Đông, Phước Bình A xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Xóm Mía, Bàu Vừng, Cây Da xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Rạch Sơn phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

11:00:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh; Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận; Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố An Quới phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

16:00:00 ngày 26/09/2025

Hộ Kinh Doanh Trần Thị Ngọc Thảo; CS thu mua sửa bò tươi An Quới; Mai Văn Lâm; CSXX Hồ Huỳnh Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Khu phố An Bình phường An Tịnh; Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp 2, 4, Trảng Ba Chân xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 22/09/2025

11:30:00 ngày 22/09/2025

Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Ấp Tua Hai xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

11:30:00 ngày 26/09/2025

Khu phố Thanh Hòa phường Thanh Điền; Ấp An Hòa xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Tầm Long xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Long Đại xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp Bình Long, Suối Dộp xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Suối Dộp xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 28/09/2025

17:00:00 ngày 28/09/2025

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

09:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Công Khai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh; ấp Thuận Tân xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/09/2025

10:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ Kinh Doanh Lê Bích Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/09/2025

11:00:00 ngày 23/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 23/09/2025

11:30:00 ngày 23/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/09/2025

09:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/09/2025

10:00:00 ngày 24/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 24/09/2025

11:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/09/2025

14:30:00 ngày 24/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại chăn nuôi gà Nguyễn Văn Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

09:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp 1, ấp 2 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 25/09/2025

10:00:00 ngày 25/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

10:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Ấp B4 xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

17:00:00 ngày 23/09/2025

Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/09/2025

17:00:00 ngày 24/09/2025

Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Long Đại phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Long Thời phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Long Thời phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Khu phố Long Thời phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Khu phố Trường An phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Khu phố 4 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/09/2025

11:30:00 ngày 23/09/2025

Ấp Thuận Lâm, ấp Thuận Bắc, ấp Bàu Tép, ấp Bàu Tràm Lớn, ấp B xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Ấp Long Hòa xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 25/09/2025

17:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp Long Hòa xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 19-21/9/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Nhiều khu dân cư 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 – 21/9/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Cùng chuyên mục

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTP

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22-28/9/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

SUV hạng A giá 230 triệu đồng: Thiết kế long lanh, trang bị ngang xe sang, rẻ hơn Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A được ví như Hyundai Grand i10 phiên bản gầm cao sở hữu loạt trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý nhưng giá vô cùng hấp dẫn.

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Khởi nghiệp từ 12 triệu đồng, chủ trang trại thu lãi lớn với ốc bươu đen

Khởi nghiệp từ 12 triệu đồng, chủ trang trại thu lãi lớn với ốc bươu đen

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Từ số vốn vay mượn khởi nghiệp với 12 triệu đồng, anh Trần Quý Bảo (45 tuổi, trú tại xóm 4, xã Bình Minh, Nghệ An) nuôi ốc bươu đen trong vườn dừa, thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm.

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC ở ngưỡng cao 133 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất hơn 130 triệu đồng/lượng.

Xem nhiều

SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10

SUV hạng A giá 270 triệu đồng của Suzuki: Thiết kế long lanh, ngang tầm Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng A của Suzuki sở hữu thiết kế và trang bị ăn đứt Kia Morning và Hyundai Grand i10, giá bán siêu rẻ chỉ từ 270 triệu đồng.

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro mới nhất chạm đáy kỷ lục, khi iPhone 17 Pro Max xuất hiện

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 30 triệu đồng: Thiết kế đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision, chuẩn xe đi trong đô thị

Xe máy điện giá 30 triệu đồng: Thiết kế đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision, chuẩn xe đi trong đô thị

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top