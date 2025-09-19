Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19 – 21/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 19 – 21/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19 – 21/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 19 – 21/9/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 19/09/2025 09:20:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp Mai Hương xã Vinh Kim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 19/09/2025 10:45:00 ngày 19/09/2025 Mất điện trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 13:45:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 20/09/2025 15:00:00 ngày 20/09/2025 Mất điện ấp Truy Liêm, ấp Ba So, ấp Bình Tân, ấp Xóm Chòi xã Nhị Trường; ấp Kim Hòa xã Vinh Kim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 19/09/2025 09:30:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 19/09/2025 11:30:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp Trà Sất B- xã Long Hiệp. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp 1, ấp 2- xã Trà Cú. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 19/09/2025 13:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần ấp 11, ấp 12 xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 19/09/2025 15:00:00 ngày 19/09/2025 Mất điện một phần Khóm Long Thạnh phường Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/09/2025 15:00:00 ngày 21/09/2025 Ấp Cây Da xã Long Hữu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:45:00 ngày 19/09/2025 08:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Đon xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 08:45:00 ngày 19/09/2025 09:30:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Đức Mỹ xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 10:00:00 ngày 19/09/2025 10:45:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Đức Mỹ xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 13:00:00 ngày 19/09/2025 13:45:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Mỹ Hiệp A, xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 14:00:00 ngày 19/09/2025 14:45:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Đại Đức, xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện 15:15:00 ngày 19/09/2025 16:00:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Đại Đức, xã Nhị Long Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 19/09/2025 10:20:00 ngày 19/09/2025 Một phần ấp Thốt Nốt - xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 19/09/2025 11:50:00 ngày 19/09/2025 Trạm Thạch Văn Phấn 1 , ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh, tĩnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 19/09/2025 14:20:00 ngày 19/09/2025 Trạm Nguyễn Văn Đợi , ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh, tĩnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 19/09/2025 15:50:00 ngày 19/09/2025 Trạm Thạch Văn Phấn, ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh, tĩnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

