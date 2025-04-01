Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 30/12/2025 – 4/1/2026): Nhiều khu dân cư và tuyến đường nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 30/12/2025 đến 18:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Bày Thắng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/12/2025 đến 08:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Trường Trung Học Cơ Sở Bình Cang
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 30/12/2025 đến 09:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH MTV Thái Hùng-LA
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 30/12/2025 đến 10:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty VNPT Tây Ninh (Viễn Thông Cầu Voi)
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt 75kVA
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/12/2025 đến 14:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty VNPT Tây Ninh (Viễn Thông Thủ Thừa)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/12/2025 đến 15:45:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Cơ Sở Cửa Sắt Trung Tâm
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP Giấy Long An - Ấp Bình Cang 2 Xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 11:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã đức hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/01/2026 đến 17:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN ENERGY VIỆT NAM
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN ENERGY VIỆT NAM
THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 02/01/2026 đến 11:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã đức hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chợ Mới, Chợ Mới Long Phú, Long Phú : Một phần Ấp 4, Hòa Thuận 1, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 30/12/2025 đến 18:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Chợ Mới, Chợ Mới Long Phú, Long Phú : Một phần Ấp 4, Hòa Thuận 1, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 03:30:00 ngày 02/01/2026 đến 04:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước: Toàn bộ ấp Phú Thành, Phú Ân, một phần ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh và Một phần Ấp 3B, xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh ( Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An "Cũ")
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tuyến 477 Cần Giuộc: Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, 2, Thanh Ba, Kim Định, Kim Điền, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, Tân Xuân xã Cần Giuộc tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 30/12/2025 đến 18:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tuyến 479 Tân Tập: Một phần Ấp Nam, Trung, Bắc, Tây, Tân Quang 1, Tân Quang 12, Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh xã Tân Tập; ấp 1, 2, 3, Chánh Nhì, xã Phước Vĩnh Tây; ấp 2, 3, ấp Lũy, Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, Tân Thanh B, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Phụng: Một phần Ấp Tây xã Tân Tập; Toàn bộ ấp Chánh Nhứt, Tây Phú, Phú Thạnh, một phần Chánh Nhì, Ấp Long An 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 30/12/2025 đến 18:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến Tường
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TNHH SXTM Tân Thành Hòa LA- ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/01/2026 đến 16:00:00 ngày 04/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Hộ Nuôi Tôm Châu Thị Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 09:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Danh Cơ (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/01/2026 đến 10:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HNT Bùi Hồng Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/01/2026 đến 14:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Xích (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Đinh Văn Cọp Lớn (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/01/2026 đến 17:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nuôi tôm Phạm Văn Chinh (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/01/2026 đến 17:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HNT Nguyễn Huỳnh Lân 2 (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/01/2026 đến 16:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Lờ (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/01/2026 đến 14:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Rê (25kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/01/2026 đến 12:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại nuôi tôm Lê Văn Được
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/01/2026 đến 10:30:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Công Khánh (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 09:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 09:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Đường Trị
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/01/2026 đến 10:30:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Nhất Hưng Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/01/2026 đến 12:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đào Duy Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty CP SX TM DV PNT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty CP Thức Ăn NoVa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 11:30:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/01/2026 đến 10:00:00 ngày 02/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: khuôn viên cửa sắt Linh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/12/2025 đến 08:10:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên Cty Châu Hân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/12/2025 đến 09:10:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, ấp An Ninh, xã An Ninh, khu vực trạm T13 nhánh rẽ Kênh Tây
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/12/2025 đến 10:10:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh khu vực trạm T9 nhánh rẽ Sơn Lợi 1
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Lợi, xã An Ninh, khu vực trạm T12 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (trái)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 14:10:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên trạm T31A/1 Thắng Lợi
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 30/12/2025 đến 15:40:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần ấp Giồng Trôm, trạm T17 Bà Mùi
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, trạm T113A Nhánh rẽ Bình Hòa Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/01/2026 đến 11:30:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Nam, xã Đông Thành, trạm T1 Bệnh Viện
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/01/2026 đến 17:00:00 ngày 03/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tân Hưng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
Lịch cúp điện Tầm Vu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/12/2025 – 4/1/2026.
