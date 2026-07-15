Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 15 - 19/7/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 15 - 19/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 15 - 19/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 15 - 19/7/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Đường Chông Chác, Kinh Cầu Xéo, khu vực Rạch Chông Chác

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: thuộc khu vực Cty CP Cơ Khí Sóc Trăng, khu vực xưởng cưa 9B, khu vực hẽm 389 đường Võ Văn Kiệt.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/07/2026 đến 12:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Hùng (từ giáp Xí Nghiệp Gạch đến giáp nhà số 400)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 11:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Trần Hưng Đạo - phía ngân hàng Nhà Nước (từ giáp đường Hồ Hoàng Kiếm đến giáp đường Trần Quang Diệu) - phía đối diện ngân hàng Nhà Nước (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 37).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Hùng (từ giáp nhà số 400 đến giáp nhà số 560)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc các đường Hồ Hoàn Kiếm, 30/4 (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đến giáp đường Trần Hưng Đạo) và các đường Lê Lợi, Lê Lai, Điện Biên Phủ (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Ngô Gia Tự), Ngô Gia Tự (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Tôn Đức Thắng), Calmetl, Lai Văn Tửng ( từ giáp đường Sơn Đê đến giáp đường Calmetl), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng), Nguyễn Văn Cừ, Đào Duy Từ, đường Trần Minh Phú, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Ngệ Tĩnh), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Cách Mạng Tháng 8 ( từ giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giáp đường Hai Bà Trưng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 12:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các đường khu vực hẻm 843 Phạm Hùng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/07/2026 đến 12:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Đại, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các xã: Ngọc Tố; Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Đại Chí, Khu vực Tâm Lộc, Khu vực Đại Thành, Khu vực Đại Nghĩa Thắng – Phường Mỹ Xuyên; một phần các ấp: Sô La 1, Sô la 2, Bưng Chụm, Trà Mẹt – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Khu 2 – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Lời, Hòa Đặng, Lê Văn Xe, Giồng Có, Sông Cái 1, Sông Cái 2, Trà Bết, Tắc Gồng, Vũng Đùng – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Các ấp Tam Sóc A, Tam Sóc C1, Tam Sóc C2, Rạch Rê – xã Mỹ Tú; Các ấp Tà Ân A1, Tà Ân A2, Tà Ân B, Béc Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên, Bố Liên 2, Bố Liên 3, Tam Sóc B1, Tam Sóc B2, Tam Sóc D1, Tam Sóc D2 – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 13:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A xã Mỹ Tú TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B và một phần các ấp Phước Thuận, Phước Trường A – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: một phần ấp Prey Chop, xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 03:17:00 ngày 15/07/2026 đến 13:17:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Trạm biến áp - Hỏng thiết bị





KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp PRaychop B xã Lai Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:57:00 ngày 15/07/2026 đến 18:57:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Su, xã Lai Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 15:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Lê Văn Tư, phường Khánh Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lai Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Rẫy Mới, ấp Giồng Chùa - xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tà Lọt C - xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trương Hiền, ấp Tà Điếp C1 - xã Phú Lộc; ấp Trung Hòa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp An Thạnh, một phần ấp An Hòa, xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 17:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Ba Rính, xã Đại Hải, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 15:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Bối xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:34:00 ngày 15/07/2026 đến 17:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Giữa, Thành Tân, Ba Lăng, một phần ấp Bồ Đề, Cây Sộp, An Thành, An Định̀, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, ấp Xóm Đồng 1, ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/07/2026 đến 17:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấ́p Kinh Giữa 2, xã Kế Sách, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thọ, xã Nhơn Mỹ, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 17:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phong Hòa - xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công - xã Thới An Hội, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 8, ấp 9, xã An Lạc Thôn, ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 15:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Khoan Tang, xã Long Phú, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Qui B, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:31:00 ngày 15/07/2026 đến 11:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp 2 xã Long Phú thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 17:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nhỉ, xã Tân Thạnh thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 09:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Đa xã, Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 17/07/2026 đến 10:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Hưng, xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 14:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phố, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/07/2026 đến 15:20:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 17/07/2026 đến 16:40:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/07/2026 đến 09:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/07/2026 đến 10:30:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Tân Thạnh; Mất điện một phần ấp Trường An, ấp Phú Trường, xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 18/07/2026 đến 17:00:00 ngày 18/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Hòa - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:00:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 4, khu vực Tân Trung, phường Ngã Năm, ấp Long Phước, xã Tân Long, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 7, phường Ngã Năm, khu vực Vĩnh Tiền, Vĩnh Mỹ, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 13:00:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Thành - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/07/2026 đến 11:30:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Thành - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/07/2026 đến 16:00:00 ngày 17/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 19/6/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng và ấp Bưng Lức - xã Trần đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/07/2026 đến 16:30:00 ngày 15/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Giữa - Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/07/2026 đến 16:30:00 ngày 16/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp