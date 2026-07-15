Sánh ngang Honda CR-V, SUV giá chỉ 397 triệu đồng nội thất hiện đại, màn hình 15,6 inch dạng nổi, động cơ plug-in hybrid chỉ 3,2 lít/100km

Vượt trội Kia Seltos, SUV hạng B giá chỉ 446 triệu đồng của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại nhất phân khúc GĐXH - SUV hạng B của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại nhất phân khúc đặc biệt gây chú ý nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ khoảng 446 triệu đồng.

SUV nội thất hiện đại, màn hình 15,6 inch dạng nổi, động cơ plug-in hybrid chỉ tốn 3,2 lít/100km

BYD Song Pro DM-i Flying Edition 2026 - mẫu SUV cỡ C "chung mâm" với Hyundai Tucson nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng với giá bán quy đổi chỉ 397 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

BYD Song Pro DM-i Flying Edition 2026 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc.

So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, Song Pro DM-i Flying Edition gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa giá bán dễ tiếp cận và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này được đánh giá có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid DM-i đặc trưng của BYD, kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 99 mã lực với mô-tơ điện 161 mã lực, truyền sức mạnh tới cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 3,2 lít/100km, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu SUV cỡ C sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Đi kèm hệ truyền động là bộ pin LFP có dung lượng từ 26,6-34,27 kWh, cho phép xe di chuyển hoàn toàn bằng điện từ 220-301 km theo chuẩn CLTC. Ở phiên bản cao nhất, phạm vi vận hành thuần điện tăng khoảng 33,3% so với đời trước, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày mà không cần sử dụng động cơ đốt trong.

Về kích thước, BYD Song Pro DM-i Flying Edition sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.735 x 1.860 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm. Với kích thước này, mẫu SUV của BYD nằm trong nhóm xe cỡ C, tương đồng với Hyundai Tucson và Honda CR-V, hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho 5 hành khách.

Khoang cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại với màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch dạng nổi. Cần số được bố trí phía sau vô-lăng hai chấu, giúp khu vực điều khiển trung tâm trở nên thông thoáng và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Danh sách trang bị công nghệ cũng là điểm nổi bật của mẫu xe này. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Song Pro DM-i Flying Edition đã được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 100 với các tính năng như kiểm soát hành trình trên cao tốc và hỗ trợ giữ làn đường.

Khoang nội thất của BYD Song Pro DM-i Flying Edition 2026 với thiết kế sang trọng, cao cấp. Ảnh: Tổng hợp

Ở các phiên bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn gói DiPilot 300 tích hợp cảm biến LiDAR, bổ sung khả năng điều hướng tự động, hỗ trợ đỗ xe thông minh và xử lý hơn 300 tình huống đỗ xe khác nhau.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng điện tử DiSus-C, có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo thời gian thực nhằm nâng cao độ ổn định và sự êm ái khi vận hành. Hệ thống kiểm soát ổn định khi xe bị nổ lốp ở tốc độ cao cũng góp phần tăng cường mức độ an toàn cho người sử dụng.

BYD phân phối Song Pro DM-i Flying Edition với bốn phiên bản, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau từ khách hàng phổ thông đến nhóm người dùng ưu tiên công nghệ và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Giá SUV BYD Song Pro DM-i Flying Edition

SUV BYD Song Pro DM-i Flying Edition giá bán từ 102.900-132.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 397-512,4 triệu đồng).

Mức giá cạnh tranh cùng hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới tiếp tục giúp mẫu SUV này củng cố vị thế của BYD trong phân khúc xe điện hóa phổ thông đang tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chuyển dịch mạnh sang xu hướng điện hóa, sự xuất hiện của BYD Song Pro DM-i Flying Edition với giá bán cạnh tranh, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và danh sách trang bị phong phú được dự báo sẽ khiến cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C ngày càng quyết liệt, đặc biệt nếu mẫu xe này được đưa tới những thị trường như Việt Nam.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.