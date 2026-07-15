Tỷ giá USD hôm nay 15/7: Đồng Đô la Mỹ ngân hàng ổn định, thị trường tự do tiếp đà tăng, lạm phát ở Mỹ thấp hơn dự báo

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm nhẹ 0,29% so với phiên trước, hiện ở mức 100,94 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, do với đồng Đô la Mỹ, tỷ giá đồng EUR tiếp tục đà tăng 0,38%, giao dịch ở mức 1,1424 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,27%, lên 1,3382 USD, đồng yên Nhật tăng 0,15%, lên 162,17 yên đổi 1 USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,94 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do tiếp tục đà tăng sau thời gian dài chững giá. Yên Nhật và đồng EUR cũng tăng nhẹ.

Đồng USD giảm sau khi lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự báo, khiến kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất suy giảm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng áp lực lạm phát vẫn tiềm ẩn do căng thẳng Mỹ - Iran và giá năng lượng tăng, nên khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được duy trì. Đồng EUR và bảng Anh tăng nhẹ so với USD, trong khi đồng yên Nhật phục hồi nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 40 năm, khiến thị trường tiếp tục theo dõi khả năng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá so với phiên hôm qua, ở vùng 25.225 đồng/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD mua vào hiện ở mức 24.014 đồng và bán ra ở mức 26.436 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 15/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 15/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 15/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,040-26,450 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 25 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.022-26.452 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 15/7/2026, khảo sát lúc 09h01 tăng giá so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.361 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.481 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 15/7, tăng nhẹ tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,254.69-30,797.07 đồng/EUR, đã tăng 120 đồng chiều mua vào và tăng 127 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.489-30.799 đồng/EUR, đã tăng 136 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,511-30,944 đồng/EUR, đã tăng 122 đồng chiều mua vào và tăng 130 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 15/7/2026, khảo sát lúc 09h05 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.850 và bán ra là 29.965 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay mua vào và bán ra tăng nhẹ lên mức 156.37-167.16 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên tăng lên mức 157,08-167,08 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên đã tăng 28 đồng chiều mua vào và tăng 32 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua, ở vùng 157.61-167.43 đồng/JPY.

Tại thị trường trong nước, đồng USD dù có biến động, nhưng biên độ khá nhỏ, với diễn biến này người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực do giá USD trong nước vẫn dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng sau chuỗi ngày dài chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 14/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.