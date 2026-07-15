Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao? - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao? - Ảnh 1.

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch 15/7, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng lên mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng ( được mua - bán), tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và đắt hơn 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm nhưng vàng nhẫn biến động trái chiều ở các cửa hàng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 14/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 14/7 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, sau khi hồi phục mạnh lên gần 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức 4.039 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.083 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.095 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 5,8% (tương đương giảm 252 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/7.

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