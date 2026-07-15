Trải nghiệm xe máy điện giá 32,6 triệu đồng thiết kế châu Âu, đi xa 100km, có định vị và chống trộm thông minh có thể thay thế xe xăng

Xe máy điện thiết kế châu Âu, đi xa 100km, có định vị và chống trộm thông minh

Xe máy điện Ecooter EH2

Xe máy điện Ecooter EH2 là một trong những mẫu scooter điện hướng đến nhóm khách hàng đô thị với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và nhiều tiện ích thông minh. Mẫu xe gây chú ý nhờ phạm vi hoạt động lên tới 100 km sau mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 60 km/h cùng chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với xe máy chạy xăng.

Khác với nhiều mẫu xe điện tập trung vào ngoại hình hầm hố, Ecooter EH2 lựa chọn phong cách thiết kế tối giản theo xu hướng châu Âu. Sự kết hợp giữa các đường nét mềm mại, thân xe gọn gàng và nhiều công nghệ hỗ trợ giúp mẫu xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng hoặc người cần phương tiện di chuyển hằng ngày. Với khả năng tải tối đa 130 kg cùng quãng đường vận hành khá dài trong phân khúc, Ecooter EH2 trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng ưu tiên chi phí sử dụng thấp và sự tiện lợi khi đi lại trong thành phố.

Điểm nổi bật đầu tiên của Ecooter EH2 nằm ở ngoại hình. Mẫu xe được thiết kế theo phong cách scooter châu Âu với các đường nét tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác hiện đại. Thân xe sử dụng nhiều bề mặt bo tròn kết hợp những chi tiết hoàn thiện tỉ mỉ, mang đến diện mạo sang trọng hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông. Ecooter cung cấp năm tùy chọn màu sơn gồm đen, trắng, xám, xanh và đỏ giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với sở thích cũng như độ tuổi.

Điểm nổi bật đầu tiên của Ecooter EH2 nằm ở ngoại hình.

Xe có kích thước tổng thể 1.850 x 750 x 1.120 mm, vừa đủ gọn để di chuyển trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian ngồi thoải mái. Phía trước nổi bật với cụm đèn pha LED kích thước lớn đặt thấp trên mặt nạ. Đèn có thiết kế hình chữ nhật cùng góc chiếu rộng, hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Ngay phía trên là bảng đồng hồ điện tử thông minh.

Theo nhà sản xuất, màn hình có khả năng tự điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường nhằm đảm bảo khả năng hiển thị tốt cả khi đi dưới trời nắng hoặc ban đêm. Các thông số vận hành được bố trí trực quan giúp người lái dễ dàng quan sát tốc độ, mức pin và các thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng. Không gian sử dụng cũng là một điểm cộng của Ecooter EH2. Sàn để chân được thiết kế khá rộng, không chỉ mang lại tư thế ngồi thoải mái mà còn thuận tiện khi mang theo balô, túi xách hoặc các vật dụng cá nhân.

Bề mặt sàn có các gờ chống trượt nhằm tăng độ an toàn khi trời mưa. Yên xe có kích thước lớn và sử dụng vật liệu đệm tương đối dày. Thiết kế phần đầu yên thon gọn giúp người dùng dễ chống chân hơn, đặc biệt với những người có chiều cao trung bình. Ecooter cũng bố trí nhiều không gian chứa đồ. Ngoài cốp chính dưới yên, xe còn có hộc chứa đồ phía trước cùng móc treo đồ tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên trong khu vực cốp phụ còn tích hợp cổng sạc USB để người dùng có thể sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi cần. Không chỉ dừng ở các tiện ích cơ bản, Ecooter EH2 còn được trang bị nhiều tính năng thông minh như định vị vị trí xe, mở khóa từ xa và hệ thống chống trộm. Những tính năng này giúp tăng trải nghiệm sử dụng cũng như hỗ trợ người dùng quản lý phương tiện thuận tiện hơn.

Xe máy điện chạy 100 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 60 km/h





Về khả năng vận hành, Ecooter EH2 sử dụng động cơ điện đặt giữa kết hợp hệ thống truyền động bằng dây đai. Theo thông số công bố, động cơ có công suất định mức 1.500 W và đạt công suất tối đa 2.500 W. Mô-men xoắn cực đại lên tới 120 Nm giúp xe phản hồi ga khá nhanh khi xuất phát hoặc tăng tốc ở tốc độ thấp.

Tốc độ tối đa của Ecooter EH2 đạt khoảng 60 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong khu vực đô thị cũng như trên các tuyến đường ngoại thành ngắn. Hệ thống truyền động sử dụng dây đai được sản xuất từ vật liệu có độ bền cao và đạt chứng nhận của Gates.

Theo nhà sản xuất, cấu hình này giúp xe vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và hạn chế nhu cầu bảo dưỡng định kỳ so với một số dạng truyền động khác. Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy 60 V - 32 Ah. Sau mỗi lần sạc đầy, Ecooter EH2 có thể di chuyển tối đa khoảng 100 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là phạm vi đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong thành phố nhiều ngày trước khi cần sạc lại.

Thời gian nạp đầy năng lượng dao động khoảng 8 - 10 giờ. Người dùng có thể sạc xe qua đêm hoặc tranh thủ thời gian nghỉ để chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau. Theo tính toán của nhà sản xuất, chi phí điện cho mỗi lần sạc chỉ vào khoảng 10.000 đồng. So với chi phí nhiên liệu của xe máy chạy xăng, mức chi này thấp hơn đáng kể góp phần giảm chi phí sử dụng trong thời gian dài.

Ecooter EH2 sử dụng động cơ điện đặt giữa kết hợp hệ thống truyền động bằng dây đai.

Bên cạnh khả năng vận hành, Ecooter EH2 còn chú trọng đến yếu tố an toàn. Xe được trang bị hệ thống phanh thủy lực sử dụng xi-lanh đôi kết hợp đĩa phanh đường kính 220 mm bằng thép không gỉ. Cấu hình này giúp tăng hiệu quả phanh cũng như độ ổn định khi giảm tốc. Lốp xe sử dụng cao su dày với thiết kế tối ưu độ bám đường, hỗ trợ vận hành tốt hơn trên mặt đường ướt và hạn chế hiện tượng trơn trượt.

Thiết kế lốp cũng cho phép tháo lắp, vá hoặc thay thế tương đối thuận tiện khi cần bảo dưỡng. Với tải trọng tối đa 130 kg, Ecooter EH2 đáp ứng tốt nhu cầu chở hai người hoặc mang theo thêm hành lý trong những chuyến đi ngắn.

Giá xe máy điện Ecooter EH2

Với mức giá khoảng 32,6 triệu đồng, Ecooter EH2 nằm trong nhóm xe điện tầm trung – nơi người dùng bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn về cả thiết kế lẫn hiệu năng.

So với các mẫu xe cùng tầm giá, EH2 không chỉ cạnh tranh ở quãng đường mà còn nổi bật nhờ thiết kế mang phong cách châu Âu và động cơ trung tâm – yếu tố hiếm thấy trong phân khúc.

Nhìn tổng thể, Ecooter EH2 không theo đuổi triết lý hiệu năng cao mà hướng tới một mẫu xe điện cân bằng giữa thiết kế, sự tiện dụng và chi phí sử dụng. Khả năng đi tối đa 100 km sau mỗi lần sạc, tốc độ 60 km/h cùng nhiều tính năng như mở khóa từ xa, định vị xe, cổng sạc USB hay hệ thống chống trộm giúp mẫu xe đáp ứng khá tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong môi trường đô thị. Đối với người dùng ưu tiên một chiếc xe điện có kiểu dáng hiện đại, vận hành ổn định và tiết kiệm chi phí sử dụng, xe máy điện Ecooter EH2 là cái tên đáng cân nhắc trong phân khúc scooter điện tầm trung.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



