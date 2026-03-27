Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 27 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026

KHU VỰC: Bà Triệu, Đoàn Thị Điển, Ánh Sáng 1 đoạn đường Phạm Ngũ Lão, Hải Thượng, Phạm Ngọc Thạch, 1 đoạn đường Phan Đình Phùng. (mỗi trạm cắt điện 1-2 giờ để công tác).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tà Nung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220714 - Trạm 473/427/15/1 - Hoa Cỏ May - Mã trạm – tên trạm: 030220100 - 472/73/5A Nhà Văn Hóa (nhánh rẽ: hẻm 81 Lê Hồng Phong; hẻm Phan Bội Châu)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực từ sau UB Lộc Phát cũ vào hướng đi Bảo Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: - Công ty TNHH Apollo (trạm Apollo 3) thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -KH Nguyễn Đình Phong thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/162

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện CT LÂM SẢN ĐÀ LẠT.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA CTY GIANG ANH KỲ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: - Các thôn 1, 2, 3, 4 Lộc Thắng, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lộc Quảng, thôn 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Lộc Ngãi xã Bảo Lâm 1. Một phần Tổ 20 Lộc phát, Phường 1 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.