Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 27 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Bà Triệu, Đoàn Thị Điển, Ánh Sáng 1 đoạn đường Phạm Ngũ Lão, Hải Thượng, Phạm Ngọc Thạch, 1 đoạn đường Phan Đình Phùng. (mỗi trạm cắt điện 1-2 giờ để công tác).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tà Nung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220714 - Trạm 473/427/15/1 - Hoa Cỏ May - Mã trạm – tên trạm: 030220100 - 472/73/5A Nhà Văn Hóa (nhánh rẽ: hẻm 81 Lê Hồng Phong; hẻm Phan Bội Châu)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực từ sau UB Lộc Phát cũ vào hướng đi Bảo Lâm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: - Công ty TNHH Apollo (trạm Apollo 3) thuộc xã Đơn Dương
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -KH Nguyễn Đình Phong thuộc xã Đơn Dương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/162
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện CT LÂM SẢN ĐÀ LẠT.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện TBA CTY GIANG ANH KỲ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: - Các thôn 1, 2, 3, 4 Lộc Thắng, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lộc Quảng, thôn 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Lộc Ngãi xã Bảo Lâm 1. Một phần Tổ 20 Lộc phát, Phường 1 Bảo Lộc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.
