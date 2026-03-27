Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Thứ sáu, 09:36 27/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 27 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 27 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Bà Triệu, Đoàn Thị Điển, Ánh Sáng 1 đoạn đường Phạm Ngũ Lão, Hải Thượng, Phạm Ngọc Thạch, 1 đoạn đường Phan Đình Phùng. (mỗi trạm cắt điện 1-2 giờ để công tác).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tà Nung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030220714 - Trạm 473/427/15/1 - Hoa Cỏ May - Mã trạm – tên trạm: 030220100 - 472/73/5A Nhà Văn Hóa (nhánh rẽ: hẻm 81 Lê Hồng Phong; hẻm Phan Bội Châu)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Khu vực từ sau UB Lộc Phát cũ vào hướng đi Bảo Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: - Công ty TNHH Apollo (trạm Apollo 3) thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: -KH Nguyễn Đình Phong thuộc xã Đơn Dương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 475/16/162

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện CT LÂM SẢN ĐÀ LẠT.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện TBA CTY GIANG ANH KỲ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Cát Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: - Các thôn 1, 2, 3, 4 Lộc Thắng, thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lộc Quảng, thôn 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Lộc Ngãi xã Bảo Lâm 1. Một phần Tổ 20 Lộc phát, Phường 1 Bảo Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhấtLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhất

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khách hàng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khách hàng

Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trường

Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trường

GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

GĐXH - Ngày 27/3, Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 0h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu, mặt hàng xăng E5RON92 giảm còn 23.326 đồng/lít.

Bắc Ninh: Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Bắc Ninh: Đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực đô thị phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2 và có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 3,5m thì mới được cấp sổ đỏ.

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

GĐXH - Hatchback của Honda với loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ, an toàn và hệ thống truyền động, giữ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 250 triệu đồng nhưng được bổ sung nhiều trang bị mới.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng 6 giờ sáng đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 27 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng 6 giờ sáng đã không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Dây chuyền đá phong thủy vừa đẹp vừa sang khiến chị em phải mê mẩn, sẵn lòng mở ví

Dây chuyền đá phong thủy vừa đẹp vừa sang khiến chị em phải mê mẩn, sẵn lòng mở ví

GĐXH - Dây chuyền đá phong thủy được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp tinh tế mà còn những năng lượng tích cực mà nó mang lại. Vì vậy, nhiều năm trở lại đây, mặt hàng này trở nên đắt khách hơn.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ về các đại lý, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một màn cạnh tranh quyết liệt với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thế

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/3 tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, từ vùng giá 73 triệu đồng/kg lùi về mốc 71 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 2 phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương mới được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/3/2026

Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (26/3): 'Chợ đen' tiếp tục hạ nhiệt

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (26/3): 'Chợ đen' tiếp tục hạ nhiệt

