Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 1 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 1 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 1 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Thanh Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 08:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Thanh Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 18 khu phố Bình Thành; tổ 3, 4 khu phố Bình Phú phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 6, 7 khu phố Mỹ Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9, 15, 19 khu phố Bình Thạnh phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố Mỹ Hóa phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Mỹ Tân phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 5, 6 ấp Giồng Chi xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - KH Võ Văn Bùn, Trương Thị Sáu xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Cả Xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Phú Long xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Phú Long xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Ấp Tân Bình; một phần ấp Tân An, Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Hoàng Vũ ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Cơ sở kinh doanh sản xuất nước đá Trung Thành ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Văn Mười ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/09/2026 đến 15:20:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại ấp Ao Vuông xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 03/09/2026 đến 16:40:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Bình Chiến xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Trường Phước Mekong ấp Bình Thắng xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Ban Quản lý Cảng Cá ấp Bình Đông xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Nguyễn Kim Hồng ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 04/09/2026 đến 15:20:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 04/09/2026 đến 16:40:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lợi xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Trị Hạ xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy ấp Tân Đông xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Quới An xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 3 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Xuân xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5, 17 ấp Bình Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2, 8 ấp Bào Dơi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 10, 11 ấp Bình Lợi xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Phụng xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh, Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh, Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh, Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tịnh, Thanh Yên xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Long, Sơn Định, Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 10:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/09/2026 đến 13:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Long, Sơn Định, Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thiện Lương xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: -Ấp Thanh Binh, Thành Hoá 1, Tân Long, Tân Thiện -xã Tân Thành Bình -Ấp Thủ Sở, Gia Thạnh -xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện