Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 31/8 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 31/8 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Sáu Quốc, đường đá, tổ 1, tổ 3, khu phố Hòa Hưng, khu phố Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Hồng Gấm, tổ 22, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Chợ Tân Nghĩa và Bên sông chợ Tân Nghĩa, khu phố Tân Nghĩa, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Vạn Thọ, Chợ Tân Nghĩa, khu phố Tân Hòa, khu phố Tân Nghĩa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh Bà Bạch, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần Phường Sa Đéc, một phần Xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 08:56:00 ngày 31/08/2026 đến 10:21:00 ngày 31/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đường dây - Hỏng thiết bị





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Phạm Thị Tuyết, Đường Dal, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc tram Tân Hiệp Thành 1+ Tân Hiệp Thành 2, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Bảo Anh T1+T2 (Tân Dương), Đường ĐT 852, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (bên phải từ cầu Rạch Rắn đến cây xăng Rạch Rắn), khu vực Xóm Mắm, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (từ cầu Rạch Rắn đến vòng xoay Ngã Bảy), khu vực Xóm Mắm, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Công ty In, Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ban chỉ huy quân sự Phường Sa Đéc, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Xử Lý Rác, Đường QL 80 xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Đình Cái Xếp đến Sông Dưa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Miễu Bà Bổn Bường đến cuối Rạch Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 10:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Sông Dưa đến Ngọn Sông Dưa thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 10:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sông Dưa đến Trường Tiểu Học Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến Trại cưa Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà Máy Nước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến Rạch Tắc Te thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Đoàn Thanh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 14:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến giáp sông Tiền thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Nguyễn Thanh Phong

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cây xăng Xẻo Trầu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Thầy Năm đến Cầu Ông Ba Muối thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Lá đến Ngã Ba Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía Tiểu Lộ từ Cầu Rạch Dinh đến Cầu Rạch Bờ Rẩy thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Mương Ranh Trong thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía lộ nhựa từ Cầu Ngang Phú An đến Cầu Hàn Thẻ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cống Xẻo Nổ đến cuối rạch Xẻo Nổ và toàn bộ Rạch Mương Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Mương Ranh Ngoài đến cuối Rạch Mương Ranh Ngoài thuộc xã An Khánh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Xẻo Lò)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/7/2026.

Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điện một phần ấp gò thuộc Xã Tân hộ cơ bói ( từ cây xăng ấp gò bói đến bãi rác xã tân hộ cơ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: mất điện một phần ấp dịnh bà xã Tân Hộ Cơ (mất điện hết trạm ánh sáng Đồn Biên Phòng Dịnh bà đến ranh giới campchia)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 12:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T,ấp 2 xã Bình Hàng Trung , một phần khu vực ấp Tân Trường, ấp Đông Mỹ xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Cống Ông Cá)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phong, ấp Cái Bứa, ấp Nhà Hay, ấp Mười Tạ xã Phong Mỹ ( khu vực mất điện từ UBND xã Phong Mỹ đến Chơ Tân Nghĩa)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nguyễn Văn Đừng, ấp Trâu Trắng xã Phong Mỹ ( khu vực mất điện từ Cầu Phong Mỹ đến UBND xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 07:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nguyễn Văn Đừng, ấp Trâu Trắng xã Phong Mỹ ( khu vực mất điện từ Cầu Phong Mỹ đến UBND xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Khu vực Cống Út Nam và Rạch Xẻo Đão xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực TDC Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực đầu kênh ông Bảy Lòng, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực cuối kênh ông Bảy Lòng, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực ngang vùng nuôi Nam Thanh Long, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần NTTS Hai Thành, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Bưu điện Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực Tân An - Tân Huề, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh An Phong-Mỹ Hòa, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 07:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực từ UBND Phú Lợi cũ đến trạm bơm Ông Tích và khu vực kênh Thống Nhất), Đảng ủy xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 18:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (khu vực gần NTTT Hùng Cá - Tân Phú, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 11:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Long (khu vực gần Nhà thờ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần UBND xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 13:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực kênh 2/9, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần chợ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Lò sấy Nguyễn Văn Lâm, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Bảy Kiệt)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh An Phong-Mỹ Hòa, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/09/2026 đến 18:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi, ấp Phú Thọ, xã An Long. (Khu vực từ nhà may gia công Nguyễn Văn Báo ven sông Tiền đến nhà ông Bùi Văn Thành).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Đình An Long ven sông Tiền đến nhà ông Nguyễn Ngọc Ẩn). (Khu vực từ chùa Bửu Long Tự ven sông Tiền đến nhà ông Trương Hoài Phong).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long An A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Đặng Văn Dũ đến nhà ông Lương Công Đạt).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/7/2026.