Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Cúp điện từ 7h đến 17h hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 31/8 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 31/8 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 31/8 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Long Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Ấp Tường Thọ, Tường Hưng, Ninh Hòa, Tường Nghĩa – xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 31/08/2026 đến 09:04:00 ngày 31/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Xuân, Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 31/08/2026 đến 10:13:00 ngày 31/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Trà Côn, Vĩnh Xuân - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 31/08/2026 đến 10:13:00 ngày 31/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Nước Lục Sĩ, ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/09/2026 đến 10:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cấp Nước Xã Phú Thành, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 04/09/2026 đến 11:45:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm HT Cấp Nước Tập Trung Xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn..

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm NMN Trà Côn, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thọ 5 thuộc tổ 9 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thọ 4 thuộc tổ 10 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Hòa Yên 1A thuộc tổ 2 ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 1 Phú Trường thuộc tổ 4 ấp Phú Trường, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 8 ấp Phú Sơn A thuộc tổ 2 ấp Phú Sơn A, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 7 ấp 6B thuộc tổ 8 ấp 6B, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 8 ấp 6B thuộc tổ 10 ấp 6B, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thọ thuộc tổ 2 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 5 Hiếu Thành, thuộc tổ thuộc tổ 14, 15, ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đèn Hoa đường Nguyễn Văn Thảnh, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Qui, Tân Trung, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Vương Phát Lợi, thuộc tổ 10, ấp Tân Phước, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trang Trại Kiết Tường, thuộc tổ 5, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Bảo Ngọc, thuộc tổ 4, ấp Thành Hưng, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đặng Hoàng Hận, thuộc tổ 7, ấp Hòa Thạnh, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/09/2026 đến 17:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp