Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp

Ngang cỡ Honda CR-V, SUV giá 700 triệu đồng động cơ hybrid, mạnh 223 mã lực, trang bị ngập công nghệ sắp về Việt NamGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 5 chỗ sở hữu hệ truyền động hybrid, gói gói ADAS cấp độ 2 sắp ra nhập thị trường Việt.
Ai sẽ cần viên pin 8050 mAh trên Xiaomi POCO F9 UltraSản phẩm - Dịch vụ -
Thị trường điện thoại thông minh vừa chứng kiến sự ra mắt của Xiaomi POCO F9 Ultra với nhiều thông số phần cứng đáng chú ý. Trong đó, chi tiết thu hút nhiều sự quan tâm chính là viên pin dung lượng lớn lên đến 8050 mAh.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 31/8 – 6/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Sẽ cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Khu vực nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi mớiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Đánh giá nhanh Redmi Note 17 và Note 17 Pro: Phù hợp với ai?Sản phẩm - Dịch vụ -
Dòng sản phẩm Redmi Note luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ sự cân bằng giữa trang bị phần cứng và mức giá tiếp cận. Ở thế hệ mới, Xiaomi tiếp tục mang đến hai lựa chọn đáng chú ý là Redmi Note 17 và Redmi Note 17 Pro với định hướng tập trung mạnh vào thời lượng pin, độ bền cũng như màn hình hiển thị rộng rãi.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 30/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 30/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị yêu cầu ngừng bán trên ShopeeSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với hồ sơ đã được cấp.
Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếuSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Không phải những món quà đắt đỏ, tiền vàng trao tay mới là hiếu kính, trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, thị trường tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Những món quà giá rẻ mà chứa đầy tình cảm này đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh hạnh phúc.
Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu nhất 2,5 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới tiếp đà giảm.