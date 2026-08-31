Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp

1 giờ trước

Dòng sản phẩm Redmi Note luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ sự cân bằng giữa trang bị phần cứng và mức giá tiếp cận. Ở thế hệ mới, Xiaomi tiếp tục mang đến hai lựa chọn đáng chú ý là Redmi Note 17 và Redmi Note 17 Pro với định hướng tập trung mạnh vào thời lượng pin, độ bền cũng như màn hình hiển thị rộng rãi.