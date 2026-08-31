Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp

Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất. Lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí công chứng, chứng thực... là một trong những khoản phí bắt buộc phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con hiện nay.

Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp - Ảnh 1.Năm 2026: Hướng dẫn làm hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND xã theo quy định mới nhất

GĐXH - Hiện nay, người dân muốn xin cấp sổ đỏ tại cấp xã, cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và hoàn thiện theo trình tự sau.

Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp - Ảnh 2.Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 và những khoản phí phải nộp - Ảnh 3.Người dân mua chung cư Hà Nội nhưng chưa được cấp sổ đỏ đón tin vui trong tháng 9

GĐXH - Hiện nay, trước tình trạng nhiều dự án chung cư tại Hà Nội bị chậm cấp sổ đỏ kéo dài, có dự án lên tới 5-10 năm. Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ dự án chung cư nợ đọng sổ đỏ, xử lý dứt điểm tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận kéo dài nhiều năm để bảo vệ quyền lợi người dân.

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