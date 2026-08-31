Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 31/8 – 6/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 31/8 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 31/8 – 6/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 31/8 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho


KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Học Lạc Phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Tân Phước


KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước 2

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Gạo


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa A, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 13:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Thành, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Cái Bè


KHU VỰC: Một phần khu vực kinh Tùy Duyên xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Rạch Bàu Giai xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Rạch Bà Sáu, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Bình Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/8/2026.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 31/8 – 6/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày? - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Sáng sớm nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

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