Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Sẽ cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 31/8 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 24 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 31/8 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: nhánh ĐHYD đường Nguyễn văn Cừ Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 13:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện : đường Nguyễn Văn Linh , 3/2 P.Tân An - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Phước Lộc, Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, Tân Mỹ 1, 2, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực, Tân An, Đông Bình, Tân Mỹ, Tân Mỹ 1, 2, P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Hẻm 05, hẻm 23, đường Lê Quang Chiểu, P Bình Thủy, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 09:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 192+154+89 - Đường Nguyễn Thông, P Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Quang Diệu từ đầu đường Nguyễn Thị Tạo đến hẻm 359 + hẻm 287 Trần Quang Diệu- P Bình Thủy - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 14:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Hẻm 108 Đường Trần Quang Diệu (Rạch Phụng) + Hẻm 25, 65, 78, 154 Đồng Ngọc Sứ, P. Bình Thủy - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 5, Qui Lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Thới Lai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/09/2026 đến 11:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/09/2026 đến 15:00:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thới Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện