Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này

Người khôn ngoan sau 60 tuổi đều làm 8 điều để tuổi già sống một mình vẫn hạnh phúc GĐXH - Khi biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thay đổi cách nhìn về sự cô độc, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ngay cả khi bước vào tuổi già.

Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách GĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.