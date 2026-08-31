Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này

Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Bước qua tuổi 60, khi đã về hưu, nhiều người cảm thấy hụt hẫng, buồn chán, thậm chí cô đơn, chưa kể lương hưu thấp, tích lũy hạn chế khiến nhiều người tìm hướng kinh doanh để tăng thu nhập.

Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này - Ảnh 1.Người khôn ngoan sau 60 tuổi đều làm 8 điều để tuổi già sống một mình vẫn hạnh phúc

GĐXH - Khi biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thay đổi cách nhìn về sự cô độc, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ngay cả khi bước vào tuổi già.

Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này - Ảnh 2.Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách

GĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.

Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ này - Ảnh 3.Tôi 60 tuổi, vừa nghỉ hưu nhưng vẫn tràn đầy năng lượng nhờ duy trì 4 điều này mỗi ngày

GĐXH - Nhiều người cho rằng bước qua tuổi 60 là bắt đầu già đi, sức khỏe và tinh thần khó tránh khỏi sa sút. Thế nhưng trên thực tế, không ít người ở độ tuổi này vẫn giữ được sự minh mẫn, dẻo dai và niềm vui sống mỗi ngày.

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