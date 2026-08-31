Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 31/8 – 6/9/2026: Khu vực nằm trong diện cúp điện có sự thay đổi mới
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 31/8 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 31/8 – 6/9/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kp Tân Đồng phường Bình Phước thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Bù Đăng
KHU VỰC: TBA Đức Phong 04 NR Đoàn Kết tuyến 475 Bù Đăng – TĐ Đak Kar.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 09:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 16:30:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Sơn Tân 61 tại trụ 61 NR Sơn Tân trụ 370/61 tuyến 477 Bù Đăng – Thọ Sơn.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/09/2026 đến 12:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Một phần KP Hưng Long ( Một phần KP8 trước sáp nhập) phường Chơn Thành - Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/09/2026 đến 17:00:00 ngày 03/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Đồng Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Hớn Quản
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/8 – 6/9/2026.